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Именная стипендия для женщин Украины — до 100 000 грн на образование
Рынок труда

Именная стипендия для женщин Украины — до 100 000 грн на образование

Юлия Спорыш, основательница и директорка ОО «Девчата», запустила именную стипендию до 100 000 грн на образование и переквалификацию.

Юлия Спорыш
Юлия Спорыш

основательница и директор ОО "Дівчата"

Дата публикации
21 июля 2026 10:23
Стипендия для женщин до 100 000 грн — опыт Юлии Спорыш, основательницы и директорки ОО «Девчата».
Именная стипендия для женщин. Фото: коллаж Новини.LIVE. Создано при помощи ИИ.

Шестнадцатого июля, в свой день рождения, я запустила именную стипендию для женщин Украины. Каждый год одна стипендиатка будет получать до 100 000 гривен на образование, переквалификацию или профессиональное развитие. Для меня это не просто благотворительный проект — это способ поддержать женщин, для которых образование может стать не очередной строкой в резюме, а настоящим переломным моментом в жизни.

Я убеждена: когда меняется судьба одной женщины, меняется будущее ее семьи, громады и общества. Именно поэтому стипендия для женщин создана прежде всего для тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах, не имеет достаточно ресурсов или поддержки, но стремится обрести экономическую независимость, новую профессию или шанс на самореализацию.

В Украине мы привыкли воспринимать благотворительность как дело крупных корпораций или миллиардеров. Но я хочу показать другой пример. Не обязательно быть чрезвычайно состоятельным человеком, чтобы каждый год создавать новые возможности хотя бы для одной. Иногда достаточно решения, от которого ты не отступаешь. Я думала об этой идее несколько лет — и наконец созрела до того, чтобы превратить ее в конкретное действие с четкими правилами и регулярностью.

Почему именно я основала эту стипендию и что она означает лично для меня?

Первые сорок лет своей жизни я посвятила тому, чтобы построить крепкий фундамент: много училась, упорно работала, преодолевала предубеждения и социальные барьеры. Я выросла в малообеспеченной семье и стала первой женщиной в своей семье, которая получила высшее образование, защитила кандидатскую диссертацию и построила собственный дом.

Но все это стало возможным лишь потому, что моя мама когда-то вложила свои последние деньги в мое образование. Это решение изменило траекторию моей жизни. Она не знала, чем это закончится. Она просто поверила. Сегодня у меня есть дело всей моей жизни, профессиональная реализация, финансовая стабильность и семья, которую я люблю. Именно поэтому следующие сорок лет мне хочется поддерживать тех, у кого больше всего мотивации и кто больше всего нуждается в таком толчке.

Эта стипендия — для женщины, которая сейчас смотрит на свою жизнь и понимает, что для большого шага ей нужно только одно: чтобы еще кто-то в нее поверил. Для женщины, которая привыкла откладывать собственные амбиции "на потом", но знает, что способна на гораздо большее.

Особенно важно говорить об этом сейчас — в условиях полномасштабной войны, когда миллионы украинок вынуждены перестраивать свою жизнь с нуля. Кто-то потерял работу. Кто-то переехал в новые города или за границу и возвращается. Кто-то заботился о семье и отложил собственное развитие. Для всех них вопрос переквалификации и образования стоит остро — и именно здесь стипендия может стать реальным инструментом перемен.

Кто может подать заявку и на какое образование можно потратить стипендию?

Стипендия не имеет возрастных ограничений — и это принципиально важное условие. Подать заявку может женщина любого возраста и с любым опытом:

  • выпускница школы, которая только выбирает свой путь
  • женщина, которая хочет сменить профессию или вернуться к обучению после длительного перерыва
  • женщина 40+, 50+ или старше, которая стремится реализовать давнюю профессиональную мечту

Финансирование в размере до 100 000 гривен можно использовать на обучение в заведении высшего образования, на магистерской программе, в рамках профессиональной подготовки или переквалификации, а также на сертификационных и других образовательных курсах, которые помогут обрести финансовую самостоятельность. Главный критерий — образование должно открывать реальные возможности для конкретного человека в его конкретной жизни.

Я сама прошла этот путь — от ребенка из малообеспеченной семьи до кандидатки наук и основательницы собственной организации. Этот путь был непростым: не хватало денег, часто не хватало поддержки, а иногда — и просто уверенности, что это вообще возможно. Именно поэтому я хорошо знаю, сколько значит один человек, который говорит тебе: ты справишься, и я помогу.

Эта стипендия — не просто финансовая помощь. Это символ доверия. Сигнал, что общество видит тебя и верит в твой потенциал. Что твоя мечта стоит инвестиции. Ведь женщины в Украине слишком долго ждали, пока кто-то скажет им это вслух.

Когда подавать заявку на стипендию для женщин и где искать условия?

Прием заявок будет длиться каждый год с двадцать первого ноября по одиннадцатое февраля. Имя стипендиатки будет объявляться в марте. Подробные условия участия и аппликационную форму можно найти на моем официальном сайте.

Эта инициатива — долгосрочное обязательство перед собой и перед женщинами, которые заслуживают большего. Каждый год, в свой день рождения, я буду возвращаться к этому решению и выполнять его. Потому что когда-то кто-то поверил в меня — и теперь очередь за мной.

Если вы знаете женщину, которой эта стипендия может изменить траекторию жизни, поделитесь с ней. Она может не знать о такой возможности. Она может считать, что это не для нее. Скажите ей, что это именно для нее — и что время подавать заявку.

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