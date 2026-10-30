Серийное производство — Валерий Яковенко сооснователь и CEO DroneUA и основатель Futurology

Прототип доказывает, что технология работает. Серийное производство — что на её основе можно построить бизнес.

Между этими двумя этапами значительно большая дистанция, чем кажется на старте. Украинские технологические команды научились быстро создавать и тестировать новые решения. Но способность разработать первый продукт ещё не означает способности производить его серийно, обеспечивать стабильное качество и отвечать за него на протяжении всего жизненного цикла.

На этапе разработки главный вопрос — работает ли продукт. В промышленном бизнесе к нему добавляются другие: можно ли воспроизводить результат в серии, контролировать себестоимость, выполнять обязательства перед клиентами и масштабировать производство без потери качества.

Прототип и серия — разные бизнесы

На этапе прототипа многие вопросы можно решить вручную. Инженер меняет конструкцию, команда адаптирует программное обеспечение, отдельный компонент заменяется другим. Производство подстраивается под конкретный заказ.

В серийном производстве такая модель перестаёт работать. Продукт должен быть стандартизированным, а производственный процесс — повторяемым. Каждая единица должна соответствовать определённым параметрам независимо от того, кто её производит.

На этом этапе компания продаёт уже не просто технологию, которая работает, а прогнозируемый результат. Именно способность стабильно его воспроизводить отличает успешную разработку от основы для промышленного бизнеса.

Масштабирование начинается с налаженных процессов

Рост производства быстро выявляет слабые места, которые могли оставаться незаметными во время создания прототипа. Нужны системный контроль качества, стандартизация компонентов и производственных операций, стабильные поставки и прогнозируемая себестоимость.

Меняется и финансовая модель. Компоненты нужно закупить до того, как готовый продукт будет продан. Производство нужно профинансировать до получения выручки. Поэтому оборотный капитал становится необходимым условием масштабирования, а unit economics — одним из ключевых инструментов оценки жизнеспособности бизнеса.

Если компания не контролирует затраты, поставки и экономику каждой единицы продукции, увеличение объёмов может не усилить бизнес, а наоборот — создать дополнительные финансовые риски.

Переход к серийному производству — это не просто увеличение количества продукции. Это изменение экономики бизнеса.

Ответственность не заканчивается продажей

В промышленном бизнесе продукт не заканчивается в момент отгрузки. Компания должна обеспечить сервисное и гарантийное обслуживание, доступность запасных частей, обновления и работу с обратной связью от клиентов.

Это требует отдельных процессов, ресурсов и ответственности. Продукт должен не только соответствовать требованиям на момент продажи — компания должна быть способна поддерживать его качество и функциональность на протяжении всего периода использования.

Поэтому промышленный бизнес строится вокруг полного жизненного цикла продукта. Способность произвести его — лишь одна часть этой модели.

Серийный бизнес требует другого уровня управления

Когда компания переходит от нескольких прототипов к серийному производству, меняется и роль основателя. На раннем этапе многие решения можно принимать лично. С ростом бизнеса такая модель становится ограничением.

Нужны чёткие зоны ответственности, финансовый контроль, планирование производства и понятные процессы принятия решений. Корпоративное управление — не формальность для большой компании, а инструмент, который позволяет масштабировать бизнес без постоянного ручного участия основателя.

Выход на внешние рынки добавляет новые требования: соответствие регуляторным нормам, необходимую документацию, сертификацию и экспортный комплаенс. Чем больше рынков охватывает компания, тем важнее обеспечивать стабильность продукта и выполнять обязательства перед клиентами.

От продукта к промышленному бизнесу

Украинские технологические команды уже научились быстро доводить новые решения до практического применения. Следующая задача — превращать успешные разработки в бизнесы, способные стабильно работать в большом масштабе.

Для этого недостаточно иметь сильный продукт. Нужно построить систему, которая обеспечивает повторяемость производства, контроль экономики каждой единицы, стабильное качество, поставки и сервис.

Переход от прототипа к серии — это не просто масштабирование производства. Это масштабирование бизнес-модели.

Именно этот переход определит, останутся ли украинские разработки отдельными успешными продуктами или станут основой технологических компаний, способных конкурировать, масштабироваться и работать на рынке в долгосрочной перспективе.