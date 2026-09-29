Натуральный камень — как повысить ценность недвижимости. Александр Юшко владелец GOODSTONE

Натуральный камень имеет репутацию дорогого материала. И действительно, на этапе строительства он может существенно влиять на бюджет проекта. Но для недвижимости класса А важно оценивать не саму стоимость, а то, какую ценность материал добавляет объекту и помогает ли эта ценность продавать его дороже.

Ведь продавать дёшево проще — достаточно предложить более низкую цену. Сложнее создать продукт, за который клиент готов платить больше. Натуральный камень может быть одним из инструментов создания дополнительной ценности, за которую покупатель готов платить больше. Его уникальность помогает сделать архитектуру выразительнее, долговечность — сохранить её актуальность на протяжении лет, а ремонтопригодность — продлить срок службы отделки.

Материал, за который готовы платить больше

В премиальной недвижимости материалы становятся частью архитектурной концепции. Именно поэтому натуральный камень используют в фасадах, лобби, общественных пространствах, отелях, ресторанах и автосалонах — там, где отделка должна соответствовать уровню самого объекта и работать на его общий образ.

Природный рисунок камня делает каждый блок уникальным. Двух абсолютно одинаковых поверхностей практически не бывает, поэтому архитектор может использовать рисунок и фактуру породы как часть композиции. В результате камень становится элементом архитектуры, который сложно воспроизвести по готовому шаблону.

Это одна из характеристик, формирующих добавленную ценность объекта. При этом сам по себе дорогой материал не делает недвижимость премиальной. Значение имеет то, как он интегрирован в проект, с какими материалами сочетается и насколько целостным получается результат. Когда камень становится частью продуманной архитектуры, его стоимость работает уже на уровне всего объекта.

Премиальность должна работать долго

Есть ещё одна причина, по которой выбор материала важен именно для дорогих объектов. Премиальная недвижимость продаётся не на один сезон, а её концепция может реализовываться годами. Материал, который быстро выходит из моды, может заставить пересматривать дизайн ещё до завершения строительства.

Камень меньше зависит от таких изменений. Исторические сооружения, такие как Лувр, Версаль и Колизей, демонстрируют, насколько долго камень может оставаться частью архитектуры, сохраняя свою выразительность на протяжении столетий. Конечно, долговечность конкретного решения зависит от вида камня, условий эксплуатации, правильной обработки и монтажа. Но сама возможность создать отделку, которая не потребует замены через несколько лет только из-за потери актуальности, имеет экономическую ценность.

Не обязательно заменять — можно восстановить

Натуральный камень имеет ещё одно важное свойство, которое стоит учитывать при оценке его стоимости, — ремонтопригодность. Поверхности можно очищать, шлифовать, полировать и реставрировать. Именно поэтому, например, каменные полы в дорогих отелях после многих лет эксплуатации можно профессионально восстанавливать, возвращая им первоначальный вид.

Особенно это важно для объектов с большой площадью отделки, поскольку к стоимости нового материала добавляются демонтаж, вывоз, подготовительные работы, монтаж и время, в течение которого пространство может быть частично недоступным.

В результате материал, который был дешевле на этапе строительства, в итоге может обойтись дороже.

Считать стоит годами, а не квадратными метрами

Выбирая материал для недвижимости класса А, стоит задать несколько вопросов: как он будет выглядеть через 10 лет? Как будет стареть? Можно ли его восстановить? Сколько будет стоить его жизненный цикл? И усиливает ли он ценность и характер самого объекта?

В случае с натуральным камнем ответы на эти вопросы позволяют оценить его стоимость в долгосрочной перспективе. Начальная инвестиция может быть выше, однако её стоит рассматривать вместе со сроком службы материала, расходами на его содержание и вкладом в конечную стоимость объекта.

Поэтому более высокие расходы на этапе строительства могут иметь смысл, если помогают создать продукт с более высокой рыночной стоимостью.