Опционные программы — как удержать топменеджеров. Директор Smart Corporate Service Елена Нусинова

Ещё десять лет назад украинский владелец бизнеса воспринимал компанию как личный актив. Контроль, управление, прибыль и право принимать решения были нераздельными. Идея передать даже незначительную долю топменеджеру через опционные программы часто вызывала больше эмоций, чем рациональной дискуссии.

Почему украинские владельцы до сих пор боятся опционных программ

Сегодня ситуация постепенно меняется. Украинский бизнес пережил войну, релокацию, потерю активов, кадровый дефицит и выход на международные рынки. Именно эти факторы заставляют владельцев иначе смотреть на управленческую команду. Растёт понимание простой истины: профессиональный CEO или CFO создаёт стоимость компании не меньше, чем вложенный капитал.

Однако между осознанием этой идеи и готовностью делиться собственностью остаётся значительная дистанция.

Опционные программы как стандарт мировой практики

В мировой практике опционные программы давно стали стандартом корпоративного управления. Для компании это не просто способ вознаградить менеджмент. Это инструмент выравнивания интересов владельцев и руководителей.

Когда менеджер владеет долей бизнеса или имеет право её приобрести при определённых условиях, он начинает мыслить иначе. Его решения перестают быть краткосрочными. Он думает не только о квартальном бонусе, но и о капитализации компании через три, пять или десять лет. Именно поэтому большинство крупных международных корпораций используют разные модели long-term incentive plans (LTIP), employee stock ownership plans (ESOP), restricted stock units (RSU) или stock options.

Почему украинская практика остаётся более консервативной

Чаще всего владельцы готовы платить высокие бонусы, но не готовы открывать капитал. Причина далеко не всегда в жадности. Я регулярно вижу другие мотивы:

— Страх потерять контроль над компанией.

— Непонимание юридических механизмов защиты владельца.

— Исторически низкий уровень корпоративной культуры.

Многие предприниматели до сих пор отождествляют передачу даже одного процента компании с потерей возможности самостоятельно принимать решения. На самом деле современное корпоративное право позволяет построить конструкцию, при которой экономические права и корпоративный контроль чётко разграничены. Гражданское законодательство Украины определяет корпоративные права как совокупность прав участника юридического лица, а конкретный объём этих прав формируется законом и уставными документами компании. Это открывает возможность создавать довольно гибкие корпоративные механизмы.

Как на самом деле работает опцион

И тут начинается самое интересное. Опцион — это далеко не всегда немедленная передача доли. В большинстве случаев менеджер лишь получает право приобрести её в будущем после достижения определённых KPI или после завершения оговорённого периода работы (vesting). Если компания не достигла запланированных результатов или менеджер покидает бизнес досрочно, право может вообще не возникнуть.

В международной практике такие программы всегда строятся вокруг трёх принципов — времени, результата и удержания ключевого персонала.

Почему удержать топменеджера сложнее, чем найти капитал

Сегодня найти сильного топменеджера значительно сложнее, чем десять лет назад. А удержать его ещё сложнее. Высококвалифицированные руководители всё чаще получают предложения от международных компаний, которые уже давно предлагают не только зарплату, но и участие в будущем росте бизнеса.

Именно поэтому украинские компании постепенно меняют подход. Особенно это заметно среди ИТ-компаний, технологических стартапов, инвестиционных холдингов и семейных офисов, которые работают с международными инвесторами.

Один документ под названием "Опцион" — это ещё не программа

Вместе с тем существует ещё одна проблема, о которой говорят значительно реже. Многие владельцы уверены, что достаточно подписать один документ под названием "Опцион", и программа заработает. На самом деле юридическая конструкция значительно сложнее: она учитывает корпоративную структуру группы, механизм реализации права, порядок оценки компании, условия выхода менеджера, случаи bad leaver и good leaver, ограничения по отчуждению доли, drag along, tag along, налоговые последствия и порядок финансирования выкупа. Именно эти вопросы чаще всего становятся причиной судебных споров в международной практике.

Есть ещё один аспект, который часто недооценивают украинские владельцы, — психология. Человек значительно ответственнее относится к активу, совладельцем которого он себя считает. Деньги мотивируют. Собственность меняет поведение. Это разные вещи.

Почему опционные программы становятся вопросом конкуренции за людей

На мой взгляд, в течение ближайших лет украинский бизнес всё активнее будет использовать опционные программы. Причина не только в развитии корпоративного права или интеграции в европейское экономическое пространство. Главная причина — конкуренция за людей. Капитал всегда можно привлечь. Квалифицированную управленческую команду привлечь значительно сложнее.

Именно поэтому вопрос уже не в том, готов ли бизнес делиться долей. Вопрос в другом: готов ли бизнес ею не поделиться и потерять людей, способных увеличить стоимость компании в разы.

Для владельца бизнеса доля — это не только процент в уставном капитале. Это инструмент стратегического управления. И чем раньше украинские компании начнут воспринимать её именно так, тем быстрее корпоративное управление в Украине приблизится к лучшим международным стандартам.