Управление жильем — Елена Рыжова. Коммерческий директор девелоперской компании Интергал-Буд

В июне 2026 года было опубликовано исследование Visionary Service 2025 от RED by ЛУН. Согласно его результатам, 75,5% опрошенных жителей новостроек живут в комплексах, которыми управляют управляющие компании, 22,5% — в ОСМД, а 2% — в домах под управлением ЖЭКов.

При этом полностью довольны качеством обслуживания лишь 39,2% опрошенных. Еще 44,1% довольны частично, а 16,7% — совсем недовольны.

Эти данные показывают, что ввод дома в эксплуатацию — лишь один из этапов его жизненного цикла. После заселения начинается другой, не менее важный этап: ежедневная проверка качества строительства, работы инженерных систем, содержания территории и организации сервиса. И именно тогда становится понятно, насколько комфортно жилье не на рендерах, а в реальной жизни.

Для рынка недвижимости это означает изменение критериев оценки девелопера. Покупателю уже недостаточно увидеть привлекательную концепцию и услышать обещания о сроках сдачи. Он хочет понимать, как будет жить в этом комплексе после получения ключей. Особенно во время войны, когда дополнительное значение приобретают безопасность и автономность дома.

Поэтому решение о покупке часто начинает формироваться еще до входа в отдел продаж. Еще до знакомства с конкретным жилым комплексом покупатель может оценивать девелопера по его предыдущим проектам: как выглядят дома после нескольких лет эксплуатации, в каком состоянии находятся дворы и общие пространства, насколько качественно организована среда для жизни.

Если же комплекс строится в несколько очередей, покупатель получает еще одну возможность проверить застройщика на практике. Приезжая осмотреть новую очередь, он может сначала пройти через уже заселенную часть комплекса. Увидеть фасады, озеленение, подъезды, лифты, паркинг, работу охраны, чистоту территории и повседневную жизнь жителей. Все это позволяет оценить не только качество строительства, но и то, как комплекс функционирует после заселения.

В результате предыдущие проекты девелопера и уже заселенные очереди конкретного комплекса становятся практическим подтверждением его способности выполнять обещания. И наоборот: недостатки, проявившиеся во время эксплуатации, могут повлиять на решение покупателя еще до знакомства с условиями приобретения квартиры.

Рендер можно сделать идеальным. Реальную жилую среду — нет. Ее качество проверяется годами эксплуатации, и именно эта проверка все чаще начинается задолго до входа в отдел продаж.

Качество управления как экономическое измерение

Через несколько лет после ввода дома в эксплуатацию покупатель видит уже не только результат работы девелопера, но и то, как этот результат сохраняется со временем.

Состояние лобби, лифтов, озеленения, фасадов, парковки, работа охраны и чистота территории — все это зависит от ежедневной работы управляющей компании. Дом могли качественно построить, но ненадлежащим образом содержать. И наоборот: системное управление помогает сохранять качество здания и комфорт среды на протяжении многих лет.

Влияние этих характеристик выходит далеко за пределы повседневного комфорта. Согласно исследованию «Интергал-Буд», статистически значимыми для стоимости квартир оказались, в частности, характеристики общего имущества, непосредственно связанные с качеством управления: состояние дома, доступность, чистота и порядок, благоустройство территории.

Как показывает наше исследование, состояние дома, чистота, порядок и благоустройство территории вместе могут влиять на стоимость квартиры до 15%, а при двукратном изменении этих показателей — до 25–30%. Это означает, что качество содержания дома и общих пространств может оказывать ощутимое влияние на рыночную стоимость жилья.

И это влияние не обязательно ограничивается уже построенным домом. Состояние ранее реализованных очередей и комплексов может влиять и на восприятие и выбор новых проектов того же девелопера. Если покупатель видит ухоженную территорию, исправные лифты и качественно организованное пространство в уже заселенном комплексе, это укрепляет доверие к застройщику. Если же видит запущенную инфраструктуру и проблемы с содержанием, это может стать аргументом против покупки.

Девелопер создает дом, но то, как он будет выглядеть и функционировать спустя годы, во многом зависит от качества управления. Для покупателя это не только оценка текущего состояния жилья, но и ориентир, по которому он формирует ожидания от других проектов той же компании. Ведь доверие к девелоперу формируется не только на этапе покупки, но и через опыт людей, которые уже живут в построенных им домах.

