Онлайн-продажи — как вырасти малому бизнесу. Дмитрий Каплуновский лидер OLX Украина

В условиях высокой конкуренции и меняющегося спроса украинскому малому и среднему бизнесу недостаточно просто "присутствовать" в интернете. Переход к стабильному управляемому росту требует от предпринимателей чёткой стратегии: от работы с собственной базой до автоматизации рутины и формирования максимального доверия к бренду.

Рост всегда начинается с перехода от хаотичных действий к системности. Большинство малых предприятий растёт стихийно: разместили новую позицию, запустили рекламу, получили всплеск заказов, затем спад — и так по кругу.

Настоящая стратегия роста строится на трёх столпах: расширении охвата за счёт правильной диверсификации каналов, увеличении пожизненной ценности клиента и максимальном ускорении внутренних операционных процессов. Если не оптимизировать эти направления параллельно, масштабирование просто перегрузит отдел продаж или приведёт к потере качества сервиса.

Мультиканальность и выбор площадок для продаж

Мультиканальность — отличный ориентир, но на старте важно не распылить ресурсы. Для малого и среднего бизнеса самая эффективная модель — наличие основной якорной площадки с высокой концентрацией аудитории и дополнительных точек контакта.

Крупные маркетплейсы и платформы объявлений дают готовый горячий трафик, который ищет товар здесь и сейчас. То есть вам не нужно тратить месяцы и тысячи долларов на прогрев аудитории, как в социальных сетях. Идеальная стратегия — использовать высокий поток покупателей на платформе для быстрого оборота капитала и параллельно собирать собственную базу для повторных продаж.

Инструменты для выделения среди конкурентов

В первую очередь это инструменты автоматизации и подтверждённая надёжность продавца. Когда покупатель выбирает между несколькими продавцами с одинаковым товаром, решающую роль играют детали: официальный статус бизнеса, отзывы, скорость оформления и безопасность сделки.

Например, многим ФОП до сих пор кажется, что масштабирование — это сложные технические интеграции или огромные штаты. Но на самом деле на рынке уже есть готовые решения. На бизнес-форуме Cycle от OLX моё выступление будет посвящено тому, как предпринимателю получить максимум от платформы для роста.

Повторные продажи как недооценённый ресурс

Привлечение нового клиента в e-commerce сейчас стоит в 5–7 раз дороже, чем удержание существующего. Поэтому главная стратегия роста маржинальности — работа с теми, кто уже покупал.

Во-первых, собирайте аналитику и формируйте базу: фиксируйте, что именно человек купил, когда у него закончится этот товар или когда понадобится сопутствующий аксессуар. Во-вторых, внедряйте допродажи непосредственно во время отправки заказа — небольшой подарок, промокод на следующую покупку или полезная инструкция по уходу за товаром творят чудеса для возвращения клиента.

Когда бизнесу пора отходить от ручного управления

Если ваши менеджеры вручную перепечатывают накладные, проверяют наличие товара на складе по телефону или вручную копируют реквизиты в чаты, вы упираетесь в потолок роста.

Сегодня доступны простые и недорогие CRM-системы, которые легко интегрируются с маркетплейсами, почтовыми службами и банковскими сервисами. Автоматический выпуск ТТН, синхронизация товарных остатков и автоответчики освобождают до 40% времени команды. Этот ресурс можно направить на качественную консультацию сложных клиентов или расширение ассортимента.

Главная формула роста для предпринимателей

Не воспринимайте онлайн-продажи как хаотичное размещение товаров. Смотрите на свой бизнес как на единую инженерную систему: автоматизируйте рутину, инвестируйте в инструменты доверия, анализируйте цифры каждую неделю и постоянно расширяйте точки контакта с покупателем. Системный подход всегда выигрывает у ситуативного.