Пенсионная реформа — первые выплаты только через 35 лет. Юрий Гаврилечко к.н. госупр

Каждый раз, когда власть анонсирует запуск накопительного уровня пенсионной системы — в 2026-м, как сейчас, или раньше, или позже, — обсуждение сводится к одному и тому же ложному вопросу: заработает это уже в следующем году или еще подождем? Сам вопрос ошибочен. Честный ответ на него всегда один: если накопительная система запускается сегодня, первый получатель, для которого она будет хоть что-то означать, появится не раньше чем через 35 лет. Все, что обещают раньше, — либо про другие деньги, либо про другие обещания.

Почему первый реальный получатель появится через 35 лет?

Еще в феврале 2022 года, за восемь дней до полномасштабного вторжения, я считал эту арифметику подробно: откладывая по 2% от зарплаты в течение 30–35 лет страхового стажа (именно столько нужно для права на пенсию), человек накапливает сумму, которой хватит максимум на 6–8 месяцев жизни на пенсии при условии сохранения собственного среднего дохода за эти десятилетия. Посчитав тогда среднемесячные зарплаты в Украине за тридцать лет — с 1991-го по 2021-й, — я получил совокупный эквивалент 1200–2000 долларов. Назвать это "пожизненной пенсией" можно было только в одном случае — если не иметь намерения отвечать за собственные слова и "готовиться к земле" сразу после достижения пенсионного возраста. Соответственно, в такой форме накопление не является заменой солидарной системы, а лишь дополнением к ней.

Что изменилось с 2022 года — и что осталось неизменным?

За четыре года с того текста кое-что изменилось, но не существенно. Минсоцполитики больше не настаивает на сугубо обязательной модели: по словам министра Дениса Улютіна, работников будут подключать к накопительной программе автоматически, но с правом отказаться — по польскому образцу, и сам министр признает, что обязательная модель "не является эффективной" по опыту европейских коллег. Более того — в самом проекте правительственного закона уже заложена пауза, очень похожая на мой тезис 2022 года: реальное накопление должно начаться не раньше чем через год после завершения военного положения, и только тогда, когда будет готова вся необходимая нормативная база и инфраструктура. Государство, по сути, само признало: запускать систему просто потому, что наступил назначенный год в законе, — неразумно.

Для кого на самом деле запускается накопительный уровень?

Но этого признания недостаточно. Отложить старт — это лишь половина ответственного ответа. Вторая половина — честно определить круг тех, кого эта система вообще касается. Если для того, чтобы накопление имело смысл, нужно 30–35 лет взносов, то вряд ли есть смысл автоматически записывать туда человека, которому до пенсии осталось пятнадцать или даже двадцать пять лет: человек успеет заплатить комиссии управляющим компаниям, но не успеет накопить ничего, что изменит старость. И проект закона это, кстати, признает, предлагая таким людям забирать накопленное единовременным платежом либо конвертировать обратно в "солидарные е-баллы". То есть система предлагает "каждому по е-баллу" вместо денег и сама заранее готовит себе путь отступления для миллионов людей, которым не суждено получить из нее реальную пенсию.

Логичный вывод один: не морочить голову тем, кто уже в системе, а честно запускать накопительный уровень для тех, кто только выходит на рынок труда. Тогда и только тогда дата первой реальной накопительной пенсии (примерно через 35 лет) перестает быть моим экспертным выводом и становится осознанным, честно озвученным параметром реформы.

Выдержит ли солидарная система эти 35 лет?

И вот здесь начинается настоящая работа государства. Все 35 лет, пока новое поколение накапливает себе на старость, действующих и будущих пенсионеров — все десять миллионов — и дальше будет кормить исключительно солидарная система из сегодняшних взносов сегодняшних работников. Никакого облегчения накопительный уровень ей на 35 лет вперед не добавит. Наоборот, часть новых работников, которые туда пойдут, перестанет пополнять солидарную кассу, потому что их средства, и это не 2%, а 15–20% от зарплаты, должны где-то накапливаться. И не "в трехлитровой банке", но о путях накопления — позже. Поэтому единственный вопрос, за которым стоит следить каждый год все эти 35 лет, звучит не "когда заработает накопительная система", а "выдержит ли солидарная".

Насколько она выдерживает уже сейчас — показательный сюжет из бюджета-2026. Правительство и профильные ведомства бодро отчитываются: бюджет Пенсионного фонда на 2026 год — без дефицита, 1,263 трлн грн, все обязательства обеспечены. Правда остается в следующем абзаце пресс-релиза Минфина: "бездефицитность" достигается за счет трансферта из государственного бюджета в размере 251,3 млрд грн — более четверти триллиона гривен, которые должны взяться где-то в бюджете, который и так планируется с дефицитом до 18,4% ВВП и — по собственному признанию министра финансов Сергея Марченко — без определенных источников покрытия. То есть "бездефицитный бюджет Пенсионного фонда" — одно из трех условий запуска второго уровня еще по закону 2003 года — выполняется сегодня лишь на бумаге, ценой дефицита, который просто переложили на другую строку сметы. Законом 2003 года предусмотрены три условия для запуска накопительного уровня:

бездефицитный бюджет Пенсионного фонда — выполняется только на бумаге, потому что "бездефицитность" обеспечена трансфертом из госбюджета, который сам планируется с дефицитом.

минимальная зарплата не ниже прожиточного минимума — выполняется и даже с запасом (8647 грн против 3328 грн).

стабильный рост экономики — в условиях войны остается пожеланием, а вовсе не показателем.

Два из трех условий формально или фактически не выполнены.

Какая реформа происходит прямо сейчас и почему она важнее?

Именно поэтому по-настоящему неотложная пенсионная реформа — не та, что обещает что-то через 35 лет, а та, что происходит в Раде прямо сейчас вокруг солидарного уровня. Профильный комитет Данила Гетманцева договаривается с правительством не о накопительных процентах, а о минимальной гарантированной пенсии — на уровне реального прожиточного минимума, тогда как более двух третей пенсионеров сегодня получают меньше. Это и есть настоящий тест на дееспособность государства: не футуристический счет, который откроют младенцу в этом году, а платежка, которую уже сейчас недополучает пенсионер. И это уже вопрос экономической политики в целом, а не только пенсионного обеспечения.

Поэтому самый честный способ оценивать любую версию "пенсионной реформы" — спросить не "когда она заработает", а "для кого именно она стартует и что государство делает с солидарной системой все время до первой реальной выплаты".

Если ответ — "для всех и сразу", перед вами не реформа, а тот самый торт на 2 млрд долларов фонда оплаты труда, съеденный заранее и без какой-либо отчетности, о котором я писал в 2022-м, — только аппетит вырос, а срок расписки перенесли на поколение вперед.

Если же ответ — "только для тех, кто только входит на рынок труда, а весь солидарный уровень держится на честных, просчитанных и публично подотчетных источниках следующие 35 лет", — это впервые за многие годы похоже на политику, рассчитанную не на пресс-конференцию, а на результат.