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Переселенцам нужна не гуманитарка, а возможность снова встать на ноги
Рынок труда

Переселенцам нужна не гуманитарка, а возможность снова встать на ноги

Русана Шарлай объясняет, почему переселенцам нужна не только гуманитарная помощь, а работа, поддержка и интеграция в громаду.

Русана Шарлай
Русана Шарлай

основательница и президент БФ «Волонтерська спілка ПОРУЧ»

Дата публикации
4 сентября 2026 12:48
Русана Шарлай объясняет, почему переселенцам нужна не только гуманитарная помощь, а работа, поддержка и интеграция в громаду.
Интеграция ВПЛ. Коллаж Новини.LIVE, создано при помощи ИИ.

Мы с мужем Богданом Гридиным родом из Авдеевки. Я впервые пережила вынужденный переезд еще в 2014 году, когда началась война на Донбассе, — за эти годы успела сменить пять школ. До 2022-го работала маркетологом, Богдан — программистом, и никакого отношения к благотворительности мы не имели. А в 2022 году, когда началось полномасштабное вторжение, мы фасовали первые продуктовые наборы в собственной киевской квартире. Никакой стратегии создать фонд тогда не было — мы просто делали то, что могли: искали продукты, договаривались с людьми, развозили помощь. В августе 2026 года мы уже провели "ПОРУЧ Київ Фест" — городской фестиваль на несколько тысяч гостей, призванный интегрировать переселенцев в жизнь столицы. Между этими точками — не только рост фонда, но и изменение в том, как я вообще понимаю помощь.

Когда гуманитарной помощи уже недостаточно

Еще в июне 2022 года, когда у нас появился первый офис, мы увидели: люди приезжают буквально без ничего. У кого-то нет даже чашки, тарелки или иголки с ниткой. Мы закрывали этот базовый быт — гуманитарная помощь, посуда, одежда, игрушки для детей. Но быстро проявилась другая проблема. К нам приходило много женщин с детьми. Условно, женщине дали продукты, одежду, кто-то помог с деньгами и жильем — казалось бы, базовые потребности закрыты. Но как ей найти работу, если ребенка не с кем оставить? Дома рядом были садик, школа, бабушка, дедушка, знакомые. В новом городе она остается одна с ребенком. И иногда человеку просто нужно несколько часов побыть наедине, чтобы осознать, что с ним произошло, и подумать, как жить дальше, — а такой возможности нет.

Это и стало для меня переломом в понимании помощи. Можно бесконечно давать продукты, вещи и деньги, но если не помочь человеку выйти из кризисного состояния, он остается зависимым от помощи. Поэтому мы сначала сделали комнату, где мамы могли оставить детей, а затем добавили психологическую поддержку, профориентацию, помощь с поиском работы и обучение. Настоящая интеграция — не постоянно давать готовое, а в нужный момент дать человеку удочку и поддержать, пока он снова становится на ноги.

Успех — это когда человек перестает в нас нуждаться

За эти годы через программы "Волонтерської спілки ПОРУЧ" прошло около 122 тысяч человек. Мы напрямую работали с Краматорской, Изюмской, Павлоградской, Макаровской громадами и городом Киевом, а около 11 тысяч человек привлекли к программам прямой работы и психологической поддержки.

Но я никогда не измеряла успех количеством выданных наборов или зарегистрированных людей. Важнее — что происходит с человеком после нашей помощи. По нашим оценкам, около 60% людей, которые проходят интеграционные программы, возвращаются к самостоятельной жизни: находят работу, решают вопросы с жильем и документами, ребенок адаптируется, появляется новый круг общения. Можно десять раз помочь одному человеку и десять раз записать это в отчет, а его жизнь принципиально не изменится. Для меня лучший результат — когда человек в какой-то момент перестает в нас нуждаться.

