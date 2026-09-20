Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная
Невидимый труд женщин поддерживает экономику во время войны
Рынок труда

Невидимый труд женщин поддерживает экономику во время войны

Невидимый труд женщин поддерживает экономику во время войны. Почему нагрузка по уходу влияет на занятость и как развивать инфраструктуру заботы.

Юлия Спорыш
Юлия Спорыш

основательница и директор ОО "Дівчата"

Дата публикации
20 сентября 2026 13:03
Женский труд во время войны — экономика и забота. Юлия Спориш основательница ГО Дівчата
Невидимый женский труд во время войны. Коллаж Новини.LIVE, создано при помощи ИИ

Когда мы говорим о вкладе украинок в военную экономику, обычно видим зарплаты, бизнес, волонтёрство или службу. Значительно реже замечаем невидимый труд женщин: уход за детьми и пожилыми родственниками, быт, эмоциональную поддержку, организацию жизни во время воздушных тревог и постоянных перемен. Именно эта работа часто определяет, сможет ли вся семья оставаться экономически активной.

Почему рабочий день женщины часто не заканчивается

После завершения оплачиваемой смены для многих начинается вторая. Нужно приготовить еду, помочь ребёнку с учёбой, организовать визит к врачу, поддержать пожилых родителей, собрать вещи на случай эвакуации или просто сохранить домашний ритм, когда вокруг нет стабильности.

К физическим задачам добавляется эмоциональный труд. Кто-то должен успокоить ребёнка во время воздушной тревоги, поговорить с родственниками после обстрела, помочь близким пережить переезд или потерю работы. Во многих семьях эту роль берёт на себя женщина, даже если параллельно работает полный день.

Проблема в том, что такая работа почти не имеет экономической видимости. Она не попадает в зарплатные ведомости, однако создаёт условия, в которых другие члены семьи могут учиться, работать и зарабатывать. Её легко назвать "бытом", хотя фактически речь идёт о ежедневном восстановлении ресурса, на котором держится занятость.

Как война увеличила нагрузку по уходу

Полномасштабная война обострила неравномерное распределение домашних обязанностей. Школы и детские сады работают нестабильно, часть детей учится дистанционно или в смешанном формате, а ситуация с безопасностью способна перекроить день за несколько минут.

Из-за этого график матери часто зависит от сирены, укрытия, работы учебного заведения и наличия взрослого, который может остаться с ребёнком. Добавились и новые потребности в уходе за ранеными, людьми с инвалидностью и пожилыми родственниками. Вынужденное перемещение разорвало привычные сети поддержки, поэтому помощь бабушек, соседей или знакомых для многих стала недоступной.

Так возникает ловушка: женщина должна оставаться профессионально активной, но одновременно фактически замещает собой часть социальной инфраструктуры.

Что теряет экономика из-за невидимого труда женщин

Когда система ухода слаба, обязанности никуда не исчезают. Их берёт на себя семья, и самая большая доля часто приходится на женщину.

Последствия очень конкретны. Кто-то сокращает рабочий день, отказывается от повышения, переходит на менее стабильную занятость или вообще выпадает из рынка труда. Вместе с этим снижаются доходы семьи, замедляется карьерное развитие, ослабевает финансовая самостоятельность.

Для государства это тоже потеря. Бизнес недополучает опытных специалисток, бюджет получает меньше налоговых поступлений, а страна теряет часть человеческого капитала именно тогда, когда кадров не хватает больше всего. Поэтому домашняя нагрузка напрямую связана с производительностью, занятостью и темпами восстановления.

Какой должна быть система поддержки

Чтобы женщины могли работать и участвовать в восстановлении, инфраструктура заботы должна стать такой же практической частью экономической политики, как транспорт или энергетика.

  • доступные детские сады и безопасное обучение, чтобы родители могли планировать рабочий день
  • дневные центры, домашний уход и социальное сопровождение для пожилых людей и людей с инвалидностью
  • гибкие условия труда без ожидания, что сотрудница просто перенесёт рабочие часы на ночь
  • поддержка семей, в которых уход распределяется между взрослыми без автоматического возложения всей нагрузки на одного человека

У бизнеса здесь есть собственная зона ответственности. Понятная политика в отношении семейных обстоятельств, дистанционные форматы там, где они возможны, и гибкий график помогают сохранить специалисток в профессии.

При этом настоящая гибкость не означает бесконечный рабочий день. Её смысл в том, чтобы человек мог совмещать занятость с жизнью без постоянного истощения. Не менее важно менять привычки внутри семей, чтобы забота о детях, быт и уход за близкими старшего возраста были общей ответственностью взрослых.

Почему невидимый труд женщин важен для восстановления

Мы много говорим о будущем восстановлении, дефиците кадров и необходимости вернуть людей на рынок труда. Но эти планы упираются в очень бытовой вопрос: кто будет ухаживать за ребёнком, пожилым человеком или родственником, который нуждается в постоянной помощи?

Если ответа нет, профессиональный выбор женщины остаётся ограниченным независимо от образования, опыта или мотивации. Инвестиции в систему ухода напрямую влияют на занятость, человеческий капитал и темпы восстановления страны.

Украине нужны дороги, предприятия, жильё и энергетика. Наряду с ними должна появиться инфраструктура заботы, потому что экономика держится на рабочих местах и на возможности людей реально ими воспользоваться.

женщины волонтеры зарплата сотрудничество заработок поддержка зарплата

Інші колонки з розділу

Коуч, психолог или наставник — кого выбрать, когда ты застрял?

Коуч, психолог или наставник — кого выбрать, когда ты застрял?

Які кроки необхідно зробити для впровадження розподіленої генерації і чому ці рішення важливі в довгостроковій перспективі?

Сергей Шкуропат

Бизнес-коуч Crowe Mikhailenko. Специализируется на работе с лидерами и командами в условиях кризиса
Массовое сокращение в Новой почте 2025 — что ИИ меняет на рынке

Массовое сокращение в Новой почте 2025 — что ИИ меняет на рынке

Які кроки необхідно зробити для впровадження розподіленої генерації і чому ці рішення важливі в довгостроковій перспективі?

Юлия Потапова

Основательница PPower — HR-агентства по подбору руководителей высшего звена (C-Level).
Коучинг во время войны — как лидеры держатся на плаву

Коучинг во время войны — как лидеры держатся на плаву

Які кроки необхідно зробити для впровадження розподіленої генерації і чому ці рішення важливі в довгостроковій перспективі?

Сергей Шкуропат

Бизнес-коуч Crowe Mikhailenko. Специализируется на работе с лидерами и командами в условиях кризиса
Більше колонок

Інші новини з розділу

Подработка осенью: за какую работу платят до 1 000 грн в день - 290x166

Подработка осенью: за какую работу платят до 1 000 грн в день

18 сентября 19:25
"Минималка" для людей с инвалидностью: какие изменения готовят - 290x166

"Минималка" для людей с инвалидностью: какие изменения готовят

18 сентября 14:30
В войско приглашают гражданских специалистов: перечень вакансий - 290x166

В войско приглашают гражданских специалистов: перечень вакансий

18 сентября 07:10
Зарплаты выросли до 45 000 грн: где водителям платят больше всего - 290x166

Зарплаты выросли до 45 000 грн: где водителям платят больше всего

17 сентября 14:33
Больше новостей

Стать автором

1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации