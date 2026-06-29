Права на хиты в шоу-бизнесе — как не потерять. Советы адвоката Александра Волторниста, GreenWall Group

Артист может годами выступать с песнями, которые юридически ему не принадлежат. Именно это произошло в деле Виталия Козловского — и суд подтвердил: исключительные имущественные права на ряд его хитов находились под контролем другой компании. Интеллектуальная собственность артиста оказалась в чужих руках из-за одного контракта, подписанного в начале карьеры, — и это обернулось многомиллионными взысканиями и годами судебных процессов.

Как одна подпись блокирует сцену на годы

В продюсерских договорах есть условие, которое молодые артисты часто не замечают: передача исключительных имущественных прав на произведения. Это означает, что правообладатель — а не исполнитель — решает, где, когда и за сколько звучит песня. Пока сотрудничество продолжается — конфликта нет. Но после разрыва артист может столкнуться с тем, что каждое исполнение песни, каждый концерт или даже использование фрагмента произведения могут стать основанием для иска.

В деле Козловского суд установил именно такую цепочку: права перешли от авторов к правообладателям через серию договоров, и исполнитель оказался вне этой цепочки. Зритель покупает билет на артиста, ассоциирует песни именно с ним, — но с правовой точки зрения исполнять их без разрешения правообладателя он не мог. Суд взыскал многомиллионную компенсацию по нескольким делам и сотни тысяч штрафа в пользу государства.

Почему интеллектуальная собственность артиста уязвимее обычного бизнес-актива

Когда предприниматель подписывает договор аренды или поставки, предметом выступает услуга или товар. Когда артист подписывает продюсерский контракт, предметом становятся его имя, репутация и творческое будущее. Эти активы невозможно вернуть назад или заменить — и именно поэтому цена ошибки здесь несоизмеримо выше.

Интеллектуальная собственность артиста охватывает больше, чем кажется на первый взгляд. Песня, аранжировка, текст, видеоклип, сценический псевдоним, логотип, фотографии — каждый из этих элементов может быть предметом отдельного правоотношения. Если хотя бы один из них передан без должного анализа условий, это создает уязвимость, которая может проявиться через пять, десять или пятнадцать лет.

Поворот в том, что большинство таких договоров подписываются не из-за недобросовестности продюсера, а из-за отсутствия юридической экспертизы на старте. Артист концентрируется на музыке — и это естественно. Но именно в этот момент формируются условия, которые будут определять его свободу на сцене на годы вперед.

Отдельного внимания заслуживает регистрация торговой марки на сценическое имя. Псевдоним — это бренд с самостоятельной коммерческой стоимостью. Если он не зарегистрирован, любая третья сторона может заявить претензии на его использование или заблокировать регистрацию. В украинской практике такие случаи встречаются реже, чем в международной, но риск реален — особенно когда артист выходит на зарубежные рынки или привлекает иностранных партнеров.

Что должен проверить юрист перед подписанием контракта в шоу-бизнесе

Из практики сопровождения творческих проектов выделю ключевые точки риска, которые требуют обязательной проверки:

Объем передаваемых прав: исключительные или неисключительные, на какие произведения, на какой срок и территорию

Условия прекращения договора: возвращаются ли права после окончания сотрудничества

Право исполнения: может ли артист включать произведения в концертную программу без дополнительного разрешения

Распределение роялти: кто и в каком объеме получает вознаграждение от организаций коллективного управления — таких как УЛАСП или СУАП

Условия относительно псевдонима и бренда: остаются ли они за артистом после разрыва

Как защитить интеллектуальную собственность артиста после сложного кейса

Даже после длительных конфликтов можно выстроить эффективную систему защиты. В работе с творческими клиентами мы начинаем с аудита уже заключенных договоров — чтобы понять, какие права сохранены, какие переданы и на каких условиях. Далее формируется стратегия: регистрация торговой марки на сценическое имя, заключение лицензионных договоров на использование произведений, урегулирование отношений с авторами музыки и текстов.

Важно понимать: защита интеллектуальной собственности артиста — это постоянная работа, которая не прекращается после подписания первого договора. Рынок меняется: появляются новые платформы, стриминговые сервисы, рекламные форматы. Каждое новое направление деятельности требует отдельного правового оформления. Договор, составленный под концертную деятельность, может не покрывать использование треков в рекламных интеграциях или синхронизацию музыки в видеоконтенте.

Современный артист — это отдельный бизнес со своими активами, рисками и репутационной стоимостью. Защищать этот бизнес нужно так же, как защищают любое предприятие. Кейс Козловского это доказал ценой, которую не стоит повторять.