Фестиваль вместо конференции

О проблемах ВПЛ постоянно говорят на конференциях и круглых столах, куда преимущественно приходят представители фондов, государства и международных организаций — то есть мы обсуждаем людей без самих людей. Нам захотелось перевернуть этот формат и создать не очередной разговор об интеграции, а саму интеграцию в действии. Так родился "ПОРУЧ Київ Фест", где в одном пространстве встретились переселенцы и киевляне, благотворительные фонды, бизнес и работодатели. Человек мог прийти не на конференцию о своих проблемах, а провести день с семьей, познакомиться с организациями, которые могут помочь, и одновременно увидеть возможности трудоустройства. Для нас было важно еще и вернуть общественное внимание к теме ВПЛ — война продолжается, эвакуация не закончилась в 2022 году, но за годы эта тема стала менее заметной.

"Жизнь на паузе"

По нашим данным, около 30% людей, с которыми мы работаем, так и не смогли полноценно адаптироваться — из-за отсутствия работы, языковой дискриминации, психологического истощения. Еще около 10% возвращаются на временно оккупированные территории. Я называю это состояние "жизнью на паузе": человек думает, что он здесь временно и скоро вернется домой, поэтому не строит новых связей, не ищет новую профессию, не планирует будущее. А проходит год, два, три — и эта временность сама становится образом жизни.

Интеграция для меня — не о том, чтобы убедить человека забыть дом или навсегда остаться в Киеве. Он имеет право вернуться, если это станет возможным. Задача другая: чтобы годы ожидания не превратились в потерянные годы жизни.

Что можно масштабировать на другие города

Из опыта Киева стоит масштабировать не отдельные виды помощи, а модель комплексной адаптации в целом. Переселенцу редко нужна одна услуга — ему сразу нужно понять, где жить, как оформить документы, куда устроить ребенка, где найти работу. Поэтому лучше всего работает формат единого окна: человек не ходит между десятью организациями, а получает понятный маршрут. Второе — сразу сочетать гуманитарную помощь с интеграцией: трудоустройством, обучением, психологической поддержкой. Третье — работать не только с переселенцами, но и с принимающей громадой, потому что интеграция не работает, когда ВПЛ живут отдельной жизнью. И четвертое — данные: в каждом городе стоит регулярно спрашивать людей, где они "выпадают" из процесса адаптации, и строить программы не под догадки, а под реальные барьеры.

Самая большая ошибка власти и бизнеса

Самая большая ошибка — это когда с ВПЛ говорят не как с новыми жителями города, а как с отдельной категорией, которая постоянно нуждается в помощи. Вначале это было понятно, но прошло уже несколько лет, и человеку недостаточно слышать "вот вам еще один гуманитарный набор" — нужно спрашивать, что мешает ему работать, открыть бизнес или почувствовать себя здесь дома. У бизнеса своя ошибка: воспринимать трудоустройство ВПЛ не как доступ к кадровому ресурсу, а как социальный жест. Среди переселенцев есть предприниматели, менеджеры, учителя, врачи, IT-специалисты — им нужна не поблажка, а нормальная возможность. Я бы изменила саму рамку вопроса: не "что мы можем дать переселенцам", а "что сделать, чтобы эти люди стали полноценной частью нашего города". Потому что интегрированный переселенец — это уже не получатель помощи, а работник, налогоплательщик и сосед, который сам начинает вкладываться в развитие громады.

За четыре года войны отношение киевлян к переселенцам стало не столько хуже, сколько более равнодушным и менее терпеливым — общество устало, а к тем, кто живет в городе несколько лет, появилось ожидание, что они уже должны были адаптироваться. Но все стартуют с разных условий: кому-то достаточно нескольких месяцев, а кто-то пережил оккупацию и психологически пока не имеет на это ресурса. В то же время там, где сами переселенцы не остаются в позиции ожидания помощи, а ищут работу, знакомятся с людьми, включаются в жизнь района, граница между "киевлянином" и "переселенцем" постепенно исчезает. И это для меня конечная цель интеграции — не чтобы общество бесконечно помогало ВПЛ, а чтобы в какой-то момент оно вообще перестало делить людей на "своих" и "переселенцев".

благотворительность гуманитарная помощь переселенцы психологическая помощь ВПЛ волонтеры трудоустройство

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