В ежедневной практике Havas Village мы все чаще наблюдаем типичную картину: джуниор получает задание подготовить первичный обзор рынка или конкурентного окружения для нового брифа. За несколько минут искусственный интеллект предлагает ему структуру, перечень игроков и готовые выводы. Документ выглядит убедительно. Однако как HRD я задаю самый важный вопрос: понимает ли его автор, какие источники валидны, почему сравнивать стоит именно эти компании и как этот анализ повлияет на коммуникационную стратегию клиента?

Раньше начинающие специалисты в агентствах приобретали эти навыки на практике — через длительный сбор данных, первые ошибки и последующий разбор материала с руководителем. Сегодня базовую рутину можно автоматизировать за считаные секунды. Для бизнеса это существенная экономия времени, но для молодых специалистов — риск пропустить критически важный этап профессионального роста. Передавая часть задач алгоритмам, мы в Havas убедились: компании должны коренным образом изменить и саму методологию обучения молодых кадров.

Системный вызов для коммуникационного рынка

Исследование Всемирного экономического форума совместно с PwC (Artificial Intelligence and the Future of Entry-Level Work, 2026) подтверждает наши наблюдения: более трети молодых специалистов в мире работают в сегментах со средним и высоким уровнем трансформации задач под влиянием ИИ. Эти данные показывают, насколько глубоко технологии меняют структуру начальных ролей.

Для бизнеса это вызов, который выходит далеко за рамки обычного планирования штата: через какие именно задачи начинающие специалисты будут приобретать компетенции, нужные компании через 2–3 года?

Если бизнес полностью отказывается от начальных позиций из-за автоматизации, он попадает в зависимость от готовых специалистов с внешнего рынка, которых подготовил кто-то другой. Такая стратегия решает точечные задачи сегодня, но лишает команду фундаментального ресурса для роста в долгосрочной перспективе.

Скорость выполнения не равна усвоению навыка

Искусственный интеллект действительно ускоряет адаптацию и повышает продуктивность новичков. Исследование ученых из MIT и Стэнфорда (The Quarterly Journal of Economics, 2025) показывает, что ИИ-помощник увеличивает выработку менее опытных работников в среднем на 30%.

Однако в Havas Village мы учитываем и другую сторону технологического бума. Эксперименты по оценке обучения (в частности, опубликованные в PNAS) фиксируют риск: когда алгоритм полностью заменяет процесс мышления и подготовки решения, собственные результаты человека без подсказок заметно снижаются.

Для нашей системы наставничества это сформировало главный критерий: ИИ должен помогать специалисту глубже понять логику решения, а не давать возможность обходить этап анализа.

Как мы в Havas Village перестроили начальные задачи

В Havas Village мы системно развиваем бренд работодателя среди молодежи и привлекаем выпускников университетов, выращивая их внутри нашей группы агентств. Чтобы ИИ помогал, а не останавливал развитие стажеров, мы пересмотрели методологию первых поручений на трех уровнях.

1. От сбора информации — к ее верификации

Вместо поручения «Собери перечень из десяти конкурентов» стажер в Havas получает список, сгенерированный ИИ, с заданием проверить его: аргументировать критерии отбора, выявить пропущенные компании и подтвердить цифры первоисточниками. Наставник оценивает не факт наличия списка, а понимание логики сравнения и границ достоверности данных.

2. Защита собственных гипотез

Сначала начинающий специалист самостоятельно формулирует проблематику брифа, ставит вопросы и строит предварительную гипотезу. Только после этого он использует ИИ, чтобы расширить варианты или подготовить черновик. В завершение специалист объясняет руководителю, какие идеи принял, какие отклонил и почему. Так виден собственный аналитический вклад человека.

3. Базовые «ручные» упражнения для проверки мышления

Отдельные короткие задания мы сознательно оставляем для выполнения без ИИ: самостоятельный разбор брифа, проверку конкретного факта или формирование первичных выводов из таблицы. Они нужны как индикатор понимания базовых механик рекламного и PR-рынка.

Системность менторства и доступ к решениям

По моему опыту построения HR-систем, начинающие специалисты обычно еще не имеют достаточного контекста, чтобы осознать собственные пробелы. Поэтому наставники в агентствах Havas регулярно разбирают с молодыми специалистами конкретный кейс: где не хватает доказательной базы, какие предположения остались непроверенными и как контекст бизнеса клиента меняет итоговую рекомендацию.

Время руководителя на менторство должно быть официально внесено в его рабочую нагрузку, а не выделяться по остаточному принципу между дедлайнами.

Не менее важно открывать молодым специалистам доступ к процессам, где рождаются решения: привлекать их к внутренним защитам стратегий, обсуждениям брифов и разбору результатов кампаний. Если стажер видит только финальное поручение, он не поймет, почему команда отклонила привлекательную на первый взгляд идею в пользу другого стратегического решения.

Прогресс измеряется уровнем ответственности

Решение взять специалиста без длительного опыта — это сознательная инвестиция Havas Village в его развитие. В нашей практике мы оцениваем динамику роста специалиста по тому, как меняется качество его решений:

уменьшается ли потребность в фундаментальных правках арт-директора или аккаунт-лида;

замечает ли специалист скрытые ошибки в данных или генерациях ИИ;

способен ли он перенести усвоенный алгоритм на новые проектные задачи.

Искусственный интеллект можно и нужно использовать на каждом этапе работы, однако ответственность за итоговый результат и качество экспертизы всегда остается за человеком и командой.

Сэкономленное благодаря технологиям время должно давать молодым специалистам главное — больше возможностей для глубокого анализа, качественной обратной связи от наставников и постепенного принятия на себя ответственности за сложные бизнес-задачи.