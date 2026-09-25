Охрана труда и ESG — как подготовить бизнес. Олег Кисловский, начальник отдела охраны труда Smart Solutions

Европа действительно притормозила часть ESG-регулирования, и для многих компаний это выглядит как передышка. Но бизнес, который работает с международными банками, инвесторами или крупными заказчиками, уже сегодня видит другую реальность: охрану труда проверяют как доказательство того, что система управления вообще работает.

Действительно ли ESG-требования стали мягче

В феврале 2026 года ЕС принял изменения к CSRD и CSDDD в рамках Omnibus I. Для CSRD порог повысили до компаний с более чем 1000 сотрудниками и чистым годовым оборотом свыше 450 млн евро. Малые предприятия в цепочках поставок получили защиту от чрезмерных запросов данных: от них нельзя требовать больше, чем будут предусматривать добровольные стандарты отчётности. Решение Совета ЕС

Сроки CSDDD также сдвинулись. Государства ЕС должны применять основные правила надлежащей проверки с 26 июля 2029 года. Для украинского бизнеса масштаб прямого регуляторного влияния действительно стал меньше. По оценке YouControl, по состоянию на июль 2026 года 46 украинских компаний соответствовали количественным параметрам обновлённой CSRD, хотя само соответствие этим показателям ещё не означает автоматической обязанности отчитываться по праву ЕС. Директива ЕС 2026/470 Исследование YouControl

Но с практической точки зрения важнее другое. Отчётность можно отложить, а требования к управляемости рисков остаются в соглашениях, кредитных процедурах и закупках. Именно здесь ESG-требования продолжают приходить к компании без ожидания следующего дедлайна в Брюсселе.

Через какие каналы бизнес уже ощущает давление

Регуляторный канал сейчас действительно стал медленнее. Зато финансирование и контракты движутся своим темпом. IFC Performance Standard 2 предусматривает безопасные и здоровые условия труда, а в актуальной экологической и социальной политике ЕБРР вопросы охраны здоровья и безопасности подробно описывает Performance Requirement 4.

Для компании, привлекающей международное финансирование, это означает очень практичные вещи. Аудитору нужны декларации о культуре безопасности, журналы, процедуры, распределение ответственности, данные об инцидентах и подтверждение корректирующих действий. Аналогично работают требования крупных европейских заказчиков, которые оценивают поставщиков через EcoVadis, Sedex и собственные анкеты.

Поэтому главное изменение 2026 года заключается в форме давления. Часть обязательной ESG-отчётности отложена, но EHS, то есть environmental, health and safety, всё чаще становится условием доступа к деньгам и контрактам.

Почему охрану труда так сложно нарисовать на бумаге

Охрана труда удобна для внешней проверки именно потому, что оставляет след. Политика может выглядеть убедительно, однако аудитор быстро видит, проводилось ли обучение, кто отвечает за участок, когда закрыли нарушение, что произошло после инцидента и изменился ли риск после принятых мер.

В военных условиях эта логика становится ещё жёстче. Старые инструкции часто не учитывают релокацию, резервное питание, изменённые маршруты эвакуации, укрытия, работу подрядчиков или новое оборудование. У компании может быть толстая папка приказов и одновременно не быть системы, которая выдержит реальную аварийную ситуацию.

Именно здесь формируется разрыв между формальным комплаенсом и операционной устойчивостью. Первый можно быстро дописать. Вторую видно только в последовательности решений, документах и поведении людей.

Что проверить в системе охраны труда уже сейчас

Актуальность документов. Политики, приказы и инструкции должны соответствовать нынешним помещениям, оборудованию, графикам, укрытиям и маршрутам эвакуации. Персональная ответственность. Для каждого участка и процесса нужно конкретное должностное лицо вместо размытой формулы о руководителях подразделений. Цикл работы с нарушениями. Выявление должно переходить в фиксацию, назначение ответственного, установление срока устранения и повторную проверку. Подрядчики и привлечённый персонал. Люди, работающие на площадке, должны быть охвачены правилами EHS независимо от того, являются ли они штатными сотрудниками. Показатели динамики. Частота и тяжесть травматизма, опасные события, обучение, результаты аудитов и доля закрытых корректирующих действий показывают, действительно ли система снижает риск.

Это базовая рамка, но именно её обычно сложнее всего собрать за несколько дней до проверки. Данные должны иметь историю, ответственные лица должны понимать свои роли, а корректирующие действия должны быть завершены до того, как аудитор попросит доказательства.

ESG-требования дали бизнесу окно для подготовки

Я бы рассматривал нынешнюю паузу как дополнительное время для наведения порядка. Компании, которые используют его для построения рабочей EHS-системы, придут к переговорам с банком, инвестором или заказчиком уже с доказательной базой.

Те, кто будет ждать нового обязательного дедлайна, могут получить те же требования значительно раньше, только с другой стороны стола. И тогда цена вопроса будет измеряться доступом к финансированию, контракту или программе восстановления.