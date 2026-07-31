Защита от дронов: как ускорить разработку — советы CEO Kvertus Ярослава Филимонова.

Оборонная разработка требует понимания того, что противник не стоит на месте. Пока команда создаёт решение, сама угроза уже успевает измениться. Продукт приходится адаптировать ещё до завершения первой версии. Настоящее преимущество производителя возникает не из одного удачного продукта, а из всей системы: от формулирования проблемы до тестирования, от получения фидбэка от военных до выпуска обновлений. Скорость прохождения этого цикла определяет конкурентную позицию на рынке.

Почему нужно начинать с проблем военных

Когда разработчики встречаются с военными, разговор часто начинается с технологии: какая будет система, какие параметры, какие компоненты. Но это неверная отправная точка. Первым шагом должна быть конкретная проблема: какую потребность решает средство, кто будет им пользоваться и в каких условиях, сколько времени есть на принятие решения. В противодействии дронам прежде всего нужно понимать сами дроны, развитие дроновых технологий и тактику их применения, ведь именно с характера угрозы должна начинаться разработка защиты. При этом нельзя смотреть только на отдельный прибор — важно учитывать всю цепочку: обнаружение, анализ, классификация, решение оператора, противодействие.

Военные должны быть вовлечены в формирование потребности и тестирование. Но производитель не выполняет механически каждое пожелание. Его задача — по разным запросам определить системную проблему, найти способ её решения и создать решение, которое можно масштабировать.

Как техзадание меняется вместе с угрозой

Традиционный подход кажется логичным: написать ТЗ и разрабатывать по нему. В разработке оборонных систем это не работает. Требования могут устареть раньше, чем завершится разработка.

Противник постоянно меняет частоты, протоколы, принципы навигации, конструкцию дронов и тактику их применения. Поэтому техзадание не может оставаться неизменным. Команда должна регулярно проверять, актуальна ли первичная гипотеза, и быть готовой корректировать не только отдельные характеристики, но и архитектуру решения.

Ошибка не в том, чтобы отказаться от гипотезы. Ошибка — продолжать инвестировать в решение, которое уже не обеспечивает эффективной нейтрализации актуальной угрозы.

Обновляемость как архитектурное требование

Если каждая угроза требует нового аппаратного средства, продукт будет устаревать быстрее, чем компания будет успевать его выпускать. На этапе дизайна нужно предусмотреть модульность, программные обновления, работу с новыми сигналами.

Современный оборонный продукт зависит от программного обеспечения, алгоритмов, накопленных данных. Производитель продаёт не только средство, но и способность поддерживать его актуальность. Обучение, сервис, обновления — не дополнительные услуги, а часть жизненного цикла продукта.

Тестирование как часть разработки, а не контрольная точка

Лабораторные результаты не гарантируют эффективности на поле боя. На эффективность работы продукта влияют рельеф, погода, нестабильное питание, другие радиосредства, действия операторов, новые сценарии противника.

Каждое существенное изменение должно проходить повторные испытания. Дешевле потерять прототип на тестировании, чем запустить в серию продукт с ошибочной архитектурой. Испытания — часть разработки, где выявляются проблемы для решения.

От прототипа к серии как переход сложности

Один образец, который работает под контролем разработчиков, ещё не является готовым продуктом. Для масштабирования нужны повторяемость, стабильная компонентная база, контроль качества, документация, ремонтопригодность, обучение, система поддержки.

Ошибка, незаметная в прототипе, при производстве сотен единиц становится системной. Производственные и документационные команды подключаются к работе до крупного заказа.

Важно: анонс не должен быть давлением на разработку. Рынок запоминает сырой продукт, даже если его потом полностью доработали.

Пять компонентов успешного цикла разработки

Проблема пользователя. Конкретная потребность, а не абстрактная идея о технологии.

Гипотеза и прототип. Быстрая верификация в базовых условиях.

Боевые испытания. Реальные условия с фидбэком от операторов.

Итерация по опыту. Корректировка под новые угрозы.

Масштабирование с качеством. Повторяемость, сервис, обновления.

Почему команда — главная инвестиция

Основная стоимость оборонной разработки — не компоненты и лаборатории, а команда, которая годами накапливает экспертизу. Нужны специалисты по радиофизике, обработке сигналов, конструированию, программированию, тестированию.

Такую команду нельзя быстро собрать. Экспертиза формируется через совместные ошибки, испытания, отброшенные гипотезы, боевой опыт. Больше людей не означает более быструю разработку — некоторые работы имеют последовательность.

Наша компания ежегодно инвестирует в разработку до 10 миллионов долларов. Это затраты на команду, компоненты, лаборатории, тестирование. Результат каждой гипотезы невозможно гарантировать. Это ставка на долгосрочность.

Почему "проверено в боях" ещё не означает технологического преимущества

Украинские оборонные технологии имеют уникальный боевой опыт. Но сам факт проверки в боях не гарантирует технологического преимущества.

Преимущество обеспечивает системная способность: получать данные от военных, быстро проверять гипотезы, отказываться от неэффективных решений, обновлять системы, тестировать, масштабировать без потери качества.

Это требует чёткой дисциплины — от формулирования проблемы до полного цикла масштабирования. Системность превращает боевой опыт в настоящее конкурентное преимущество.