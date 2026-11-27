Вы продаете товары через Instagram, принимаете оплату на карту и отправляете заказы Новой почтой. Может ли налоговая узнать о ваших продажах?

Да. Еще в 2025 году Государственная налоговая служба сообщила о внедрении инструмента для выявления систематических онлайн-продаж. За первые 20 дней его работы налоговики идентифицировали десятки тысяч лиц, получавших денежные переводы.

Однако наличие переводов или большого количества отправлений само по себе не доказывает налогового нарушения.

Рассмотрим, что может заинтересовать налоговую, какие ошибки допускают интернет-магазины и как подготовиться к проверке.

Что налоговая может знать о вашем интернет-магазине?

Каждая онлайн-продажа оставляет информационный след: заказ на сайте, оплату, фискальный чек, данные о доставке.

Налоговая получает информацию с РРО и ПРРО, предусмотренные законом сведения об отдельных переводах, а также может истребовать документы в установленном порядке.

В то же время налоговая не имеет неограниченного доступа к движению средств на личных банковских счетах. Такие данные защищены банковской тайной, а их раскрытие возможно только на законных основаниях.

Однако личная карта не гарантирует анонимности продавца. Систематические переводы, реклама товаров и регулярные отправления могут свидетельствовать о предпринимательской деятельности.

Но не каждый перевод является доходом от продажи. Именно происхождение средств и надлежащие доказательства могут стать ключевыми вопросами во время налоговой проверки.

Пять ошибок интернет-магазинов, которые могут дорого стоить

1. Принимать оплату на личную карту

Ситуация довольно распространенная: интернет-магазин зарегистрирован на ФЛП, но часть платежей покупатели переводят на личную карту владельца или его родственников.

Предприниматель может считать, что эти средства не касаются бизнеса, поскольку они не поступили на предпринимательский счет.

Однако для налоговой значение имеет не только счет, но и реальное содержание операций.

Если средства фактически получены за проданные товары, использование личной карты само по себе не меняет их экономического содержания.

В то же время я бы не советовала соглашаться с автоматическим включением в предпринимательский доход всех переводов, которые получило физическое лицо. Это могут быть собственные средства, возврат долгов или переводы от родственников.

Задача во время проверки — установить происхождение конкретных поступлений, а не просто суммировать все переводы на карту.

2. Не учитывать возвраты и отказы от посылок

Представим, что за год интернет-магазин оформил через Новую почту отправления с наложенным платежом на 3 миллиона гривен. Означает ли это, что вся сумма является его налогооблагаемым доходом?

Не обязательно. Часть посылок покупатели могли не забрать, а за возвращенные товары продавец мог возместить средства.

Даже ФЛП на едином налоге, который не может вычитать расходы из дохода, имеет право не включать надлежащим образом возвращенные покупателям средства в налогооблагаемый доход.

Поэтому важно хранить документы, подтверждающие отказы от посылок, возвраты товаров и средств. Именно они помогут объяснить налоговой расхождения между суммами отправлений и фактически полученным доходом.

3. Считать, что квитанция об оплате заменяет фискальный чек

Еще одна распространенная ошибка — путать подтверждение перевода средств с фискальным чеком.

Например, покупатель оплатил товар картой на сайте и получил квитанцию платежного сервиса. Но это не означает, что продавец автоматически выполнил требования по применению РРО или ПРРО.

В то же время не каждая безналичная оплата требует фискального чека.

Например, если покупатель перечисляет средства на текущий счет продавца по банковским реквизитам IBAN, применять РРО/ПРРО для такой оплаты по общему правилу не нужно.

При наложенном платеже ситуация зависит от того, кто принимает оплату, как оформлены отношения со службой доставки и каким способом средства поступают продавцу.

Поэтому я рекомендую проверять не просто наличие кассового аппарата, а весь путь оплаты: от покупателя до счета предпринимателя. Именно характер расчетов определяет, какие документы нужно оформить.

4. Распределять один магазин между несколькими ФЛП

Один бренд, один сайт, общий склад, те же работники, но оплату за заказы принимают разные ФЛП.

Такая модель сама по себе не является незаконной. Однако налоговая может проверять, не скрывается ли за несколькими предпринимателями фактически единый бизнес, который искусственно разделили для уменьшения налогов.

