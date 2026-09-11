Оборонка Европы и Украины — взгляд CEO Kvertus Ярослава Филимонова

MSPO в Кельце в этом году стала крупнейшей за всю историю выставки: 1209 компаний из 43 стран, 60 официальных иностранных делегаций и 49 122 м² экспозиции. Когда в одном месте собрано такое количество производителей и решений, интересно смотреть уже не только на отдельные стенды, а на то, какую картину войны фактически показывает каждый из них.

В этом году контраст между украинской экспозицией и значительной частью западной был особенно заметен. Продукты создавались в разных условиях, поэтому и отвечают на разные горизонты угроз.

Запад оптимизирует продукт, Украина оптимизирует цикл

Большинство западных компаний показывают, какой война может стать в будущем: автономные платформы, AI, интегрированные системы управления, новые сенсоры, высокоточные боеприпасы, лазеры. Украинские производители значительно чаще демонстрируют то, чем война уже является сегодня: дроны, РЭБ, НРК, боеприпасы, ракеты и решения под конкретные фронтовые проблемы.

На мой взгляд, главное отличие между этими двумя школами лежит в самой логике разработки. Крупные западные производители могут долго дорабатывать продукт, тестировать его, интегрировать функции и доводить характеристики. Часть таких решений еще не проходила проверку реальным боем, поэтому сложно предсказать, насколько актуальными они останутся, когда изменится угроза.

Украинская экспозиция на этом фоне часто выглядит проще и конкретнее. На Западе много внимания уходит на сложные концепты, визуализацию и образ будущего поля боя. У нас времени на это значительно меньше. Иногда весь креатив остается для названия изделия. P1-SUN не даст соврать.

Зато само изделие создают под проблему, которая уже есть на фронте. Появился вызов, под него быстро сделали решение и передали военным. Потом получили опыт эксплуатации, увидели слабые места, переделали и запустили следующую версию. У крупных оборонных компаний такой цикл часто длится годами. В Украине он иногда сжимается до недель или месяцев.

Именно поэтому феномен украинской оборонки я бы объяснял шире, чем инновационность или изобретательность. Западная промышленность традиционно оптимизирует продукт. Украинская сегодня оптимизирует цикл: как можно быстрее получить решение для конкретной задачи, проверить его в бою, собрать фидбек и сделать следующую версию лучше.

Ловушка войны будущего

У западного подхода есть очевидное преимущество. Он позволяет планировать на годы вперед, инвестировать в сложные системы, фундаментальные технологии и крупные программы. В то же время возникает риск очень хорошо подготовиться к войне, которая в реальности будет выглядеть иначе.

Мы уже видели это на собственном опыте. До полномасштабного вторжения многие готовились прежде всего к классическому столкновению с большой ролью авиации, ПВО, бронетехники и артиллерии. Все это осталось критически важным, но параллельно поле боя быстро заполнили FPV, массовые дешевые дроны, РЭБ, оптоволокно, перехватчики, НРК и постоянное изменение тактики.

Поэтому само представление о "войне будущего" может быть ловушкой. Реальный конфликт регулярно ломает даже хорошо просчитанные сценарии: противник меняет технологии и тактику, а вместе с ними перестраиваются требования к оружию. Чем длиннее цикл разработки, тем выше шанс, что к появлению готового продукта первоначальная угроза уже изменится.

Украинская модель значительно менее романтична. Мы живем внутри войны, которая перестраивается прямо сейчас, и вынуждены меняться вместе с ней.

Что Украина и Европа дают друг другу

Европа имеет технологическую базу, промышленные масштабы, сенсоры, ракеты, микрочипы, платформы и капитал, которые Украине сложно быстро воспроизвести самостоятельно. Украина дает боевой опыт, короткий цикл проверки и постоянный фидбек от реального применения, который невозможно полностью смоделировать даже на лучшем полигоне.

Для Европы такая связка особенно важна, потому что Украина уже сдерживает угрозу, с которой союзники могут столкнуться напрямую. Ориентироваться только на собственных производителей и небоевой опыт — рискованно. Более сильная модель рождается там, где украинская скорость адаптации сочетается с европейскими технологиями и индустриальным масштабом.

Если этот подход удастся закрепить системно, может появиться новая европейская школа вооружений. Ее сила будет в способности одновременно планировать далеко вперед и очень быстро реагировать на то, что происходит сегодня.

В будущих войнах преимущество не обязательно будет у владельца лучшего отдельного танка, дрона или ракеты. Решающим может стать тот, кто быстрее всего превращает боевой опыт в следующее технологическое решение.