Кадровый документооборот — как снизить риск потери документов во время войны
Что делать, если кадровые документы уничтожены в результате обстрела или пожара, кого уведомить и как перевести кадровый учет в электронный формат
Военные риски для бизнеса — это не только вопрос безопасности работников и сохранности имущества. Не менее критична сохранность кадровой документации. Пожар, обстрел, прямое попадание или вынужденное оставление офиса могут привести к потере документов, которые подтверждают трудовые отношения, стаж, условия труда, должности, заработную плату и другие важные обстоятельства.
В таких условиях кадровая функция должна обеспечивать не только надлежащее оформление документов, но и непрерывность кадровых процессов и возможность восстановления информации.
Риски потери кадрового архива
Потеря оригиналов кадровых документов может осложнить подтверждение:
- факта и периода трудовых отношений;
- должности и переводов работника;
- условий труда;
- периодов отпусков;
- начисления и выплаты заработной платы;
- оснований приема и увольнения;
- сведений о воинском учете.
Поэтому кадровый архив стоит рассматривать как часть системы управления юридическими и операционными рисками компании.
Что делать в случае уничтожения документов
Если документы уничтожены в результате пожара, обстрела или прямого попадания, прежде всего необходимо зафиксировать факт их потери.
В зависимости от обстоятельств работодателю целесообразно обратиться в полицию с заявлением об уголовном правонарушении, получить выписку из ЕРДР и документы ГСЧС о событии.
Отдельным приказом целесообразно создать комиссию, которая установит обстоятельства потери и определит перечень уничтоженных или поврежденных документов.
Четкого универсального законодательного алгоритма восстановления всех кадровых документов после их физического уничтожения сейчас нет. На практике информацию восстанавливают из доступных источников: копий документов у работников, бухгалтерских систем, электронного документооборота, государственных реестров и других сохранившихся документов.
Восстановленные документы оформляют повторно с учетом особенностей конкретного вида документа и с соответствующей отметкой, если это предусмотрено применяемой процедурой.
Какие документы приоритетны
Если ресурсы компании ограничены, стоит определить документы, потеря которых будет иметь наибольшие юридические и операционные последствия. К ним относятся:
- Документы, подтверждающие трудовые отношения: трудовые договоры, личные дела, личные карточки, документы работников и документы, подтверждающие условия труда.
- Приказы по кадровым вопросам: прием, перевод, изменение условий труда, изменение должностных окладов, отпуска, увольнение и другие кадровые события.
- Документы воинского учета и связанные с оплатой труда: приказы, списки, ведомости, документы о бронировании, штатные расписания, приказы о премировании, табели и соответствующие отчеты.
Переход к электронному кадровому документообороту
Следующий шаг для уменьшения зависимости от бумажного документооборота — постепенный перевод кадровых процессов в электронный формат.
Система должна обеспечивать создание, согласование, подписание, учет, хранение и контроль доступа к кадровым документам. Для юридически значимых документов важно обеспечить надлежащую идентификацию подписанта и использование электронной подписи в соответствии с требованиями законодательства.
При этом электронный формат требует не только соответствующего программного обеспечения, но и внутренних правил. Работники должны быть ознакомлены с порядком работы в системе, сроками подписания и ответственностью.
Также необходимо предусмотреть резервные сценарии на случай отсутствия электроэнергии, интернета или доступа к системе.
Можно ли использовать e-mail и мессенджеры
Электронная почта и мессенджеры могут использоваться как дополнительные каналы коммуникации, но их не стоит автоматически приравнивать к полноценному электронному кадровому документообороту.
Сообщение без электронной подписи может подтверждать факт направления информации работнику, однако в случае спора могут возникнуть вопросы об идентификации лица, факте получения сообщения и ознакомлении именно с соответствующим документом.
Поэтому такие каналы целесообразнее использовать как резервный способ коммуникации — в частности, когда работник из-за обстоятельств безопасности не имеет возможности воспользоваться стандартным кадровым каналом.
Дистанционная работа кадровой службы
Кадровая функция также должна быть готова работать дистанционно в случае потери доступа к офису. Для этого необходимо заранее определить:
- кто имеет доступ к кадровым системам;
- кто может подписывать документы;
- кто замещает ответственных работников;
- где хранятся и резервируются документы;
- какие каналы коммуникации используются;
- как обеспечивается защита персональных данных;
- что делать в случае технического сбоя.
Отдельный процесс можно предусмотреть для дистанционного приема работников. После получения необходимых документов кандидата кадровая служба готовит пакет документов, ответственное лицо передает его кандидату для заполнения и подписания, после чего документы проверяет кадровая служба. Оригиналы передаются в компанию в порядке, определенном внутренними процедурами.
Кого уведомить об уничтожении документов
Если кадровые документы предприятия уничтожены в результате пожара, затопления, боевых действий, кражи и т. п., работодатель должен немедленно зафиксировать этот факт и уведомить уполномоченные государственные органы.
ГСЧС. Если документы уничтожены в результате пожара, аварии или подтопления, необходимо вызвать спасателей и получить официальный акт о пожаре или чрезвычайной ситуации.
Национальная полиция. Нужно подать заявление о совершении уголовного правонарушения — по факту уничтожения имущества, похищения документов или в результате вражеского обстрела. Полиция должна предоставить выписку из ЕРДР.
Местная власть. Если уничтожение произошло из-за боевых действий или ракетного удара, стоит обратиться в местные органы власти или военную администрацию для получения акта обследования поврежденного или разрушенного имущества.
Государственная налоговая служба. Кадровые документы — в частности приказы о приеме и увольнении, штатное расписание — непосредственно связаны с начислением заработной платы и уплатой налогов и ЕСВ, поэтому приравниваются к первичным документам. Работодатель обязан письменно уведомить контролирующий орган по месту учета в течение 5 дней со дня события. Если документы утрачены из-за боевых действий или оккупации, действует норма п. 69.28 подраздела 10 раздела XX Налогового кодекса Украины: подается уведомление о невозможности вывоза или утрате документов, что вводит мораторий на налоговые проверки за указанные периоды.
ТЦК и СП. Если на предприятии вели воинский учет и карточки первичного учета или другие военно-учетные документы компании уничтожены, об этом обязательно уведомляют ТЦК, в котором предприятие состоит на учете, для дальнейшего восстановления данных.
Работники. Работников необходимо официально уведомить об уничтожении документов — особенно бумажных трудовых книжек, если они хранились на предприятии, личных дел и карточек П-2. Их стоит привлечь к восстановлению данных: попросить копии дипломов, паспортов, имеющихся выписок и т. п.
Практический подход для бизнеса
В условиях рисков безопасности кадровый документооборот целесообразно строить по принципу: физическая потеря офиса не должна означать потерю кадровой информации или остановку кадровых процессов.
Для этого стоит сочетать:
- Надлежащее хранение бумажных оригиналов в соответствии с установленными требованиями.
- Четкий алгоритм действий в случае уничтожения документов, включая фиксацию факта потери и определение перечня документов, подлежащих восстановлению.
- Постепенный перевод кадровых процессов в электронный формат с использованием надлежащих электронных подписей и резервной инфраструктуры.
- Готовность кадровой службы к дистанционной работе и обеспечение непрерывности критических кадровых процессов.
Цифровизация кадрового документооборота в таких условиях — это не только вопрос удобства. Она становится одним из практических инструментов обеспечения непрерывности бизнеса и устойчивости кадровой функции.
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