Особенно если после приближения одного ФЛП к предельному объему дохода заказы начинают оформлять на другого.

На практике важно выяснить, действительно ли каждый предприниматель самостоятельно осуществляет деятельность, распоряжается товаром, заключает договоры и несет предпринимательские риски.

Общий бренд или склад еще не доказывает дробления бизнеса. Но совокупность обстоятельств может стать основанием для претензий налоговой.

Поэтому законность такой структуры нужно оценивать не по количеству зарегистрированных ФЛП, а по реальным отношениям между ними.

5. Продавать товары без надлежащих документов

Товар закупили на рынке, у посредника или привезли из-за границы. Продажи идут, а документы на закупку отсутствуют или сохранились лишь частично.

Это может создавать налоговые риски, особенно для предпринимателей, на которых распространяется обязанность вести учет товарных запасов.

В зависимости от вида деятельности и товаров могут понадобиться накладные, таможенные декларации и другие документы, подтверждающие поступление и происхождение товара.

В то же время не каждый ФЛП обязан вести учет товарных запасов. Например, по общему правилу эта обязанность не распространяется на ФЛП-единоналожников, которые не являются плательщиками НДС, кроме продавцов отдельных категорий товаров, в частности сложной бытовой техники, лекарств и ювелирных изделий.

Поэтому при подготовке к проверке важно сначала определить, какие именно требования распространяются на конкретного продавца, и только после этого оценивать имеющиеся документы.

Налоговая сообщила о проверке. Что делать?

Прежде всего нужно выяснить, какой именно вид проверки назначен и есть ли законные основания для ее проведения.

Например, о документальной плановой проверке плательщика должны уведомить в установленном порядке не позднее чем за 10 календарных дней до ее начала. Но для внеплановых и фактических проверок действуют другие правила.

Поэтому не стоит считать, что налоговая всегда обязана предупреждать за десять дней.

До начала проверки я рекомендую сверить фактические поступления с налоговой отчетностью, проверить фискальные чеки, операции по возврату товаров и документы по закупкам.

Отдельное внимание следует уделить оформлению полномочий проверяющих, приказа и направления на проверку в случаях, когда они необходимы.

Но я бы предостерегла предпринимателей от другой ошибки — пытаться во время проверки впопыхах создавать документы задним числом.

Вместо этого нужно установить, какие документы реально существуют, что они подтверждают и какие обстоятельства можно доказать другими надлежащими доказательствами.

Если налоговая нашла нарушение, значит ли это, что штраф придется заплатить?

Нет. И это одна из самых важных вещей, которую должен понимать предприниматель.

Акт проверки — это еще не окончательное решение о доначислении налогов.

Если предприниматель не согласен с выводами налоговиков, он имеет право подать возражения, пояснения и дополнительные документы. По общему правилу на это отведено 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения акта.

В дальнейшем налоговое уведомление-решение также может быть обжаловано в административном или судебном порядке.

В своей работе я рекомендую не ограничиваться проверкой арифметики доначислений. Важно оценить, законно ли назначили и провели проверку, подтверждаются ли выводы налоговой надлежащими доказательствами и правильно ли применены нормы законодательства.

Ведь даже если инспектор указал определенную сумму нарушения в акте, это еще не означает, что его выводы обоснованы.

Главное — подготовиться к проверке еще до ее назначения

Самая большая ошибка владельцев интернет-магазинов — начинать анализ налоговых рисков только после получения уведомления о проверке.

Гораздо эффективнее заранее проверить, соответствуют ли фактические продажи задекларированным доходам, правильно ли оформлены расчеты с покупателями, есть ли необходимые документы на товары и не создает ли выбранная структура бизнеса дополнительных рисков.

При этом подготовка к налоговой проверке — не только бухгалтерский вопрос. Бухгалтер проверяет правильность учета и отчетности, а адвокат оценивает правовые риски, законность требований налоговой и возможности защиты бизнеса.

Поэтому главная задача предпринимателя — не просто подготовить документы для инспектора, а заранее понять, какие операции могут вызвать претензии и насколько обоснованными будут такие претензии.

Ведь лучший налоговый спор — тот, которого удалось избежать благодаря своевременной юридической подготовке.