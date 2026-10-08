Производство дронов и НАТО — генерал-майор Владислав Клочков. PhD American University Kyiv

Дрон может успешно пройти испытания, получить положительные отзывы военных и финансирование на доработку — но так и не стать массовым инструментом в подразделениях. Между работоспособным прототипом и серийными поставками лежат закупка, производство, проверка качества, подготовка пользователей и обслуживание. Каждый из этих этапов требует отдельного решения.

Для Украины проблема ещё острее: пока длится этот путь, противник меняет средства радиоэлектронной борьбы и тактику. Изделие, которое отвечало потребности в начале закупки, к моменту поставки может уже нуждаться в другой связи, навигации или программном обеспечении.

Поэтому главный вопрос дронового партнёрства с Западом — не только как создать новую технологию. Нужно научиться масштабировать её, не теряя способности изменять. Именно здесь, на мой взгляд, проходит граница между отдельным успешным проектом и устойчивой оборонной способностью.

Грант ещё не означает закупку

UNITE — Brave NATO показывает, что инструменты совместной разработки уже появляются. В ноябре 2025 года Украина и НАТО объявили о программе масштабирования инновационных технологий, прошедших прототипирование и тестирование. С украинской стороны её координирует Brave1, первый конкурс поручили Агентству НАТО по связи и информации — NCIA.

В сообщении НАТО о запуске говорилось о €10 млн совместного грантового финансирования первого конкурса и готовности увеличить финансирование до €50 млн в 2026 году после успешного пилотного этапа. Приоритетами определили противодействие беспилотникам, ПВО и защищённую связь.

Но бюджет инновационной программы не следует путать с бюджетом серийной закупки. Грант позволяет проверить замысел и усовершенствовать изделие. Сам по себе он не гарантирует заказа, производственных мощностей или регулярных поставок.

Риск заключается в том, что поддержанная разработка останется демонстрационным образцом. Поэтому ещё на этапе испытаний нужно определять: кто будет пользователем, по каким критериям будут оценивать результат, кто будет принимать решение о закупке и как будет финансироваться масштабирование.

Результативность программы стоит измерять не только количеством заявок и прототипов. Важнее, сколько решений дошли до подразделений, сколько времени это заняло и можно ли их обновлять после появления новой угрозы.

Отзыв оператора должен менять не только рейтинг

У Украины уже есть механизм, который помогает собирать опыт пользователей. В октябре 2025 года Минобороны сообщило о рейтинговой системе DOT-Chain Defence. Военные получили возможность оценивать дроны по пятибалльной шкале и оставлять отзывы о качестве сборки, удобстве эксплуатации, устойчивости к помехам и применении в боевых условиях. На момент объявления оценки были доступны военным; доступ для производителей планировали предоставить позже.

Следующая задача — связать эти отзывы с разработкой и закупками. Общий балл показывает, что с изделием может быть проблема, но не объясняет, что именно нужно исправить. Производителю необходимо конкретное требование к следующей версии. Закупщику — понимание того, повторяются ли недостатки и как они влияют на выполнение задачи.

Низкая цена не должна перекрывать систематическую ненадёжность. В то же время рейтинг нельзя механически превращать в приговор: разные условия применения, подготовка пользователей и версии техники могут давать разные результаты. Нужны сопоставимые данные и понятные критерии, а не только средняя оценка.

Так же недостаточно один раз записать в характеристиках «устойчив к РЭБ». Среда меняется. Оценивать нужно и то, насколько быстро производитель способен адаптировать систему после изменения средств противника.

В этом и заключается принципиальный переход: от сбора жалоб — к техническому заданию, от технического задания — к обновлённому изделию, от результатов его применения — к следующему решению о закупке. Данные в этом процессе должны передаваться под контролем, без раскрытия оперативно чувствительной информации.

Успех в бою и совместимость — разные проверки

Ещё один недоработанный этап — совместные испытания. Отметка «проверено в Украине» важна, но сама по себе не отвечает на вопрос, сможет ли система работать с оборудованием партнёра, обмениваться данными и быть частью более широкой архитектуры обороны.

В марте 2026 года НАТО провело первую кампанию испытаний беспилотных систем и средств противодействия им на Innovation Range в Латвии. В ней участвовали компании государств Альянса и Украины, военные пользователи и представители государственных структур. Площадка позволяет испытывать дроны-перехватчики и решения радиоэлектронной борьбы.

Ценность таких механизмов — в возможности объединить разные виды проверки. Боевой опыт показывает, с какими проблемами сталкивается пользователь. Полигонные испытания позволяют проверять решения в контролируемых условиях. Тестирование совместимости должно установить, будут ли вместе работать сенсоры, связь, управление и средства противодействия.

Ни один из этих этапов не заменяет другие. Успешная демонстрация не равна доказанной боевой эффективности, а результат применения в одной среде не гарантирует такого же результата в другой.

Для совместных проектов я бы предлагал повторяющийся цикл: потребность военных, прототип, испытания, доработка, проверка совместимости и повторная оценка пользователем. Не один показательный тест перед контрактом, а возможность проверять следующие версии.

