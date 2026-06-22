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Кто формирует нарратив об украинском defense в мире
Оборонпром

Кто формирует нарратив об украинском defense в мире

Кто сегодня формирует нарратив об украинском defense: государства или miltech-компании? Почему боевой опыт становится конкурентным преимуществом и как его коммуницировать — объясняет маркетинг-стратегиня Олена Семенчук.

Елена Семенчук
Елена Семенчук

маркетинг-стратег и эксперт по стратегическим коммуникациям

Дата публикации
22 июня 2026 10:49
Украинский defense на мировом рынке — кто формирует доверие и репутацию. Взгляд маркетинг-стратегини Олены Семенчук
Украинский defense в мире. Фото: коллаж Новини.LIVE. Создано при помощи ИИ.

Еще несколько лет назад нарратив об украинском defense в глобальном информационном поле почти не существовал как отдельная тема. Украину воспринимали через политику или через войну — но точно не как страну с собственными военными технологиями, способную влиять на будущее современного конфликта.

Почему полномасштабное вторжение изменило образ украинского defense?

Полномасштабное вторжение изменило это быстро. Вместе с развитием украинского miltech возник новый вопрос: кто формирует образ этой индустрии в мире?

На первый взгляд ответ очевиден — государства, президенты, международная дипломатия. И частично это правда. Если говорить о крупных оборонных контрактах или международных партнерствах, политический уровень оказывает колоссальное влияние. В defense многие решения принимаются не только рынком, но и государствами.

Но последние годы показали и другое. Нарратив об украинском defense начали формировать сами компании. Украинские основатели, инженеры, производители дронов, командиры, R&D-команды — люди, которые раньше вообще не были публичными, — стали лицом индустрии. И это, пожалуй, одна из крупнейших трансформаций рынка за это время.

Мир начал видеть ukrainian defense не через абстрактную "оборонку", а через конкретных людей, конкретные решения и конкретный опыт реального конфликта.

Это важное изменение. Раньше образ страны в сфере defense формировался преимущественно через дипломатические каналы и крупные государственные контракты. Теперь он формируется еще и через то, что говорят и делают конкретные люди — основатели компаний, разработчики, инженеры. И именно их голос часто оказывается убедительнее для международной аудитории, чем официальные заявления.

Что дает Украине уникальную позицию на глобальном рынке defense?

Технология, которая тестируется в реальных боевых условиях, — это совсем другой аргумент, чем технология из лаборатории. Ни у кого другого в мире сегодня нет такого масштаба практического опыта.

Через адаптивность. Через скорость мышления и способность масштабировать решения быстрее, чем это делают крупные корпорации с многолетними циклами разработки. Через способность реагировать на реальную угрозу в реальном времени — и превращать этот опыт в системные решения.

Именно это сегодня становится главным конкурентным преимуществом Украины на глобальном рынке miltech. Но конкурентное преимущество само по себе не конвертируется в репутацию и контракты. Его нужно коммуницировать — точно, последовательно и для правильной аудитории.

Проблема в том, что многие украинские miltech-компании пока что не используют это преимущество осознанно. У них есть уникальный боевой опыт, но они не переводят его на язык, понятный международному рынку. Результат — преимущество остается потенциальным и нереализованным.

Как формируется нарратив об украинском defense сегодня

Нарратив не возникает автоматически. Если компания молчит — ее не существует для глобального рынка. Если о технологии не говорят — ее очень быстро переформатируют другие. Если украинские команды не объясняют свой опыт — его интерпретируют за них.

Именно поэтому коммуникация в defense сегодня — это уже не вспомогательная функция. Это часть стратегического влияния страны на международном уровне.

И здесь важно понимать масштаб. Речь идет не только о репутации отдельной компании. Каждая miltech-компания, которая системно строит свой образ на международном рынке, одновременно укрепляет общий нарратив об украинском defense. Речь идет о реальной механике формирования отраслевой репутации.

Причем сильнее всего срабатывает не громкий маркетинг и не агрессивный PR. Срабатывают другие вещи:

  • Публичность основателей и ключевых людей команды
  • Присутствие на международных отраслевых площадках
  • Технологическая репутация, подкрепленная реальными кейсами
  • Объяснение контекста войны через собственный опыт
  • Демонстрация подхода и мышления вне продукта

Мир покупает не просто технологию. Он покупает доверие к людям, которые ее создали.

Почему нарратив о ukrainian defense — это экосистемная задача

Отдельные компании, которые хорошо коммуницируют, строят свой образ. Но нарратив об украинском defense как индустрии складывается из многих голосов. И здесь важна согласованность: когда разные игроки рынка говорят языком, который взаимно усиливает общий образ, — возникает эффект, которого ни одна компания не способна достичь самостоятельно.

Украина сейчас формирует новую культуру военных технологий. Не просто воюет — а создает подходы, решения и опыт, которые меняют понимание современного конфликта в глобальном масштабе. То, как украинские miltech-компании будут говорить о себе и о своей отрасли сегодня, напрямую повлияет на то, каким нарратив об украинском defense будет восприниматься в мире через годы.

Глобальный нарратив — это уже не только про государство. Это про экосистему. И Украина формирует ее прямо сейчас.

И от того, насколько осознанно украинские miltech-компании будут подходить к своей коммуникации сегодня, зависит, какое место Украина будет занимать на глобальном рынке defense завтра. Нарратив — органическая часть стратегии. Именно так, и никак иначе.

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