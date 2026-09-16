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Некого нанимать и невозможно трудоустроиться – главные тезисы о рынке труда сегодня
Рынок труда

Некого нанимать и невозможно трудоустроиться – главные тезисы о рынке труда сегодня

Карина Островерх объясняет, почему бизнесу не хватает кадров, кандидаты не находят работу и как государство, стаффинг и бизнес могут сократить разрыв.

Карина Островерх
Карина Островерх

Операционный директор компании Sun One

Дата публикации
16 сентября 2026 11:23
Кадровый дефицит и рынок труда — советы от операционной директорки Sun One Карины Островерх
Рынок труда Украины. Коллаж Новини.LIVE, создано при помощи ИИ

После начала полномасштабной войны Госстат перестал публиковать официальную статистику по безработице, поэтому ее уровень оценивают исследовательские организации и международные институции. По оценке Info Sapiens, в июле 2026 года она достигла 11,3%. Официальные данные Государственной службы занятости значительно ниже – около 230 тысяч зарегистрированных безработных на середину лета, но эта цифра не отражает реальности: большинство людей по разным причинам не становятся на учет.

Точнее динамику иллюстрируют независимые платформы поиска работы. По данным Центра экономической стратегии, в начале 2026 года количество новых резюме впервые с 2022 года превысило довоенный уровень, а новые вакансии держатся на отметке 120-130% от довоенных показателей.

На первый взгляд, ситуация кажется оптимистичной – в среднем на одну новую вакансию приходится 2,5 новых резюме. Однако за этими усредненными цифрами скрывается глубокий дисбаланс: пока одна вакансия получает десятки откликов, другая остается без единого. В одних регионах работодатели соревнуются за работников, тогда как в других соискатели конкурируют за единичные рабочие места. И это уже не проблема количества. Это проблема соответствия.

Что изменилось в структуре спроса на работников

Лучше всего разрыв между спросом и предложением виден, если смотреть не на общее количество вакансий и резюме, а на то, кто именно сегодня нужен экономике.

По данным Госстата, острее всего бизнес ощущает нехватку людей в производстве, энергетике, строительстве, логистике и технических специальностях. Не хватает водителей, электромонтеров, сварщиков, операторов станков и швей. Отдельный дефицит – в медицине, где работодатели ищут врачей разных специализаций.

Стабильно много вакансий и в торговле, ресторанном бизнесе и сервисе – нужны продавцы, кассиры, бариста, официанты, охранники. Ситуацию усложняет высокая текучесть кадров: даже закрытую вакансию быстро приходится заполнять снова.

В то же время есть сегменты, где ситуация противоположная. Администраторы, менеджеры по продажам, специалисты по работе с клиентами, контент-креаторы сталкиваются со значительно более высокой конкуренцией между кандидатами.

Особенно большой разрыв – вокруг дистанционной работы: ее рассматривает каждый четвертый соискатель, на такие вакансии приходится около трети всех откликов, а конкуренция в пять раз выше средней, местами вырастая до 10-20 раз.

Там, где бизнесу больше всего нужны люди, кандидатов часто не хватает, а там, где желающих больше всего, – недостаточно вакансий. Так проявляется структурная безработица: локация, навыки, опыт и профессии соискателей не соответствуют тому, что нужно рынку труда.

За новой картой занятости стоит новый портрет работника

Война изменила состав рабочей силы, географию занятости и сами условия, на которых люди готовы работать.

Мобилизация и миграция сократили количество мужчин на гражданском рынке труда – больше всего в профессиях, где они традиционно составляли большинство: среди водителей, строителей, электриков, слесарей, механиков. Показательно и изменение структуры зарегистрированной безработицы: если до войны женщины составляли около 55% безработных, сегодня их доля достигает около 81%.

Для бизнеса это означает необходимость пересматривать привычный портрет работника. Женщины все чаще приходят в традиционно "мужские" профессии, а работодатели открывают вакансии для кандидатов, которых раньше могли не рассматривать из-за пола, возраста, предыдущего опыта или места проживания.

Одновременно изменилась география рынка труда. Часть предприятий релокировалась: одни регионы стали новыми центрами бизнеса и рабочих мест, другие потеряли значительную часть экономической активности. В Киеве, Киевской, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях численность наемных работников растет, тогда как в прифронтовых регионах она сокращается.