Производственные мощности нужны вместе с возможностью обновления

Партнёры могут помочь преодолеть другой барьер — нехватку масштаба. Показательный пример — договорённость с Норвегией. В апреле 2026 года Минобороны сообщило о соглашении по совместному производству украинских дронов mid-strike на норвежской территории. План предусматривал несколько тысяч изделий для Сил обороны Украины, а финансирование — норвежская сторона.

Это конкретное распределение ресурсов: украинская технология, производственная площадка и средства партнёра, украинские военные как конечный пользователь. Приведённое сообщение подтверждает соглашение и план производства, а не выполнение всего заявленного объёма.

Похожая логика заложена в Project OCTOPUS. В сентябре 2025 года Великобритания объявила о совместном развитии и массовом производстве дрона-перехватчика, созданного Украиной при поддержке британских учёных и технических специалистов. Заявленная цель — тысячи единиц в месяц для Украины.

Однако перенос производства сам по себе не завершает технологический цикл. Важно, чтобы изменения, необходимые после нового боевого опыта, могли быстро попадать на партнёрскую производственную линию. Иначе масштаб лишь увеличит количество изделий версии, которая уже нуждается в доработке.

Поэтому долгосрочная кооперация должна охватывать не только сборку. Нужны совместная работа над конструкцией и программным обеспечением, контроль качества, согласованный порядок обновления и сохранение украинского участия в оценке результата.

Покупать систему, а не только дрон

В противодействии беспилотникам разрыв между отдельным изделием и реальной способностью выполнить задачу особенно заметен. Перехватчик не выполнит задачу, если угрозу не обнаружили вовремя или данные не поступили в систему управления. Радар, оптические сенсоры, связь, средства РЭБ и средства поражения должны быть совместимыми.

Поэтому единицей закупки всё чаще должен становиться комплекс: техника, программное обеспечение, связь, подготовка пользователей и обслуживание. Это не означает, что всё должен поставлять один производитель. Но кто-то должен отвечать за то, что элементы работают вместе.

Также стоит различать низкую цену изделия и приемлемую стоимость выполнения задачи. Для противодействия массовым атакам важна не только цена перехватчика, но и результативность, доступность необходимых средств и возможность регулярно пополнять их запасы.

Дорогие ракеты не становятся ненужными — разные угрозы требуют разных ответов. Задача заключается в том, чтобы оборона могла выбирать соответствующее средство, а не использовать самый дорогой ресурс в каждом случае. Следовательно, масштабировать нужно не просто количество дронов, а доступную и работоспособную систему защиты.

Контракт не должен консервировать вчерашнюю технологию

Закупочный цикл может оказаться длиннее периода актуальности отдельного решения. Это создаёт противоречие: производитель готов обновить технику, но контракт предусматривает поставку ранее согласованной конфигурации.

На мой взгляд, для быстро меняющихся систем нужно заранее предусматривать порядок согласования модификаций, замены компонентов, обновления программного обеспечения и повторной проверки. Гибкость не должна отменять контроль качества, прозрачность расходов или ответственность производителя.

Перспективное направление — модульные семейства систем, в которых отдельные компоненты можно менять без полного пересмотра всего изделия. Также поддержка и обновление должны быть частью планирования закупки, а не вопросом, к которому возвращаются только после поставки.

Это станет ещё важнее с развитием автономной навигации, компьютерного зрения и других решений на основе искусственного интеллекта. Их ценность будет зависеть не только от физической платформы, но и от данных, программных изменений и проверки новых версий. Обмен такими данными потребует отдельных механизмов безопасности.

Совместный маршрут к серии

Отдельные части этого процесса уже существуют: отзывы военных, программы поддержки разработок, испытательные площадки, производственные договорённости. Следующая задача — обеспечить переход между ними, чтобы каждый этап не завершался передачей проблемы другому учреждению.

Я вижу три практических приоритета.

Первый — совместный каталог нерешённых боевых проблем. Для каждой нужно определять не только желаемую технологию, но и пользователя, критерии результата, ориентир стоимости, способ испытания и потенциальный источник финансирования. Это даст производителям понятную задачу, а заказчику — основу для сравнения решений.

Второй — небольшие украинско-партнёрские команды быстрой адаптации. Для ограниченных задач, где это технически возможно, целесообразны рабочие циклы на 60–90 дней. Результатом должен быть проверенный прототип или доработанная система, а не только аналитический отчёт.

Третий — согласованный маршрут от испытания к закупке. Для успешного решения нужно заранее понимать, кто организует следующую проверку, кто может заказать серию, где её будут производить и как в неё будут попадать обновления. Без этого даже качественная разработка может остановиться между ведомствами, программами и бюджетами.

Масштабирование в войне дронов — это не разовый переход от образца к тысячам одинаковых изделий. Это способность производить нужное количество техники и одновременно менять её в соответствии с угрозой.

Именно по этому стоит оценивать партнёрство Украины с Западом: не сколько прототипов показали и договорённостей объявили, а получают ли военные работоспособную систему вовремя и становится ли её следующая версия лучше благодаря их опыту.