Адаптация армии к войне — как учиться быстрее противника. Советы генерал-майора Владислава Клочкова, PhD

Тридцать лет службы научили меня одному: устав, написанный в мирное время, устаревает быстрее, чем успевает дойти до подразделений. Полномасштабная война превратила адаптацию армии к войне в ежедневную работу каждой роты вместо пункта в плане боевой подготовки. Сегодня преимущество на фронте получает сторона, которая учится быстрее противника, а количество техники отходит на второй план.

Почему обучение стало частью самого боя

Классическая военная система работает последовательно: подготовка, боевое применение, анализ, обновление уставов. В мирное время этот цикл длится месяцами. В войне на истощение он сократился до дней, а иногда до часов.

Украинские подразделения фактически перешли на модель непрерывного обучения. Опыт вчерашнего боя сразу становится частью сегодняшней подготовки пополнения. Решение, которое в мирное время прошло бы согласование нескольких управлений, теперь внедряет командир роты в течение суток.

На уровне рот и батальонов это проявляется через постоянный обмен опытом между подразделениями. На уровне бригад — через систематизацию уроков и быструю смену тактики. На уровне оперативных командований — через обобщение боевого опыта и распространение практик между направлениями фронта. Обучение больше не стоит отдельно от боевой задачи. Оно стало частью самой задачи.

Что дает подразделениям свободу принимать решения на месте

Один из главных факторов адаптации армии к войне — относительно высокая автономия командиров нижнего уровня. Когда командир роты или батальона получает право адаптировать способ выполнения задачи под реальную ситуацию, появляется пространство для эксперимента.

Гражданские беспилотники для разведки и корректировки огня подразделения начали применять задолго до того, как появились соответствующие приказы. Практика родилась снизу, и лишь затем ее формализовали. Такой порядок позволил избежать лишней бюрократии и ускорил распространение успешных решений вдоль фронта.

Как обратная связь ускоряет адаптацию армии к войне

Вторая опора адаптации армии к войне — непрерывный цикл получения и распространения боевого опыта. Командиры регулярно проводят послебоевые разборы (After-Action Review), где открыто анализируют ошибки и ищут альтернативные решения без поиска виновных.

Не меньшее значение имеет неформальная сеть между офицерами разных подразделений. Информация о новой тактике, эффективности вооружения или особенностях действий противника часто преодолевает расстояние между направлениями фронта быстрее через личные контакты, чем через штабные каналы. По сути, сложилась система горизонтального обмена знаниями, которая существенно ускоряет организационное обучение.

Технологическое сообщество в составе фронта

Уникальная черта украинского опыта — тесное взаимодействие между военными и гражданскими разработчиками. Поле боя превратилось в испытательный полигон и одновременно в исследовательскую лабораторию.

Волонтеры, инженеры, айтишники и частные компании стали полноценными участниками процесса изменений. Потребность фронта напрямую превращается в техническое решение, а обратная связь от военных позволяет совершенствовать оборудование за считанные недели. Именно такое взаимодействие обеспечило стремительное развитие беспилотных систем, средств связи и программного обеспечения для управления боем — не только на тактическом, но и на оперативном уровне.

Бригада и батальон как лаборатории боевого опыта

Бригада стала ключевым звеном адаптации армии к войне. Именно здесь накапливается и систематизируется боевой опыт. Командир бригады одновременно ведет бои, готовит пополнение и внедряет новые технологии, поэтому этот уровень несет основную нагрузку изменений.

Один из важнейших уроков — необходимость постоянной подготовки резервов. При высоких потерях и непрерывной ротации личного состава подразделения без собственной системы обучения быстро теряют боеспособность. Успешные бригады формируют отдельные программы подготовки под конкретный боевой опыт и особенности участка фронта.

