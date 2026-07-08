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Как пережить обыск бизнеса и не потерять активы
Инвестиции

Как пережить обыск бизнеса и не потерять активы

План действий в первые минуты обыска. Рекомендации Павла Кисличенко, адвоката по уголовному праву ЮФ Проктор.

Павел Кисличенко
Павел Кисличенко

адвокат в области уголовного права, ЮФ «Проктор»

Дата публикации
8 июля 2026 15:52
Как пройти обыск бизнеса и сохранить активы — советы адвоката Павла Кисличенко ЮФ Проктор
Обыск бизнеса. Фото: коллаж Новини.LIVE. Создано при помощи ИИ

Большинство предприятий, которые теряют имущество во время следственных действий, проигрывают не в зале суда — они проигрывают в первые два часа обыска. Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда закрепил эту закономерность в устойчивой судебной практике: тактические ошибки персонала в начале следственного действия стоят компании заморозки счетов, изъятия техники и документов. Обыск бизнеса превращается в управляемый процесс только тогда, когда система защиты построена заранее — задолго до появления следственно-оперативной группы в офисном холле.

Почему первые минуты определяют результат обыска

Охранник на проходной — первый человек, который встречает следственно-оперативную группу. Его задача — мгновенно оповестить администратора и руководителя, не пропуская никого внутрь без разрешения. Администратор фиксирует удостоверения каждого правоохранителя, проверяет определение следственного судьи и немедленно звонит адвокату и директору.

Коммуникация со следователем до приезда защитника ведется через закрытую дверь или окно. Это не демонстрация враждебности — это предохранитель от правового повода для силового взлома по части 3 статьи 233 УПК Украины на основании "попытки уничтожения доказательств". Закрытая дверь защищает обе стороны: компания не рискует, а следователь не получает повода для эскалации. Согласно устоявшейся судебной практике, тридцать минут — разумное время ожидания адвоката, и правоохранители обязаны его соблюдать.

Каждый сотрудник должен знать статью 63 Конституции Украины. На любой вопрос следователя — единственный ответ: объяснения будут предоставлены исключительно в присутствии адвоката. Никаких комментариев "по-человечески", никакого желания "помочь разобраться" — только эта фраза. Именно ею персонал защищает и себя, и предприятие от самооговора.

Как ИТ-отдел защищает цифровые активы предприятия

Изъятие серверов способно полностью остановить бизнес. Чтобы этого не произошло, критические данные — CRM-системы, клиентские базы, бухгалтерия — хранятся на удаленных или иностранных облачных серверах. Физического оборудования, которое можно физически изъять, в офисе оставаться не должно.

Параллельно настраивается система экстренного разлогинивания: по первому сигналу об обыске ИТ-отдел блокирует все активные сессии и обесточивает технику. Это законное действие, соответствующее праву собственника защищать свое имущество. Ни один сотрудник, включая системного администратора, не обязан предоставлять пароли к технике, корпоративной почте или учетным записям. Отказ предоставить пароль реализует конституционное право не свидетельствовать против себя. Назначение компьютерно-технической экспертизы — процессуальная обязанность следователя, и это бремя полностью лежит на стороне обвинения.

Что должен подготовить директор и главный бухгалтер

Директор и главный бухгалтер во время обыска контролируют соблюдение процессуальных норм — с холодной головой и конкретным планом действий. Этот план должен быть готов еще до того, как возникнет необходимость в нем.

Готовность к обыску — это пять конкретных элементов:

  • Договор с адвокатом или адвокатским объединением, заключенный заранее. Телефон защитника сохранен в быстром наборе директора и администратора.
  • Независимые понятые: правоохранители нередко приводят знакомых или стажеров, поэтому компания настаивает на соседях по офисному помещению или других незаинтересованных лицах.
  • Непрерывная видеофиксация: следственная группа не расходится по кабинетам, все действия снимаются без пауз.
  • Письменный учет во время обыска: каждый открытый сейф и каждый изъятый документ фиксируются на бумаге в режиме реального времени.
  • Проверка определения: если в документе указан следователь, которого нет среди присутствующих, — требуйте постановление о создании следственной группы.

Каждый из этих пунктов — конкретный инструмент защиты прав компании во время следственного действия.

Как обыск бизнеса превращается в управляемую процедуру

Дисциплина на предприятии решает больше, чем любой юридический аргумент после того, как документы уже изъяли. Компания, которая заранее заключила адвокатский договор, подготовила персонал и перенесла данные в облако, превращает обыск из катастрофы в процедуру с предсказуемым результатом.

Подготовленная организация получает существенные преимущества: операционная деятельность не останавливается, активы остаются в обороте, а процессуальные нарушения со стороны правоохранителей фиксируются и становятся основанием для дальнейшего обжалования. Практика защиты бизнеса раз за разом доказывает: выигрывает не тот, у кого лучший адвокат в зале суда, а тот, кто не допустил тактических ошибок в первые два часа следственного действия. Защита корпоративных интересов начинается задолго до того, как в дверь постучат.

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