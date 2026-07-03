Частная ПВО для бизнеса — второй эшелон защиты. Колонка CEO Kvertus Ярослава Филимонова

Дроновые и ракетные атаки давно не ограничиваются военными объектами. Производство, склады, энергетика, логистика, критическая инфраструктура — всё это попало под удары. Государственная ПВО остаётся основой защиты, но она физически не может прикрыть каждый объект. Поэтому роль бизнеса изменилась: защита предприятия становится частью его устойчивости. Это не замена государственной обороны, а скоординированный второй эшелон, который усиливает национальную систему защиты.

Почему государственной ПВО оказывается недостаточно

Я вижу, как понимание этой проблемы дошло до топ-менеджеров и собственников. Государственная ПВО — база системы. Но база не может одновременно защищать больницы, портовые терминалы, хлебные мощности, энергетические объекты и заводы по всей стране. Цифры говорят сами за себя: в Украине более 4600 объектов критической инфраструктуры. Можно начать с того, что более 20 предприятий уже запускают собственные системы защиты.

Это не "герои сами себе". Это расчёт. Чем раньше предприятие создаёт группу защиты своего объекта, тем выше шанс, что в момент атаки это будут делать специалисты с опытом, а не паника без тактики.

Как работает механизм "Критически защищено"

Проект АРМАДА рассказывает о готовом механизме с документацией: какие документы подготовить, как пройти согласование, как взаимодействовать с командованием Воздушных Сил.

Бизнесу больше не нужно изобретать путь с нуля. Есть нормативная база (Постановление №1506), пошаговая логика, первые предприятия, учебные центры и производители средств ПВО.

Этапы: компания принимает решение, обращается в Минобороны за статусом уполномоченного субъекта, договаривается с командованием об объектах защиты, формирует группу, организует обучение и закупку.

Сетевой щит вместо самодеятельности

Сила этой модели не в том, что каждое предприятие "само себе ПВО". Наоборот, это было бы риском. Объектовая защита должна работать в координации с государством. Многие предприятия, громады и объекты создают локальные группы защиты, но действуют в общей логике. Именно так возникает второй эшелон ПВО.

В перспективе в Украине 1467 громад, и каждая может иметь одну или несколько групп защиты. Но никакой несогласованной "творчества". Ключевой принцип — взаимодействие и синхронизация. Координация с командованием Воздушных Сил обязательна, иначе частные системы могут навредить национальной обороне или друг другу.

Риски и ограничения частной защиты

Частная ПВО имеет ограниченную дальность действия, защищает локальные объекты и зависит от качества обучения операторов и наличия запчастей.

Второй риск — недостаточность. Сколько бы групп ПВО ни развернул бизнес, в момент массированной атаки они могут оказаться перегружены. Третий вызов — обучение. Операторы должны быть компетентны, а это требует времени и серьёзной подготовки. Качество обучения напрямую влияет на эффективность защиты.

Частная ПВО — важный элемент комплексной системы обороны, но не универсальное решение.

Пять этапов запуска группы защиты

Аудит рисков. Определение того, что именно вы защищаете, какие уязвимые зоны и какова стоимость потенциального ущерба от поражения.

Определение того, что именно вы защищаете, какие уязвимые зоны и какова стоимость потенциального ущерба от поражения. Юридическое оформление. Статус уполномоченного субъекта, согласование с командованием, документация (до 3 месяцев бумаг).

Статус уполномоченного субъекта, согласование с командованием, документация (до 3 месяцев бумаг). Подбор технологий. Исходя из специфики объекта: дальность угрозы, возможные направления атаки, доступная площадь для размещения средств.

Исходя из специфики объекта: дальность угрозы, возможные направления атаки, доступная площадь для размещения средств. Обучение операторов. Экипажи базовых систем ПВО учатся до шести недель, операторы перехватчиков дронов — до четырёх.

Экипажи базовых систем ПВО учатся до шести недель, операторы перехватчиков дронов — до четырёх. Интеграция в сеть. Подключение к системе взаимодействия с командованием Воздушных Сил для синхронизации действий.

Как считать защиту экономически

Видимый вопрос звучит так: сколько это стоит? Ориентировочная стоимость одной группы — несколько миллионов гривен. Звучит дорого, пока вы не сравните это с потенциальными убытками от поражения объекта.

Пожар на промышленных складах может вывести объект из строя на месяцы. Остановка энергетического объекта парализует целый район. Перерыв в логистике означает упущенную выручку. Остановленное производство — это потерянные контракты. Под этим углом несколько миллионов гривен на защиту выглядят разумной инвестицией в устойчивость компании.

Почему начинать нужно сейчас, а не после следующей атаки

Идеальной защиты не существует. Но это не причина ничего не делать. Нормативная база есть. Первые примеры есть. Механизм взаимодействия с государством есть. Технические производители есть.

Частная ПВО — новый элемент безопасности страны, а не временная реакция на угрозу. Чем быстрее бизнес начнёт готовиться, тем меньше решений придётся принимать в момент атаки. Защиту планируют заранее.