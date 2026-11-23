Ответственность за автономное оружие начинается задолго до запуска дрона и не может ограничиваться действиями военнослужащего.

Когда летальный автономный дрон ошибается, кто за это отвечает? Военнослужащий, который его запустил, командир, который утвердил боевую задачу, или разработчики системы? Чем больше решений на войне принимают машины, тем острее становится этот вопрос.

Когда дрон сам выбирает цель

«Автономность — это не будущее. Она уже здесь».

В сообщениях из Украины говорится о дронах, способных ориентироваться в пространстве, распознавать цели с помощью бортового искусственного интеллекта и наносить удары без дальнейшего управления со стороны человека. В отдельных описанных случаях системы могут быть способны самостоятельно выбирать и поражать цели без дополнительного разрешения человека, хотя фактическая степень их автономности в боевых условиях не всегда имеет независимое подтверждение.

Однако здесь важно различать ситуации. Одни дроны с искусственным интеллектом обнаруживают потенциальные цели и определяют их приоритетность, но разрешение на удар по-прежнему даёт оператор. Другие могут поражать цели автономно. Эти ситуации ставят разные вопросы о роли человеческого суждения.

Одна ошибка классификации может превратить гражданский автомобиль — возможно, даже школьный автобус — в цель. «Ситуация на поле боя меняется быстрее, чем право, доктрины, подготовка и общественное понимание». Мы должны подготовиться до того, как произойдёт инцидент.

Может ли военнослужащий отвечать за решение машины?

На UVID Dronetech 2026 я говорил о правомерности применения летальных автономных дронов в соответствии с международным гуманитарным правом (МГП) и о важности содержательного участия человека.

Мы часто обсуждаем «пробел в ответственности». Представим автономный автомобиль, попавший в ДТП. В зависимости от обстоятельств для его водителя могут наступить правовые последствия. Точно так же военнослужащий может нести ответственность за решения, связанные с автономным оружием. Но расследование не может этим ограничиваться.

Кто одобрил применение этого оружия? Кто определил границы боевой задачи? Что производитель знал о слабых местах технологии?

При этом без внимания остаются обязанности разработчиков, производителей, государственных органов и регуляторов. Несёт ли кто-либо из них юридическую ответственность, зависит от конкретных обстоятельств и применимого права.

Что предполагает содержательное участие человека

Мой главный тезис прост: «Содержательное участие человека должно оставаться центральным принципом ответственного применения летального автономного оружия и охватывать всю операционную цепочку».

Человеческое суждение может определять параметры боевой задачи ещё до запуска — через ограничения в отношении целей, географические границы и правила применения силы. Во время выполнения задачи важными могут быть надзор и возможность вмешаться или прекратить её выполнение. После удара документация должна обеспечивать возможность расследования. Надлежащие меры предосторожности зависят от самой системы и предполагаемого способа её применения.

Формальное одобрение мало что значит, если у оператора нет времени, информации или возможности принять обоснованное решение. Поскольку автономные системы действуют всё быстрее и во всё больших масштабах, участие человека необходимо закладывать в саму организацию их применения.

Почему алгоритм не может оставаться «чёрным ящиком»

«Нельзя прятаться за “чёрным ящиком”».

Когда автономная технология применяет летальную силу, расследование должно позволять восстановить решения, которые привели к соответствующему результату.

Каким было последнее содержательное решение человека? Какие действия были разрешены оружию? Что оно сделало на самом деле? Соответствовали ли его действия боевой задаче, правилам применения силы и праву? Без ответов на эти вопросы установить ответственность сложнее.

Именно поэтому автономные системы вооружения необходимо проектировать так, чтобы обеспечивать эффективное документирование их работы во время операций, прослеживаемость и возможность расследования после удара. Технические записи и чёткое распределение полномочий позволяют исследовать как поведение машины, так и решения тех, кто её разрабатывал, одобрял и применял. Оператору не обязательно читать каждую строку кода, но следователям нужны содержательные доказательства.

Как LEGIT распределяет ответственность по всей цепочке

Во время работы над докторским исследованием в Университете Райхмана под руководством профессора Авива Гаона я разработал LEGIT. На UVID Dronetech 2026 я представил эту модель как подход, призванный помочь государствам разрабатывать, одобрять и применять летальное автономное оружие в соответствии с правом.

Модель охватывает пять ключевых элементов:

Правовая экспертиза (Legal Review). Оценка оружия и предполагаемых способов его применения на соответствие применимому праву.

Оценка оружия и предполагаемых способов его применения на соответствие применимому праву. Объяснимость и доказательства (Explainability & Evidence). Сохранение информации, необходимой для объяснения решений и расследования их последствий.

Сохранение информации, необходимой для объяснения решений и расследования их последствий. Управление и руководящие указания (Governance & Guidance). Определение обязанностей, операционных ограничений и правил применения.

Определение обязанностей, операционных ограничений и правил применения. Участие человека (Human Involvement). Обеспечение содержательного человеческого суждения на протяжении всей операционной цепочки.

Обеспечение содержательного человеческого суждения на протяжении всей операционной цепочки. Подготовка и оценка технологий (Training & Technology Assessment). Проверка ограничений системы и подготовка персонала к её ответственному применению.

Одна из центральных идей LEGIT заключается в том, что вопрос ответственности нельзя рассматривать только после того, как что-то пошло не так. Механизмы её обеспечения должны быть заложены в систему с самых ранних этапов разработки и охватывать правовую экспертизу, испытания, оперативное планирование, развёртывание и расследование после выполнения задачи. Этот подход также признаёт, что содержательное участие человека не обязательно требует одобрения каждого отдельного действия. Вместо этого человек должен применять своё суждение на надлежащих этапах на протяжении всего жизненного цикла системы — с чётко определёнными обязанностями и границами применения.

LEGIT — это исследовательское предложение, а не устоявшийся международный стандарт. Его цель — объединить правовую экспертизу, проектирование, военное планирование и обеспечение ответственности после удара.

Автономное оружие может давать преимущества на поле боя. Но эти преимущества предполагают обязанности, которые выходят далеко за пределы момента запуска дрона. Надеюсь, эта модель будет способствовать международной дискуссии, а со временем — и формированию принципов ответственного применения автономного оружия.

В ближайшее время ожидается публикация отдельной научной статьи, которая подробнее раскроет модель LEGIT, а в 2027 году — книги о правовых последствиях применения летальных автономных систем вооружения.

Ответственность должна охватывать всю цепочку, а не заканчиваться на военнослужащем.