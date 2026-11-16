Наём за рубежом и зарплаты — советы основательницы PPower Юлии Потаповой

Для выхода на новый рынок компании нужны не только клиенты, но и люди, которые помогут понять местные условия. Однако наём за рубежом не сработает, если перенести туда украинские зарплатные ожидания и предположения о том, кого легко найти.

«Там много наших — найдём людей». Для украинской компании, которая выходит за границу, это может казаться естественной отправной точкой: общий язык, понятный стиль общения, более простое взаимодействие с головным офисом.

Но украинское сообщество в стране не означает готовый кадровый резерв. У подходящего кандидата может не быть опыта именно на этом рынке, нужного уровня языка или готовности принять предложенную оплату. Если не учесть это заранее, план международного развития рискует опираться на команду, которую будет сложно нанять.

Сначала определите задачу на новом рынке

Первые зарубежные продажи часто можно организовать силами украинской команды, через дистрибьютора или местного партнёра. Но если компания хочет системно привлекать клиентов и развивать собственное присутствие, ей нужны люди, которые знают местный рынок.

Кто будет искать покупателей и вести переговоры? Кто объяснит, почему предложение, работающее в Украине, может не заинтересовать клиентов в Италии или Польше? Какие функции останутся в Украине, а для каких нужен человек на месте?

Ответы стоит найти до открытия вакансий. Они определят профиль кандидата, формат команды и реалистичный бюджет найма.

Украинское сообщество — не готовый кадровый резерв

Для каждой роли важно сочетание конкретных условий: профессиональный опыт, знание языка, понимание отрасли и местных каналов продаж, место проживания, зарплатные ожидания и готовность сменить работу.

Украинский кандидат может хорошо знать продукт и легко взаимодействовать с головным офисом, но не иметь опыта продаж в конкретной стране. И наоборот: местный специалист может лучше понимать клиентов, партнёрскую среду и правила коммуникации на рынке.

Команда из украинцев может быть эффективной, особенно если её участники уже имеют нужный местный опыт. Риск возникает, когда происхождение становится обязательным условием и без необходимости сужает поиск. Отбирать стоит по компетенциям, необходимым для задачи, а не по предположениям о том, кому будет проще договориться с головным офисом.

Кейс PPower: локальный наём для Meest International в Италии

В PPower мы искали специалистов для украинского бизнеса за рубежом — как среди украинцев, так и среди местных кандидатов. Один из примеров — поиск менеджера по развитию бизнеса для Meest International в Италии.

Компания выбрала местную специалистку. По отзыву заказчика, она до сих пор работает в команде; компания довольна её работой и получила новые локальные контракты.

Один кейс не доказывает, что местный кандидат всегда будет лучше украинского. Он показывает другое: открытый поиск помог рассмотреть специалистку с опытом, релевантным для конкретного рынка.

Если задача — развивать местные продажи, оценивайте опыт работы с соответствующими клиентами, понимание их потребностей и умение выстраивать коммерческие отношения. Общий язык с головным офисом может быть преимуществом, но сам по себе не обеспечивает контрактов.

Украинский паспорт не определяет зарплатные ожидания

Кандидат, живущий за рубежом, несёт местные расходы и сравнивает вакансию с другими доступными ему предложениями. Желание работать с украинским бизнесом может повлиять на его выбор, но рискованно рассчитывать, что оно компенсирует неконкурентную оплату.

Фраза «в Украине мы платим за эту работу столько» описывает опыт работодателя, но не показывает, соответствует ли предложение рынку, где происходит найм. При этом не стоит исходить и из упрощённого предположения, что зарплата за рубежом всегда должна быть выше: многое зависит от профессии, города, страны и уровня специалиста.

Бюджет нужно проверять на конкретном рынке. Особенно если от человека ожидают, что он будет одновременно искать клиентов, развивать партнёрства, адаптировать коммерческое предложение и запускать новое направление. Такой объём ответственности должен быть отражён и в оплате, и в ожидаемых результатах.

Считайте полную стоимость команды

Расходы на сотрудника — это не только зарплата. В зависимости от страны и формата сотрудничества в бюджет могут входить взносы работодателя, бонусы, оборудование, рекрутинг, адаптация и кадровое сопровождение.

Стоит предусмотреть и время до первых результатов. Даже опытному специалисту нужно разобраться в продукте, проверить коммерческие предположения и пройти цикл переговоров с клиентами.

Если финансовая модель работает только при условии дешёвого найма и почти мгновенных продаж, её лучше пересмотреть до выхода на рынок.

Пять вопросов перед открытием вакансии

Какой конкретный результат должен обеспечить новый сотрудник?

Какие функции можно оставить в Украине, а какие требуют местного присутствия?

Действительно ли для этой роли необходимы местные контакты, знание языка и опыт в отрасли?

Какую оплату ожидают кандидаты с нужными компетенциями именно на этом рынке?

Хватит ли бюджета на найм, адаптацию и работу команды до появления результатов?

Ответы помогут выбрать формат: украинская команда с местным коммерческим представителем, смешанная команда или полноценное локальное подразделение.

Украинцы за рубежом могут стать важной частью международного бизнеса, а местные специалисты — помочь ему лучше понять клиентов и выстроить связи. Выбор зависит от задачи конкретной роли.

Открывая границы для бизнеса, компаниям стоит пересмотреть не только географию продаж, но и подход к найму: кого искать, сколько платить и какие ресурсы потребуются до первых результатов.