Женский труд во время войны — экономика и забота. Юлия Спориш основательница ГО Дівчата

Когда мы говорим о вкладе украинок в военную экономику, обычно видим зарплаты, бизнес, волонтёрство или службу. Значительно реже замечаем невидимый труд женщин: уход за детьми и пожилыми родственниками, быт, эмоциональную поддержку, организацию жизни во время воздушных тревог и постоянных перемен. Именно эта работа часто определяет, сможет ли вся семья оставаться экономически активной.

Почему рабочий день женщины часто не заканчивается

После завершения оплачиваемой смены для многих начинается вторая. Нужно приготовить еду, помочь ребёнку с учёбой, организовать визит к врачу, поддержать пожилых родителей, собрать вещи на случай эвакуации или просто сохранить домашний ритм, когда вокруг нет стабильности.

К физическим задачам добавляется эмоциональный труд. Кто-то должен успокоить ребёнка во время воздушной тревоги, поговорить с родственниками после обстрела, помочь близким пережить переезд или потерю работы. Во многих семьях эту роль берёт на себя женщина, даже если параллельно работает полный день.

Проблема в том, что такая работа почти не имеет экономической видимости. Она не попадает в зарплатные ведомости, однако создаёт условия, в которых другие члены семьи могут учиться, работать и зарабатывать. Её легко назвать "бытом", хотя фактически речь идёт о ежедневном восстановлении ресурса, на котором держится занятость.

Как война увеличила нагрузку по уходу

Полномасштабная война обострила неравномерное распределение домашних обязанностей. Школы и детские сады работают нестабильно, часть детей учится дистанционно или в смешанном формате, а ситуация с безопасностью способна перекроить день за несколько минут.

Из-за этого график матери часто зависит от сирены, укрытия, работы учебного заведения и наличия взрослого, который может остаться с ребёнком. Добавились и новые потребности в уходе за ранеными, людьми с инвалидностью и пожилыми родственниками. Вынужденное перемещение разорвало привычные сети поддержки, поэтому помощь бабушек, соседей или знакомых для многих стала недоступной.

Так возникает ловушка: женщина должна оставаться профессионально активной, но одновременно фактически замещает собой часть социальной инфраструктуры.

Что теряет экономика из-за невидимого труда женщин

Когда система ухода слаба, обязанности никуда не исчезают. Их берёт на себя семья, и самая большая доля часто приходится на женщину.

Последствия очень конкретны. Кто-то сокращает рабочий день, отказывается от повышения, переходит на менее стабильную занятость или вообще выпадает из рынка труда. Вместе с этим снижаются доходы семьи, замедляется карьерное развитие, ослабевает финансовая самостоятельность.

Для государства это тоже потеря. Бизнес недополучает опытных специалисток, бюджет получает меньше налоговых поступлений, а страна теряет часть человеческого капитала именно тогда, когда кадров не хватает больше всего. Поэтому домашняя нагрузка напрямую связана с производительностью, занятостью и темпами восстановления.

Какой должна быть система поддержки

Чтобы женщины могли работать и участвовать в восстановлении, инфраструктура заботы должна стать такой же практической частью экономической политики, как транспорт или энергетика.

доступные детские сады и безопасное обучение, чтобы родители могли планировать рабочий день

дневные центры, домашний уход и социальное сопровождение для пожилых людей и людей с инвалидностью

гибкие условия труда без ожидания, что сотрудница просто перенесёт рабочие часы на ночь

поддержка семей, в которых уход распределяется между взрослыми без автоматического возложения всей нагрузки на одного человека

У бизнеса здесь есть собственная зона ответственности. Понятная политика в отношении семейных обстоятельств, дистанционные форматы там, где они возможны, и гибкий график помогают сохранить специалисток в профессии.

При этом настоящая гибкость не означает бесконечный рабочий день. Её смысл в том, чтобы человек мог совмещать занятость с жизнью без постоянного истощения. Не менее важно менять привычки внутри семей, чтобы забота о детях, быт и уход за близкими старшего возраста были общей ответственностью взрослых.

Почему невидимый труд женщин важен для восстановления

Мы много говорим о будущем восстановлении, дефиците кадров и необходимости вернуть людей на рынок труда. Но эти планы упираются в очень бытовой вопрос: кто будет ухаживать за ребёнком, пожилым человеком или родственником, который нуждается в постоянной помощи?

Если ответа нет, профессиональный выбор женщины остаётся ограниченным независимо от образования, опыта или мотивации. Инвестиции в систему ухода напрямую влияют на занятость, человеческий капитал и темпы восстановления страны.

Украине нужны дороги, предприятия, жильё и энергетика. Наряду с ними должна появиться инфраструктура заботы, потому что экономика держится на рабочих местах и на возможности людей реально ими воспользоваться.