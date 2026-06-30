Санкции против России и двойное назначение — анализ Ирины Цукерман, адвоката по нацбезопасности

Каждый дрон, сбитый над Украиной, рассказывает отдельную детективную историю. Внутри — микросхемы из Тайваня, оптика из Японии, навигационные модули из США. Санкции против России строились на лицензионных категориях и черных списках оборонных предприятий. Россия изучила эту систему, нашла щели — и использовала их. Феномен технологий двойного назначения превратил глобальную гражданскую экономику в стратегический резерв Кремля.

Почему гражданский дрон стал военным активом?

Под давлением боевых действий украинская адаптация двигалась быстрее, чем любая система закупок. DJI Mavic 3 корректировал артиллерийский огонь еще до того, как в подразделение поступала разведплатформа военного класса. Matrice 30T давал бойцам тепловое зрение ночью. FPV-дроны перешли из соревновательного хобби в ударные миссии — потому что солдатам нужны были дешевые точные эффекты при дефиците боеприпасов. Инструмент, созданный для фотографии или логистики, становится тактическим активом, как только его подключают к наведению и командованию.

Как Россия усвоила тот же урок

Россия усвоила эту логику через сети закупок, которые ищут коммерчески доступные компоненты — системы наведения, оптику, средства связи, блоки управления. Дроны типа "Орлан-10", "Ланцет" и "Шахед" показывают, как электроника иностранного происхождения поддерживает работу военной машины под формальными санкциями. Запад трактовал каждое такое открытие как изолированный сбой комплаенса. На деле стратегия России системна: превратить глобальную гражданскую экономику в стратегический резерв через целенаправленную работу с посредниками.

Где санкционная система дает сбой?

Самый опасный разрыв — уважительная дистанция между законной продажей и предсказуемым злоупотреблением. Чувствительный компонент переходит от авторизованного покупателя к дистрибьютору, через другую юрисдикцию — и оказывается в закупочном канале, обслуживающем Россию, при этом каждый участник сохраняет достаточно документов, чтобы отрицать ответственность. Подписанный сертификат конечного пользователя мало что значит, когда более широкая картина указывает на уклонение.

Политические конфликты интересов ослабляют правоприменение еще сильнее. Некоторые европейские правительства громко говорят о поддержке Украины — и затягивают с реальными издержками для собственных компаний. Американские регуляторы агрессивно таргетировали российские банки и оборонные фирмы, но осторожно обходили технологические компании с влиянием в Вашингтоне. Теперь исчезает даже видимость правоприменения: администрация США тихо снимает санкции с отдельных банков и институций.

Что нужно изменить в санкционной политике

Реформа требует более высокого стандарта должной осмотрительности для компаний, работающих с технологиями двойного назначения с доказанной боевой релевантностью. Производитель или дистрибьютор должен нести последствия, когда его продукция снова и снова появляется в российских военных системах. Стандарт должен фокусироваться на предсказуемом злоупотреблении и повторяющихся паттернах диверсии. Каждый сбитый российский дрон или ракета должны становиться делом в цепочке поставок: серийные номера, следы прошивки, платежные каналы — все это способно выявить повторяющихся акторов и маршруты.

Почему двойное назначение — это уже вопрос стратегической безопасности

Проблема выходит далеко за пределы треугольника Украина — Россия — Китай. Иран десятилетиями наращивал ракетные и дроновые возможности через гражданские компоненты и подставные компании. Хуситы использовали иранские каналы и коммерческие технологии для угрозы судоходству в Красном море. ХАМАС и "Хезболла" адаптировали дроны, картографические инструменты и системы связи в асимметричный арсенал. Вооруженные группировки в Ливии, Судане, Сахеле и на Южном Кавказе опираются на дешевые беспилотники и серую электронику.

Гражданское назначение больше не доказывает стратегическую безвредность. Дрон для инспекции инфраструктуры становится платформой наведения. Тепловизор пожарной службы — частью ночного ударного пакета. Навигационный модуль для сельского хозяйства — системой наведения барражирующего боеприпаса. Релевантный вопрос: улучшает ли технология способность актора выявлять цели, перемещать силы, производить оружие или доставлять огневую мощь?

Цепочки поставок требуют такого же переосмысления. Компании и правительства годами оценивали их по стоимости, эффективности, скорости доставки и доступу к рынку. Украина расширила эту рамку. Цепочка поставок несет стратегическое значение, когда противники способны превратить ее в военное производство, прикрытие для закупок или инструмент принуждения. Санкции, экспортный и импортный контроль, оборонное планирование — все они должны исходить из этой реальности. Технологии двойного назначения — это уже не лазейка, которую нужно закрыть. Это центральная опора стратегической политики.