Компенсация за авто, уничтоженное войной — что делать уже сегодня. Советы менеджера Linemedia Екатерины Романюк

За первые месяцы полномасштабного вторжения в Украине уничтожено более 100 тысяч автомобилей. Для кого-то это был единственный транспорт для работы, для кого-то — средство эвакуации, которое спасало жизнь. Вопрос государственной компенсации сегодня один из самых острых для тысяч владельцев. Разбираемся, что доступно сейчас, чего ждать от государства и какие шаги сделать прямо сегодня, чтобы не потерять право на возмещение.

Можно ли уже получить государственную компенсацию?

Скажу честно и сразу: на сегодня получить государственную компенсацию за уничтоженный или поврежденный из-за боевых действий автомобиль невозможно. В отличие от "єВідновлення" для жилья, механизма для авто пока нет.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №11147, который должен урегулировать порядок компенсации за поврежденные и уничтоженные транспортные средства. Профильный комитет его поддержал и рекомендовал к рассмотрению. Но документ еще не принят, а дата рассмотрения пока неопределенна.

Когда закон примут, будет утвержден отдельный порядок: как подавать заявления, как будут оценивать авто, кто будет принимать решения о выплатах. Ожидается, что механизм будет напоминать "єВідновлення" — оценка стоимости, подача заявления и решение специальной комиссии.

Как будут подавать заявления по будущему закону?

Предварительно законопроект предусматривает два пути. Бумажный — через ЦНАП, нотариуса или орган социальной защиты. Электронный — через Единый государственный вебпортал, то есть знакомый многим формат "Дії". Для рассмотрения заявлений планируют создать специальные комиссии при органах местного самоуправления или военных администрациях.

Важно понимать: окончательные правила еще могут измениться, пока законопроект проходит парламент. Поэтому сегодня владельцам стоит сосредоточиться не на ожидании выплат, а на правильной фиксации убытков. Именно от нее будет зависеть все дальше.

Какие пути возмещения доступны сейчас?

Пока государственный механизм в процессе, есть несколько вариантов. Каждый имеет свои ограничения и не гарантирует быстрого результата.

Страхование. Если авто было застраховано по КАСКО, проверьте, распространяется ли защита на военные риски. Тут ловушка: стандартные договоры КАСКО обычно не покрывают повреждения от боевых действий, а покрытие военных рисков чаще всего идет отдельной платной опцией. Если она у вас есть — срочно сообщите страховой в сроки по договору и выполните все требования по оформлению случая.

Судебная защита. В отдельных случаях владельцы обращаются в суд для защиты имущественных прав. Путь длительный, требует серьезной доказательной базы и тоже не гарантирует быстрого возмещения.

Будущий государственный механизм. После принятия законопроекта №11147 можно будет претендовать на компенсацию по утвержденному порядку. Среди источников финансирования рассматривают международную помощь, репарации и конфискованные активы РФ.

Как правильно зафиксировать убытки?

Вот самое важное из того, что можно делать уже сейчас. Точный порядок фиксации еще не утвержден, но логика понятна: чем полнее доказательная база, тем больше шансов на возмещение потом. Это касается и государственной компенсации, и страхового или судебного пути.

Что стоит сделать, пока ждем закон:

сообщите полиции и другим компетентным органам для официальной фиксации факта повреждения

сделайте как можно больше фото и видео авто с разных ракурсов

отдельно зафиксируйте номерной знак, VIN-код, характер повреждений, место, дату, время и геолокацию съемки

соберите контакты свидетелей, которые могут подтвердить обстоятельства

сохраните документы на право собственности и все, что выдали полиция, ГСЧС или другие органы

если авто застраховано, сразу сообщите страховой о наступлении случая

не спешите утилизировать или разбирать авто до завершения фиксации

Отдельно отмечу один нюанс. Если право собственности оформлено ненадлежащим образом — например, авто использовалось по генеральной доверенности — получение компенсации под вопросом. Это стоит учесть заранее и по возможности привести документы в порядок.

Что делать с уничтоженным авто?

Если машина не подлежит восстановлению, после всех процедур ее можно снять с регистрации, то есть выбраковать. Только помните: после выбраковки повторная регистрация такого авто уже невозможна.

Планируете сдать на металлолом или утилизировать — делайте это только после полной фиксации повреждений и сбора доказательств. По возможности вообще сохраните авто до завершения всех процедур. Разобранное или сданное на лом авто уже невозможно показать комиссии.

Отдельная ситуация — когда машина осталась на временно оккупированной территории или в зоне активных боев, где ее невозможно осмотреть. Тогда собирайте максимум других доказательств: фото, видео, документы, показания свидетелей, официальные материалы, которые подтверждают факт обстрелов в этой местности.

Почему оценка авто определит размер выплаты?

Когда государственная программа заработает, одним из ключевых вопросов станет размер компенсации. А он зависит от объективной оценки стоимости авто. Здесь работает то же правило: чем больше информации о машине вы сохраните, тем легче будет подтвердить ее реальную стоимость.

Совет от команды Autoline: сохраняйте не только документы о праве собственности, но и все, что характеризует именно ваш автомобиль: комплектацию, пробег, историю обслуживания, проведенные ремонты, любые особенности, влияющие на рыночную цену. Наличие страховых документов и обследований от официальных органов заметно упростит процесс.

Компенсация за уничтоженное авто начинается с ваших действий сегодня

Главная мысль простая: отсутствие готового государственного механизма не означает, что можно ничего не делать и ждать. Наоборот — именно сейчас закладывается основа будущего возмещения.

Зафиксируйте повреждения, соберите все документы, сохраните доказательную базу. Если авто застраховано — вовремя сообщите страховой. Если есть возможность получить бумаги от полиции или ГСЧС — сделайте это как можно раньше. Когда механизм запустят, выиграют те, кто подготовился заранее. Ваша внимательность сегодня — это ваши деньги завтра.