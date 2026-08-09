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Как вести бизнес в Украине во время войны и не выгореть
Рынок труда

Как вести бизнес в Украине во время войны и не выгореть

Илья Литун объясняет, как предпринимателям в Украине во время войны управлять финансами, рисками, командой и не допустить выгорания.

Илья Литун
Илья Литун

предприниматель, основатель образовательной экосистемы TURBO EDUCATION, EdTech‑лидер

Дата публикации
9 августа 2026 20:45
Бизнес в Украине во время войны — советы Ильи Литуна, основателя TURBO EDUCATION
Бизнес во время войны. Фото: коллаж Новини.LIVE. Создано при помощи ИИ.

Ведение бизнеса в Украине во время полномасштабной войны выдвигает новые требования к руководителям и основателям. Времена, когда можно было двигаться "по ощущениям", окончательно прошли — сегодня рынок требует математического расчета, операционной адаптивности и умения работать с кризисами еще до их наступления. В то же время выгорание и потеря человеческого ресурса стали угрозами, способными разрушить даже самый перспективный проект.

Как изменился профиль предпринимателя за три года войны

За последние три года бизнес-среда претерпела кардинальные изменения. Главным ориентиром для владельцев бизнеса стал финансовый анализ. Платежеспособность клиентов снижается, повышать цены становится все сложнее, операционные расходы и фонд зарплат растут — чистая прибыль тает. В таких условиях сохранить компанию от банкротства может только тот, кто в совершенстве владеет цифрами.

Второй элемент нового профиля — забота о собственном ментальном состоянии. Работать в режиме "24/7" без отдыха в нынешних реалиях означает прямой путь к эмоциональному и физическому истощению. Предприниматель, у которого нет внутреннего ресурса, принимает решения на злости, страхе или усталости — и платит за это бизнесом.

Третий элемент — глубокое понимание контекста войны. Рынок четко расслаивается: отдельные ниши переживают падение, тогда как другие находят новые точки роста. Адаптивность и гибкость стали основными предпосылками выживания. Кто не готов менять модель — отсеивается. Кто умеет быстро перестраиваться — усиливает позиции.

С какими барьерами сталкиваются молодые основатели?

Запуская бизнес в условиях войны, стартаперы сталкиваются с тремя основными вызовами.

Первый — фактор безопасности. Особенно остро этот вопрос стоит в прифронтовых и восточных регионах, где бизнес работает под постоянной угрозой обстрелов. Любая инфраструктурная ставка здесь требует сценария эвакуации или дублирования.

Второй — точный анализ ниши. Зайти на рынок без понимания общих трендов — значит закопать инвестиции. Ресторанный бизнес сегодня переживает кризис из-за уменьшения количества посетителей. Попытки зайти в убыточную нишу без анализа нюансов обречены на провал.

Третий — нехватка стабильности и фокуса. Самая распространенная ошибка начинающих — тестировать все подряд и бросать дело при первых трудностях. Важно уметь доводить проект от нуля до первого результата, а затем системно масштабировать его дальше — без хаотичных перезапусков.

Антикризисный менеджмент: тушить пожары или предотвращать их?

Главный инструмент кризисного менеджмента — предупреждение кризисов до их наступления. Финансовое планирование и моделирование давно перестали быть роскошью — это базовая гигиена выживания.

Планирование как минимум на год остается обязательным даже несмотря на турбулентность и риски прилетов. Модель должна учитывать сезонные просадки, предусматривать резервные фонды на тяжелые периоды. Без этого буфера любое внешнее потрясение бьет в самый центр операционки.

Понять, что бизнес-модель себя исчерпала, можно по простому маркеру: маржинальность держится на уровне 3–5%, компания едва сводит концы с концами, владелец постоянно недоволен финансовым результатом. Если после шести месяцев активной работы бизнес не выходит на прибыльность — модель требует трансформации, и откладывать это решение опасно.

Какие хард-скилы решают судьбу бизнеса сегодня?

Для эффективного управления компанией современный руководитель должен владеть тремя фундаментальными навыками.

Data-driven аналитика — принятие решений исключительно на основе данных и цифр. Личные ощущения могут подсказать направление, но подтвердить или опровергнуть гипотезу способна только цифра.

Управление рисками — умение предвидеть кризисы и внедрять антикризисные меры до момента их наступления. Реактивное управление в условиях войны — это всегда слишком поздно.

Построение долгосрочных отношений — уверенная работа с командами и партнерами на сложном рынке труда. Кадровый дефицит сделал удержание людей таким же приоритетом, как и привлечение клиентов.

Системные инструменты, которые помогают удерживать команду:

  • Регулярные встречи 1-on-1 с глубоким пониманием потребностей сотрудников
  • Прозрачные планы развития для каждого члена команды
  • Четкая миссия, ценности и понимание общего вектора движения компании
  • Психологическая поддержка и гибкий график в сложные для человека моменты
  • Открытая коммуникация о состоянии бизнеса без замалчивания трудностей

Почему именно сейчас стоит строить бизнес в Украине?

Несмотря на все риски, запуск и развитие бизнеса во время войны — стратегически оправданное решение. На рынке происходит естественная консолидация: слабые игроки отсеиваются, сильные становятся еще устойчивее.

Менторство и поддерживающие сообщества в этом контексте играют критическую роль. Внешний взгляд ментора помогает честно увидеть ошибки, найти узкие места в операционке, сформировать новые партнерства. Предприниматель, который изолируется от среды, платит за это отсутствием обратной связи — и повторяет чужие ошибки вместо того, чтобы учиться на чужом опыте.

Те компании, которые способны показывать результат и достойно позиционировать себя сегодня, после завершения войны получат лучшие позиции для масштабирования. Бизнес в Украине во время войны — долгосрочная ставка тех, кто понимает, куда движется рынок, и готов играть вдолгую.

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