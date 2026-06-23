Мобильная ПВО, дроны и Patriot — уроки войны. Анализ от авиационного эксперта Анатолия Храпчинского, замдиректора Piranha Tech

Каждое поколение военных инженеров убеждено, что наконец создало "абсолютное оружие". Как только такое оружие появляется — противник находит его слабость. Потом появляется новое "абсолютное оружие". Так выглядит эволюция ПВО за последние шестьдесят лет: бесконечное противостояние щита и меча, где победитель меняется каждые десять–пятнадцать лет. Украина сегодня воюет на том поле, где сошлись все уроки этой истории одновременно.

Как Вьетнам научил авиацию бояться земли

До 1965 года американская авиация была уверена в своём превосходстве. Стратегические бомбардировщики летали на больших высотах, тактические истребители господствовали на малых. Радарные наземные системы считались медленными и легко обманываемыми. СССР изменил этот баланс, массово поставляя Вьетнаму зенитные ракетные комплексы С-75.

С-75 впервые закрепил принцип, который затем стал аксиомой противовоздушной обороны: даже технологически уступая сопернику, ЗРК способен закрыть определённый высотный диапазон и заставить авиацию перестраиваться. Американцы спустились на малые высоты — и попали под зенитную артиллерию. Поднялись снова — наткнулись на С-75.

Ответом стала концепция SEAD — подавление средств ПВО. Появились специализированные самолёты Wild Weasels с противорадиолокационными ракетами, а на борт каждого истребителя начали ставить контейнеры РЭБ. Вьетнам зафиксировал первую системную закономерность эволюции ПВО: любая эффективная наземная система порождает специализированное воздушное средство подавления. А оно, в свою очередь, вынуждает ПВО становиться умнее.

Почему Война Судного дня перевернула представление о мобильности

Октябрь 1973 года. Израильская авиация после триумфа 1967-го считается непобедимой. Египет и Сирия знают это — и строят ловушку. Вместо статических позиций они разворачивают мобильные комплексы "Куб" (SA-6) вместе с зенитными самоходками "Шилка", которые перемещаются вместе с наступающими войсками.

Ключевая деталь: "Куб" работал на частотах, которые бортовые системы израильских самолётов просто не распознавали. В первые дни боёв Израиль потерял треть своего флота. Авиационная мощь, решившая предыдущую войну за шесть дней, на несколько недель оказалась парализованной.

Урок этого конфликта для ПВО: мобильность важнее огневой мощи. ЗРК, который движется вместе с войсками и использует неожиданные частоты, способен временно аннулировать любое превосходство в воздухе. Этот принцип Украина использует сегодня — но уже в принципиально другом масштабе.

Как Stinger закрыл низкие высоты и изменил тактику авиации

Афганистан, 1986 год. Советские Ми-24 и Су-25 безнаказанно действуют на малых высотах — у моджахедов нет средств противодействия. Затем ЦРУ начинает поставлять переносные зенитные ракетные комплексы Stinger. За несколько месяцев потери авиации растут настолько, что пилоты перестают выходить на боевые режимы ниже трёх тысяч метров.

Stinger зафиксировал ещё один принцип эволюции ПВО: дешёвое и массовое средство способно закрыть целый высотный диапазон для гораздо более дорогой авиации. Один пехотинец с "трубой" на плече стоил значительно меньше, чем боевой вертолёт, который он сбивал. Вся мировая авиация срочно начала оснащаться системами отстрела тепловых ловушек и лазерными средствами помех.

Асимметрия "дешёвое средство против дорогой цели" — одна из центральных тем современной ракетной войны. Мы вернёмся к ней, когда будем говорить об украинских реалиях.

Операция в Ливане: как дрон-приманка уничтожил 19 дивизионов

1982 год, долина Бекаа. Сирия развернула одно из самых плотных группировок ПВО советского образца на Ближнем Востоке. Израиль провёл операцию "Медведка-19" — и за несколько часов уничтожил всё это группирование без потерь.

Схема была элегантно простой: сначала запустили дроны-приманки, которые заставили сирийские радары включиться и раскрыть частоты. После того как частоты были засечены, с безопасной дистанции ударили противорадиолокационными ракетами. Все 19 дивизионов уничтожены.

Главный урок для ПВО: статическая система, которая не соблюдает электронную гигиену, превращается в мишень. Радар, работающий в предсказуемом режиме, подписывает себе приговор. С тех пор любой современный IADS строится вокруг принципа минимального излучения и постоянного перемещения.

