Военные риски для бизнеса — это не только вопрос безопасности работников и сохранности имущества. Не менее критична сохранность кадровой документации. Пожар, обстрел, прямое попадание или вынужденное оставление офиса могут привести к потере документов, которые подтверждают трудовые отношения, стаж, условия труда, должности, заработную плату и другие важные обстоятельства.

В таких условиях кадровая функция должна обеспечивать не только надлежащее оформление документов, но и непрерывность кадровых процессов и возможность восстановления информации.

Риски потери кадрового архива

Потеря оригиналов кадровых документов может осложнить подтверждение:

факта и периода трудовых отношений;

должности и переводов работника;

условий труда;

периодов отпусков;

начисления и выплаты заработной платы;

оснований приема и увольнения;

сведений о воинском учете.

Поэтому кадровый архив стоит рассматривать как часть системы управления юридическими и операционными рисками компании.

Что делать в случае уничтожения документов

Если документы уничтожены в результате пожара, обстрела или прямого попадания, прежде всего необходимо зафиксировать факт их потери.

В зависимости от обстоятельств работодателю целесообразно обратиться в полицию с заявлением об уголовном правонарушении, получить выписку из ЕРДР и документы ГСЧС о событии.

Отдельным приказом целесообразно создать комиссию, которая установит обстоятельства потери и определит перечень уничтоженных или поврежденных документов.

Четкого универсального законодательного алгоритма восстановления всех кадровых документов после их физического уничтожения сейчас нет. На практике информацию восстанавливают из доступных источников: копий документов у работников, бухгалтерских систем, электронного документооборота, государственных реестров и других сохранившихся документов.

Восстановленные документы оформляют повторно с учетом особенностей конкретного вида документа и с соответствующей отметкой, если это предусмотрено применяемой процедурой.

Какие документы приоритетны

Если ресурсы компании ограничены, стоит определить документы, потеря которых будет иметь наибольшие юридические и операционные последствия. К ним относятся:

Документы, подтверждающие трудовые отношения: трудовые договоры, личные дела, личные карточки, документы работников и документы, подтверждающие условия труда. Приказы по кадровым вопросам: прием, перевод, изменение условий труда, изменение должностных окладов, отпуска, увольнение и другие кадровые события. Документы воинского учета и связанные с оплатой труда: приказы, списки, ведомости, документы о бронировании, штатные расписания, приказы о премировании, табели и соответствующие отчеты.

Переход к электронному кадровому документообороту

Следующий шаг для уменьшения зависимости от бумажного документооборота — постепенный перевод кадровых процессов в электронный формат.

Система должна обеспечивать создание, согласование, подписание, учет, хранение и контроль доступа к кадровым документам. Для юридически значимых документов важно обеспечить надлежащую идентификацию подписанта и использование электронной подписи в соответствии с требованиями законодательства.

При этом электронный формат требует не только соответствующего программного обеспечения, но и внутренних правил. Работники должны быть ознакомлены с порядком работы в системе, сроками подписания и ответственностью.

Также необходимо предусмотреть резервные сценарии на случай отсутствия электроэнергии, интернета или доступа к системе.

Можно ли использовать e-mail и мессенджеры

Электронная почта и мессенджеры могут использоваться как дополнительные каналы коммуникации, но их не стоит автоматически приравнивать к полноценному электронному кадровому документообороту.

Сообщение без электронной подписи может подтверждать факт направления информации работнику, однако в случае спора могут возникнуть вопросы об идентификации лица, факте получения сообщения и ознакомлении именно с соответствующим документом.

Поэтому такие каналы целесообразнее использовать как резервный способ коммуникации — в частности, когда работник из-за обстоятельств безопасности не имеет возможности воспользоваться стандартным кадровым каналом.

Дистанционная работа кадровой службы

Кадровая функция также должна быть готова работать дистанционно в случае потери доступа к офису. Для этого необходимо заранее определить:

кто имеет доступ к кадровым системам;

кто может подписывать документы;

кто замещает ответственных работников;

где хранятся и резервируются документы;

какие каналы коммуникации используются;

как обеспечивается защита персональных данных;

что делать в случае технического сбоя.

Отдельный процесс можно предусмотреть для дистанционного приема работников. После получения необходимых документов кандидата кадровая служба готовит пакет документов, ответственное лицо передает его кандидату для заполнения и подписания, после чего документы проверяет кадровая служба. Оригиналы передаются в компанию в порядке, определенном внутренними процедурами.

Кого уведомить об уничтожении документов

Если кадровые документы предприятия уничтожены в результате пожара, затопления, боевых действий, кражи и т. п., работодатель должен немедленно зафиксировать этот факт и уведомить уполномоченные государственные органы.

ГСЧС. Если документы уничтожены в результате пожара, аварии или подтопления, необходимо вызвать спасателей и получить официальный акт о пожаре или чрезвычайной ситуации.

Национальная полиция. Нужно подать заявление о совершении уголовного правонарушения — по факту уничтожения имущества, похищения документов или в результате вражеского обстрела. Полиция должна предоставить выписку из ЕРДР.

Местная власть. Если уничтожение произошло из-за боевых действий или ракетного удара, стоит обратиться в местные органы власти или военную администрацию для получения акта обследования поврежденного или разрушенного имущества.

Государственная налоговая служба. Кадровые документы — в частности приказы о приеме и увольнении, штатное расписание — непосредственно связаны с начислением заработной платы и уплатой налогов и ЕСВ, поэтому приравниваются к первичным документам. Работодатель обязан письменно уведомить контролирующий орган по месту учета в течение 5 дней со дня события. Если документы утрачены из-за боевых действий или оккупации, действует норма п. 69.28 подраздела 10 раздела XX Налогового кодекса Украины: подается уведомление о невозможности вывоза или утрате документов, что вводит мораторий на налоговые проверки за указанные периоды.

ТЦК и СП. Если на предприятии вели воинский учет и карточки первичного учета или другие военно-учетные документы компании уничтожены, об этом обязательно уведомляют ТЦК, в котором предприятие состоит на учете, для дальнейшего восстановления данных.

Работники. Работников необходимо официально уведомить об уничтожении документов — особенно бумажных трудовых книжек, если они хранились на предприятии, личных дел и карточек П-2. Их стоит привлечь к восстановлению данных: попросить копии дипломов, паспортов, имеющихся выписок и т. п.

Практический подход для бизнеса

В условиях рисков безопасности кадровый документооборот целесообразно строить по принципу: физическая потеря офиса не должна означать потерю кадровой информации или остановку кадровых процессов.

Для этого стоит сочетать:

Надлежащее хранение бумажных оригиналов в соответствии с установленными требованиями. Четкий алгоритм действий в случае уничтожения документов, включая фиксацию факта потери и определение перечня документов, подлежащих восстановлению. Постепенный перевод кадровых процессов в электронный формат с использованием надлежащих электронных подписей и резервной инфраструктуры. Готовность кадровой службы к дистанционной работе и обеспечение непрерывности критических кадровых процессов.

Цифровизация кадрового документооборота в таких условиях — это не только вопрос удобства. Она становится одним из практических инструментов обеспечения непрерывности бизнеса и устойчивости кадровой функции.