На протяжении всего октября первые полосы международных СМИ — от BBC News и Associated Press до испанской El País — пестрели кадрами с улиц крупнейших западноевропейских городов, охваченных масштабной волной протестов и погромов. Главная сила этой стихии — молодёжь. Поколение Z во Франции, Испании и Нидерландах вышло на улицы, чтобы стать видимым и говорить о том, что его тревожит: запущенном состоянии учебных заведений, острой нехватке учителей и несправедливой системе поступления, невозможности позволить себе собственное жильё, росте стоимости жизни.

Украинская молодёжь сегодня не бьёт витрины дорогих бутиков, но чувствует себя «невидимой» ничуть не меньше, чем европейские сверстники. Подростки не видят своего будущего в родных громадах. Они чувствуют себя отстранёнными от процессов принятия решений, а их потенциал, энергия и амбиции остаются незамеченными местными властями и бизнесом.

И мы с вами прекрасно знаем результат этого системного игнорирования молодёжи — утечка мозгов при первой же возможности. Выпускники школ и колледжей покидают родные дома без желания возвращаться, потому что убеждены: дома они никому не нужны, а их голос ничего не решает.

Взрослый мир слишком долго совершал фундаментальную ошибку, воспринимая молодёжь как пассивных получателей услуг или объекты социальной заботы. Но подростки — не декорации для бюрократических фото ко Дню защиты детей, Дню святого Николая или Дню Независимости. Они — инвестиция в местную экономику, интеллектуальный ресурс, а главное — могут и должны быть полноценными соавторами изменений.

Мы должны вернуть молодёжи «видимость». И делать это стоит через два ключевых направления — экономическое и гражданское.

Знакомство с местным бизнесом

Когда подростки посещают местные предприятия, они знакомятся с работодателями, видят реальные производственные процессы и лучше понимают рынок труда в своей громаде. Они начинают осознавать: чтобы реализоваться, построить карьеру и зарабатывать, необязательно уезжать в мегаполис или за границу. Это даёт им чёткое представление о возможностях и становится прямой инвестицией в сохранение человеческого капитала громады. В 2025 году во время профориентационного Dive in ESTEAM Camp в Коростене, который GoGlobal проводила на базе пространств Ko_Laba, подростки с восторгом рассказывали об экскурсии в головной офис UPG, расположенный в их громаде. Молодые люди не могли поверить, что, оставаясь в Коростене, они могут работать в таком современном офисе, получать рыночную зарплату и развиваться как специалисты.

Участие в решениях громады

Второе направление — вовлечение молодёжи в решения местного самоуправления. Системное взаимодействие с местной властью превращает подростков в активных драйверов развития. Они учатся не просто констатировать проблемы, а предлагать конструктивное видение их решения. Когда молодёжь чувствует поддержку своих инициатив, у неё появляется чувство причастности к изменениям к лучшему в своём городе или селе. Это коренным образом меняет культуру и укрепляет способность всей громады развиваться.

И молодые люди готовы и хотят участвовать. Яркий пример — история Анны Марченко из Житомира. В рамках проекта Girls lead ESTEAM, который мы реализуем при поддержке фонда Razom for Ukraine, Анна разработала инициативу «Місто.Разом». Это цифровой мост между жителями города и теми, кто принимает решения.

Анна заметила недостаточное взаимодействие между жителями громады и органами местного самоуправления, а также отсутствие единого удобного цифрового пространства для подачи общественных инициатив, что затрудняет решение городских проблем. На созданной ею цифровой платформе каждый житель Житомира может удобно и без лишней бюрократии предложить идею улучшения общественного пространства, досуга или чистоты улиц. В проект заложены три базовые ценности: открытость и взаимоуважение, доступность инструмента и вера в то, что даже одно небольшое предложение способно запустить большие положительные изменения.

Не менее впечатляющий пример показывает молодёжь в прифронтовом Чугуеве. Маргарита Борщ, Анастасия Сабодаш и Таисия Гущина разработали проект «энергоострова». Девушки чётко оценили вызовы своего города: во время регулярных обстрелов, воздушных тревог и отключений электричества людям жизненно необходимо оставаться на связи. Они предложили установить в центре Чугуева автономную зарядную станцию на солнечной энергии для мобильных устройств. Получив поддержку, девушки уже работают над её воплощением.

Истории девушек показывают, что происходит, когда молодые люди перестают быть «невидимыми». Они берут ответственность и становятся агентами изменений. Это чувство возможностей имеет долгосрочное влияние.

Согласно исследованиям UNICEF Innocenti и научным обзорам о влиянии гражданского участия, 54% молодых людей, вовлечённых в разработку местных решений, получают значительно лучший доступ к профессиональным сетям, стажировкам и социальным возможностям, превращаясь в активных экономических агентов. Более того, исследования National Conference on Citizenship (NCoC) и аналитического центра CIRCLE доказывают прямую корреляционную связь: громады с высоким уровнем вовлечения молодёжи демонстрируют более высокую экономическую устойчивость во время кризисов, более низкий уровень молодёжной безработицы и значительно более высокий показатель сохранения числа налогоплательщиков в регионе. Когда подросток чувствует себя соавтором изменений сегодня, завтра он создаёт бизнес и платит налоги в родной громаде.

Я глубоко убеждена: «видимая» молодёжь — это не просто красивый лозунг из публичных выступлений, а залог выживания и будущего развития наших городов, посёлков и сёл. Если мы хотим видеть наши громады живыми, современными и способными развиваться, мы должны создать условия, в которых каждый юный голос будет услышан, а инициатива — поддержана. Ведь село, город, громада, страна — это люди.