В результате рабочие места и люди нередко оказываются в разных точках страны. Бизнесу приходится искать персонал шире, чем в пределах своего города или области, и решать вопросы трансфера и проживания работников. Для кандидата переезд означает дополнительные расходы, поиск жилья и изменение привычного образа жизни. Особенно сложно ВПЛ: более 30% испытывают трудности с трудоустройством, а 14% вообще не могут найти работу.

К этому добавляются новые ожидания по зарплате, бронированию, графику и безопасности – поэтому даже подходящий по профессии человек не всегда хочет или может воспользоваться конкретной вакансией.

Почему бизнес не спешит обучать, а кандидаты – менять профессию

На первый взгляд, ответ на кадровый дефицит очевиден: если готовых специалистов не хватает, нужно обучать новых. Но на практике и бизнес, и кандидаты имеют свои страхи и предубеждения.

Для работодателя обучение – это инвестиция с отложенным результатом. Новичку нужен наставник и время на адаптацию, а на старте он работает медленнее и может ошибаться – для производства или склада это дополнительная нагрузка на команду. Есть и другой страх: что делать, если обученный работник просто уйдет? Поэтому в условиях дефицита кадров работодатели часто выбирают готового специалиста, даже если поиск занимает больше времени.

Для кандидата риск не меньше: смена профессии требует времени, а обучение не гарантирует ни быстрого трудоустройства, ни более высокого дохода. Когда нужно оплачивать жилье и повседневные расходы, несколько месяцев без стабильного заработка – не всегда реальный вариант.

Что может уменьшить разрыв между спросом и предложением

В итоге имеем глобальную проблему: работодатели ждут "готовых специалистов", кандидаты боятся остаться без денег во время смены профессии, а государство часто действует отстраненно. В результате 30% вакансий закрывается более 3 месяцев. Чтобы спрос и предложение наконец пересеклись, нужно работающее системное взаимодействие. Как вариант: государство – стаффинговые компании – бизнес.

Государство – создает условия, при которых бизнесу выгодно обучать

Компаниям нужен стимул инвестировать в человека, который еще не приносит отдачи: налоговые льготы, компенсация расходов на обучение или поддержка зарплаты на период переквалификации. Если государство заинтересовано в том, чтобы люди получали востребованные профессии, часть стоимости этого перехода оно должно взять на себя.

Есть и другой ресурс – инфраструктура профессионального образования: пустые или недозагруженные помещения и лаборатории ПТУ можно использовать для подготовки людей под конкретные потребности бизнеса, не строя учебную базу с нуля.

Стаффинг – берет на себя организационную часть

Даже когда бизнес готов обучать, у него редко есть отдельная команда для поиска и отбора кандидатов, организации обучения и сопровождения. Здесь стаффинговая компания становится организационным мостом: находит кандидатов, проверяет базовые навыки и потенциал, формирует группу для практического обучения, а затем координирует сам процесс – от взаимодействия с учебным заведением до сопровождения адаптации на предприятии.

Это важно, когда речь идет не об одном работнике, а о десятках – для производств, складов, логистики или ритейла: бизнес может сосредоточиться на подготовке, не перегружая HR-отдел.

Бизнес – определяет, чему обучать, и дает практику

Именно работодатель лучше всего знает, каких навыков не хватает будущему работнику для конкретной должности. Поэтому его роль – не строить систему образования с нуля, а дополнять ее практикой, которой нельзя научить в аудитории: опытные работники становятся наставниками, постепенно передают навыки новичкам. На этом этапе важна не продуктивность, а возможность безопасно освоить новую профессию.

Важно, чтобы человек не платил за смену профессии собственной финансовой стабильностью. На период обучения ему можно гарантировать ученическую оплату – не менее 80% базового оклада будущей должности. Это уменьшает один из главных барьеров для переквалификации – страх остаться без дохода, пока новая профессия осваивается.

Такой подход расширяет кадровый резерв бизнеса. Компания может смотреть не только на готовых специалистов, но и на людей, у которых есть потенциал для развития: ветеранов, кандидатов 50+, людей с инвалидностью, молодежь без опыта, женщин, готовых осваивать технические и производственные профессии.

безработица рынок труда вакансии переквалификация резюме трудоустройство

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