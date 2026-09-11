Оборонпром без покупателя — как CEO Cosmolot Артем Скрипник видит кризис отрасли

Украина построила крупнейшую оборонную индустрию Европы и закрыла ее на ключ от самой себя

В конце декабря 2025 года крупнейший украинский производитель дальнобойных дронов и крылатых ракет подал в Антимонопольный комитет документы на продажу трети акций эмиратскому конгломерату EDGE Group за 760 млн дол. Через две недели комитет вернул заявление. В апреле 2026 года он письменно подтвердил Reuters, что документы не приняты из-за несоответствия критериям, и отказался назвать, каким именно. В июле совладелец сообщил, что сделка больше не актуальна: банк оценил компанию уже примерно в 6 млрд дол.

Формального отказа не было. Было возвращенное заявление, неизвестный критерий и тишина, в которой крупнейшая иностранная инвестиция в истории украинского ОПК просто перестала существовать.

Двадцать лет в инвестициях научили меня одному: совет директоров никогда не голосует против риска. Он голосует против неизвестности. Войну можно оценить, частично застраховать, заложить в дисконт и жить с ней дальше — этим занимаются сотни фондов в десятках стран. Процедуру, у которой нет ни критериев, ни срока, ни объяснения, оценить нельзя вообще. Ее нельзя вынести на комитет, потому что в презентации придется написать: решение зависит от органа, который не обязан сообщать, чего он хочет.

Разрыв, который и есть рынок

Совет национальной безопасности и обороны оценивает производственную способность украинской оборонной промышленности на 2026 год примерно в 55 млрд дол. — в 55 раз больше, чем в начале вторжения. Бюджет-2026 предусматривает на закупку вооружения 709,8 млрд грн, около 17 млрд дол., и это уже почти все, что страна физически способна потратить: расходы на оборону достигают 27,2% валового внутреннего продукта. Разница — порядка 38 млрд дол. в год, и это оценка по прогнозной способности, а не по измеренному выпуску. Но направление она показывает точно: в 2025 году отрасль была недозагружена как минимум на 40%.

Закрыть этот разрыв могут только две вещи: капитал, который приходит внутрь, и экспортная выручка, которая приходит извне.

Обе заблокированы. Причем по-разному, и это стоит различать.

Турникет вместо замка

Прямого запрета экспорта не существовало никогда. Замок был в отсутствии кворума: межведомственная комиссия месяцами не собиралась, а 13 февраля 2026 года возобновила работу и выдала первые разрешения. Постановление № 875 от 1 июля написано хорошо: отменено разрешение на переговоры, которое тянулось до года, введен предельный срок в 30 дней и молчаливое согласие разведок за 15. Есть даже норма, которой не хватает многим странам: блокируя экспорт ради фронта, государство обязано за 30 дней заключить контракт на выкуп этой партии.

По состоянию на 26 августа 2026 года по этому механизму не выдано ни одного разрешения.

Списать это на инерцию аппарата не получится: причина сугубо арифметическая. Постановление устанавливает плату за разрешение — 20% стоимости за готовые изделия и технологии, 30% за составные части. Вносить ее нужно до рассмотрения заявления, а механизма возврата в случае отказа нет. Производитель платит вперед за решение, которого может и не получить. Попробуйте представить этот разговор с покупателем: мы готовы поставлять, цена на пятую часть выше турецкой, разрешения пока нет, деньги за него мы уже внесли. Упрощенная процедура действует для контрактов от 15 млн грн, а все более мелкое попадает в общий коридор с 90-дневным сроком — то есть именно пробные партии на несколько единиц, с которых иностранное министерство обороны всегда начинает. И из механизма выпал целый класс экспорта: сервис, обучение операторов, гуманитарное разминирование — то есть боевой опыт, которого у Украины больше, чем у кого-либо в мире.

Лучшее доказательство того, что дело в конструкции, а не в самой идее контроля: экспорт все же идет. В конце июля 2026 года армия США получила первые экспортированные Украиной дроны. Только старым общим коридором и межправительственными каналами, мимо механизма, созданного именно для этого.

Было бы нечестно делать вид, что на стороне ограничений нет аргументов. Каждое экспортированное изделие не попало на фронт. Государство финансировало разработки. Технологии утекают. Коррупционные риски реальны. Каждый из этих аргументов обосновывает контроль. Ни один не обосновывает нынешнюю конструкцию. Изделие, которое не построили, тоже не попало на фронт, а приоритет армии уже защищен нормой о выкупе. Если цель — вернуть деньги в отрасль, сбор логично брать с полученной экспортной выручки, а не с факта подачи заявления: тогда государство зарабатывает на состоявшихся сделках, вместо того чтобы не зарабатывать ничего на тех, которые из-за этого же сбора не состоялись.

С остальным так же. Контроль конечного потребителя — предмет лицензирования, и ставка в 20% не остановила в мире ни одного посредника, зато останавливает добросовестного производителя с тонкой маржей; Израиль держит этот контроль жестко и продает больше всех. А с коррупцией произошло то, чего обычно не замечают: доля посредников в государственных оборонных закупках снизилась с 81% до 12%, и случилось это благодаря прозрачности процедуры. Непрозрачный разрешительный механизм с неопределенными критериями — естественная среда коррупции, а не лекарство от нее.