Батальон, в свою очередь, работает лабораторией тактических инноваций. Именно здесь проверяют новые способы применения беспилотных систем, средств радиоэлектронной борьбы и разведывательных платформ. Командир батальона оценивает эффективность решения лично и вносит коррективы в течение дней.

Оперативное командование превращает локальный опыт в системное изменение. Оно обобщает боевой опыт, координирует бригады между собой, распространяет удачные практики и адаптирует оперативные подходы к изменениям на поле боя. Решение, родившееся на одном направлении, за считанные недели может заработать на другом.

На качество подготовки влияет и сеть учебных центров: видовые и родовые центры базовой и профильной подготовки, учебные центры оперативных командований, специализированные школы, подразделения при бригадах, международные площадки за рубежом и высшие военные учебные заведения. Состояние этой сети зависит от боевого опыта инструкторов, развитости материально-технической базы и защищенности объектов от ударов с воздуха.

Что нужно подразделению, которое учится быстрее противника

На основе опыта Сухопутных войск я бы выделил четыре условия, без которых скорость обучения подразделения падает:

Культура честного анализа ошибок, где послебоевой разбор ищет урок вместо виновного.

Собственная программа подготовки пополнения, адаптированная под участок фронта и актуальный боевой опыт бригады.

Документирование боевого опыта, сохраняющее институциональную память во время ротации личного состава.

Прямой канал связи с разработчиками техники, который превращает жалобу с передовой в техническое решение за считанные дни.

Что мешает адаптации армии к войне

Несмотря на все преимущества, адаптация армии к войне сталкивается с реальными ограничениями, и сказать о них честно важно не меньше, чем об успехах.

Самое большое препятствие — инерция организационной культуры. Органы управления, отвечающие за боевую подготовку, естественно держатся привычных процедур. Часть командиров до сих пор опирается на подходы предыдущих конфликтов, даже когда условия требуют кардинальных изменений, особенно в отношении цифровых систем управления и беспилотных платформ.

Вторая проблема — перегрузка командиров. Длительная война создает значительную когнитивную нагрузку: одновременно приходится решать вопросы боя, логистики, комплектования, подготовки и морально-психологического обеспечения. В таких условиях способность к системному анализу снижается.

Третье препятствие — нехватка времени на подготовку. Постоянное давление боевых действий сокращает возможности для полноценного обучения, и новоприбывшие часто интегрируются в подразделение в сжатые сроки, что бьет по качеству передачи опыта.

Четвертое — ротация личного состава. Потери и пополнение усложняют сохранение институциональной памяти: подразделение теряет носителей ключевых знаний, поэтому документирование опыта приобретает особую важность.

Есть и точки, где адаптация останавливается полностью. Чрезмерная централизация резко снижает скорость реакции. Формальный подход к послебоевому разбору, когда анализ превращается в поиск виновного, парализует обучение. Разрыв между разработчиками техники и теми, кто ею пользуется на передовой, регулярно приводит к решениям, которые эффектно выглядят на презентации, но не работают в поле. Успешные инновации, привязанные к конкретному командиру, часто исчезают вместе с его переводом или выбытием, вместо того чтобы стать системной практикой.

Адаптация армии к войне как условие долгосрочной обороноспособности

Опыт Сухопутных войск убеждает меня в одном: главная предпосылка устойчивости в долгой войне — способность организации быстро учиться и внедрять изменения. Децентрализация решений, действенная обратная связь, интеграция гражданского технологического сообщества и высокая мотивация личного состава — это факторы, которые реально работают на поле боя, вне директив и лозунгов.

Для малых демократий, которые годами живут под давлением более сильных авторитарных соседей, вывод практический: военная устойчивость не сводится к количеству вооружения или численности войск. Решающий фактор — организация, которая учится быстрее, чем противник успевает адаптироваться. Именно культура непрерывного обучения, экспериментирования и быстрого внедрения боевых уроков способна обеспечить долгосрочную обороноспособность в войнах, которые будут длиться дольше, чем кто-либо планировал.