Ирак и Югославия: сеть против одиночки

Первая война в Ираке (1991) поставила точку в эпохе статических централизованных систем ПВО. Саддам Хусейн имел большую и технически оснащённую по советским стандартам противовоздушную оборону. Коалиция провела многодневную кампанию радиоэлектронного подавления, после чего начала применять F-117 и крылатые ракеты Tomahawk. Иракская ПВО — без сетевой интеграции, без возможности быстро адаптироваться — оказалась практически слепой.

Параллельно впервые массово применили Patriot для перехвата баллистических ракет "Скад" — и хотя эффективность первого Patriot была далека от идеальной, сам факт того, что баллистику можно перехватывать, изменил стратегическое мышление.

Югославия (1999) добавила ещё один парадокс. На фоне уверенности НАТО в невидимости F-117 сербский полковник Золтан Дани сбил "стелс" с помощью радара 1960-х годов. Он настроил П-18 на метровые волны, которые частично "видят" стелс-покрытие, и включал его лишь на семнадцать секунд, постоянно меняя позиции. Тактическая гибкость и знание физики победили миллиардную технологию.

Эволюция ПВО в Украине — синтез всех уроков

Украина воюет в условиях, которых не было ни в одном из предыдущих конфликтов: массированные комбинированные удары баллистикой, крылатыми ракетами и роями дешёвых дронов происходят одновременно, каждую ночь, на фронте длиной более тысячи километров.

Ответом стала самая динамичная система ПВО в мире. Западные комплексы — Patriot, IRIS-T, NASAMS — интегрируются с модернизированными советскими системами. Тысячи мобильных огневых групп постоянно меняют позиции. Для обнаружения дронов развернуты акустические сети из микрофонов и искусственного интеллекта, которые позволяют идентифицировать "Шахед" по звуку двигателя. Это прямой наследник урока Золтана Дани: когда не хватает дорогих сенсоров, тактическая изобретательность компенсирует технологический разрыв.

Patriot подтвердил эффективность против гиперзвуковых "Кинжалов", разрушив миф о "неуловимом гиперзвуке". Одновременно возникла ситуация взаимного A2/AD: ни одна авиация не может свободно действовать над позициями противника.

Почему асимметрия перехвата стала главным вызовом IADS

Центральная проблема современной противовоздушной обороны — та же, что родилась ещё со времён Stinger: экономическая асимметрия. "Шахед" стоит 20–50 тысяч долларов. Ракета Patriot — от одного до четырёх миллионов. Сбивать дрон-камикадзе зенитной ракетой — всё равно что охотиться на воробья из пушки.

Ответом стало возвращение зенитной артиллерии: Gepard, Skynex и их аналоги снова стали критическим элементом IADS. Параллельно развивается направление кинетических дронов-перехватчиков — относительно дешёвых платформ, способных сбивать "Шахеды" без расхода дорогих ракет.

Эта асимметрия и есть ключ к пониманию того, почему эволюция ПВО невозможна без собственного производства. Импортировать дорогие зенитные ракеты в количествах, достаточных для отражения ежедневных атак роями дронов, нереалистично. Ответ должен быть местным и массовым.

Что 60 лет ракетного противостояния говорят о будущем

Шестьдесят лет эволюции ПВО выявили несколько неизменных закономерностей:

Статическая система всегда проигрывает — рано или поздно находится способ её засечь или обойти

Тактическая гибкость и знание физики побеждают технологию чаще, чем кажется — Золтан Дани сбил F-117 радаром 1960-х

Мобильность и минимальное электронное излучение — базовое условие выживания любого ЗРК

Асимметрия цены всегда на стороне атакующего — защита должна искать более дешёвые ответы на дешёвые угрозы

Но главный вывод современности в другом: эволюция ПВО окончательно превратила противовоздушную оборону из набора отдельных комплексов в единый цифровой организм — IADS. В этом организме одиночный ЗРК в поле — просто мишень. Побеждает не дальность ракеты, а скорость сети, которая за доли секунды объединяет данные от спутников, радаров, акустических датчиков и смартфонов.

Украина строит именно такую систему — под огнём, в реальном времени, опираясь на опыт шести десятилетий ракетного противостояния. Это и есть самый точный ответ на вопрос, чем заканчивается игра в щит и меч.