Двери, которые никто не открывал

На входе государство не сделало почти ничего. Закона о скрининге иностранных инвестиций нет, поэтому антимонопольный орган де-факто берет эту функцию на себя — без полномочий и критериев. Законопроект существует: № 14062, зарегистрированный в сентябре 2025 года, до сих пор в комитете. Валютный контур не менее показателен: совокупный свободный лимит по презентации Национального банка по состоянию на май 2026 года — 564 млн дол. на всю экономику, то есть меньше одного среднего чека прямой инвестиции. Режим Defence City по конструкции не видит нерезидента: резидентом может стать только юридическое лицо, зарегистрированное в Украине. А норма прибыли по государственному контракту ограничена 25% себестоимости: модель "затраты плюс" наказывает за эффективность, потому что чем ниже себестоимость, тем меньше абсолютная прибыль.

Каждый из этих четырех пунктов я видел в работе как отдельную строку риска в due diligence. Вместе они дают картину, в которой инвестор финансирует мощности под единственного покупателя, не может вывести прибыль, не может сесть в совет и не имеет представления, при каких условиях выйдет из актива. Такие сделки не срываются громко. Они просто не доходят до подписания.

Последствия видны не только на эмиратском примере. Rheinmetall подписал контракт на завод боеприпасов в июле 2024 года с расчетом на запуск за двадцать четыре месяца; по состоянию на август 2026-го площадку только что назвали, строительство не началось. Если два года и поддержка на самом высоком уровне не дали фундамента самому публичному немецкому партнеру, какой вывод должен сделать частный фонд без политической крыши? Европейские компании и сами называют причины: RAND Europe фиксирует среди главных сдерживающих факторов неопределенность потребностей и бюрократию. Слова "война" в этом перечне нет.

Лондон как украинский город

Капитал, который не пускают, не исчезает. В марте 2026 года UFORCE привлекла 50 млн дол. при оценке более миллиарда — первый defence-единорог с украинскими корнями. Это консорциум девяти украинских компаний со штаб-квартирой в Лондоне, а производство распределено по пятнадцати локациям в шести странах, и в описании сделки прямо названа цель: снизить зависимость от украинских экспортных и валютных ограничений. В том же месяце Swarmer вышел на Nasdaq — эмитентом было американское юридическое лицо.

Мне неприятно это писать, но обвинять здесь некого. Это рациональный ответ инженеров и фондов на среду, которую мы построили собственными руками. Британский холдинг дает доступ к европейским инвесторам и нормальный выход из инвестиции; украинский дает лимит в миллион евро в месяц и антимонопольный орган без критериев. Инженеры, боевые данные и производство остаются в Украине. Капитальная прибыль, налоговая база и центр принятия решений переезжают в Лондон и Делавэр.

Масштаб виден из простого сопоставления. В 2025 году иностранное финансирование украинского ОПК составило 6,1 млрд дол., частные инвестиции в defence-tech — от 105 до 129 млн. Это разные по природе деньги: первое — оплата производства для нашей же армии, второе — вложения в компании. Именно поэтому соотношение сорок семь к одному и показательно: государства мира платят за украинское оружие, частный капитал в него почти не вкладывается.

Европа не наблюдает со стороны — она за это платит. Девять государств заключили соглашения в формате Drone Deal, Европейский Союз открыл 150 млрд евро на совместные закупки, допустив украинские компании при условии, что не менее 65% стоимости компонентов происходит из ЕС или Украины, а оборонно-промышленная стратегия ставит цель закупать половину оборонного бюджета внутри Союза к 2030 году. Европа имеет дефицит, который Украина может закрыть быстрее и дешевле кого-либо: серийное производство дешевых систем, отработанных в бою. Но если барьеры останутся, Европа не потеряет эту технологию — она получит ее в виде пятнадцати площадок в шести странах под британским холдингом. Вместо масштабируемой индустрии с низкой себестоимостью получится архипелаг мелких сборочных линий с европейскими расходами.

Лекарства, которые ничего не стоят

Неприятная сторона этой истории в том, что самые дорогие барьеры снимаются самыми дешевыми решениями. Ни одно из них не требует парламента или дополнительных денег. Достаточно перенести плату за разрешение с момента подачи заявления на полученную выручку и снять порог в 15 млн грн для тестовых партий, чтобы механизм ожил. Достаточно распространить специальный порядок на экспорт услуг, чтобы страна начала продавать то, в чем она первая в мире. Намерение государственного заказчика, который блокирует сделку, должно опираться на объем, срок и подтвержденное финансирование, иначе оно не должно ничего останавливать. Валютный контур лечится постановлением правления Национального банка, полномочия у которого уже есть. А публикация статистики применения постановления № 875 не стоит вообще ничего: рынок читает цифры, коммюнике он не читает.

Более длинный горизонт требует трех вещей, и все они институциональные: закона о скрининге иностранных инвестиций, инфраструктуры выхода из инвестиции внутри страны и превращения Drone Deal в полноценного экспортного промоутера.

Ставка

Украина впервые имеет отрасль мирового уровня, созданную не наследием и не приватизацией, а войной и инженерной культурой. Вопрос не в том, выживет ли эта отрасль. Она выживет. Вопрос в том, где она будет жить и кому будет платить налоги. Первый defence-единорог с украинскими корнями уже зарегистрирован в Лондоне, первое публичное размещение прошла американская компания с украинской инженерией внутри, и каждый месяц без решений добавляет к этому списку.

Мы три года спорили, можно ли продавать оружие. Пока спорили, продали кое-что более ценное — компании вместе с юрисдикцией, налоговой базой и центром принятия решений. И не получили за это ничего.