Первая очередь продает следующую

В жилых комплексах, которые строятся на протяжении 10–15 лет, качество эксплуатации сданных очередей становится одним из критериев успеха следующих. Логика покупателя проста: что обещали, что построили и как это выглядит через несколько лет.

Если предыдущая очередь или другой комплекс девелопера выглядит ухоженным, то часть сомнений нового покупателя исчезает еще до разговора с менеджером по продажам. Если же у дома есть заметные проблемы с содержанием, менеджерам застройщика приходится убеждать человека вопреки тому, что он видит собственными глазами.

Поэтому первая очередь — самая убедительная реклама следующей, которая демонстрирует не то, каким комплекс должен стать в будущем, а то, как он «живет» уже сегодня, как управляющая компания ежедневно поддерживает этот результат или, наоборот, способствует его ухудшению.

От строительства к управлению жизненным циклом

Для девелопера управляющая компания — это уже не только сервисное подразделение, которое начинает работать после сдачи дома. Это инструмент управления качеством продукта на протяжении всего его жизненного цикла.

В крупных жилых комплексах управление охватывает не только содержание домов, но и уход за территорией, обслуживание инженерных систем, безопасность, работу общей инфраструктуры и взаимодействие с жителями. Собственная или привлеченная управляющая компания может обеспечивать единые стандарты обслуживания и контролировать их соблюдение после ввода объектов в эксплуатацию.

Некоторые компании расширяют этот подход и предлагают собственникам дополнительные услуги по управлению недвижимостью, в частности помощь со сдачей в аренду или продажей квартир. В таком случае взаимодействие с клиентом не заканчивается после подписания договора купли-продажи. Оно может продолжаться годами — до следующей сделки или приобретения жилья в другом проекте того же девелопера.

Так формируется более широкая модель работы с недвижимостью: от создания и первичной продажи объекта до его эксплуатации и дальнейшего оборота на рынке.

Для девелопера это означает, что конкурентное преимущество определяется не только тем, что именно и как быстро он строит, но и тем, насколько хорошо компания обеспечивает качество жизни после заселения. Ведь именно этот опыт остается с жителем навсегда и влияет на его отношение к застройщику.

От сервиса к ликвидности

Качество управления важно не только для продаж на первичном рынке. Оно имеет значение и тогда, когда собственник решает продать квартиру на вторичном рынке.

Покупатель оценивает не только площадь, планировку, этаж и расположение жилья. Значение имеет и состояние дома и территории в целом. Все это формирует общее впечатление об объекте и может влиять на готовность покупателя рассматривать его по заявленной цене.

Качественное управление само по себе не гарантирует более высокой цены или более быстрой продажи (на ликвидность влияют также расположение, состояние квартиры, рыночная конъюнктура и соотношение цены и спроса). Однако надлежащее состояние дома помогает избегать негативных факторов, которые могут оттолкнуть потенциального покупателя или стать поводом для торга.

Таким образом, связь между управлением и ликвидностью можно описать просто: качественное содержание помогает сохранять состояние дома, состояние дома влияет на восприятие недвижимости, а это восприятие — на готовность покупателя заключать сделку.

В перспективе репутация управляющей компании может стать дополнительным ориентиром для покупателя — наряду с репутацией девелопера, локацией и характеристиками самого жилья.

Второй отдел продаж

В жилом комплексе, который строится в несколько очередей, управляющая компания фактически становится вторым отделом продаж. Первый работает словами, рендерами и презентациями. Второй — результатом ежедневной работы, который покупатель может увидеть собственными глазами.

Девелопер может рассказывать, каким комплекс будет через десять лет. Но если рядом стоит дом, сданный им десять лет назад, покупателю достаточно пройтись по его двору, осмотреть подъезд, лифт и общие пространства. Именно там видно, как реализованные обещания выдерживают проверку временем.

Отдел продаж представляет будущий продукт. Управляющая компания демонстрирует, как этот продукт работает в реальной жизни.

Поэтому качество управления — это не просто сервис после продажи. Это часть долгосрочной ценности недвижимости, фактор доверия к девелоперу и стратегический актив, который может влиять на успех следующих очередей и проектов.