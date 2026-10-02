Экспорт технологий Украины — Валерий Яковенко CEO DroneUA о глобальных партнерствах

Страна может экспортировать продукт. А может — собственную технологическую способность. В первом случае она получает отдельный контракт. Во втором — создаёт долгосрочное экономическое взаимодействие, где ценность формируют не только готовое изделие, но и экспертиза, производственные компетенции и способность развивать новые решения.

Для Украины это означает возможность перейти от отдельных экспортных контрактов к долгосрочным технологическим партнёрствам.

Основа для такого подхода уже есть. За последние годы в Украине сформировался сектор, обладающий не только технологическими решениями, но и опытом их быстрой разработки, тестирования и адаптации к реальным потребностям.

Экспорт технологий начинается за пределами готового продукта

В традиционной модели компания выходит на внешний рынок с готовым продуктом и ищет покупателя. В технологическом бизнесе ценность гораздо шире готового изделия.

Её формирует система компетенций вокруг продукта: инженерные решения, программное обеспечение, производственные процессы и способность адаптировать технологию к конкретным потребностям. Украинские компании могут переходить от роли поставщика готового решения к роли технологического партнёра.

Форматы могут быть разными: совместные производства, лицензирование технологий, сервисные модели, обучение команд и интеграция в международные производственные цепочки. В такой модели Украина экспортирует не только продукт, но и компетенцию создавать и развивать технологии.

От экспорта к присутствию на рынке

Следующий уровень технологического экспорта — не просто продать продукт, а стать частью производственных и технологических процессов другой страны. Такое присутствие открывает доступ к локальным партнёрам, новым каналам сбыта, производственной кооперации и дальнейшему развитию продукта.

Это уже другая модель международного бизнеса. Компания не просто отгружает продукцию на внешний рынок, а обеспечивает долгосрочное присутствие в его цепочках создания стоимости.

Для Украины такое присутствие имеет особое значение. Чем больше украинских технологических компаний становятся частью международных производственных процессов, тем сложнее воспринимать страну лишь как поставщика отдельных продуктов. Так Украина может занять устойчивое место в глобальных цепочках создания стоимости.

Технологии как инструмент международного влияния

В мировой экономике долгосрочное преимущество получают не только страны с доступом к критическим ресурсам. Энергетика, финансы, природные ресурсы и инфраструктура десятилетиями были основой международного влияния. Сегодня всё более важным ресурсом становятся технологии.

Их особенность в том, что вокруг них формируются общие компетенции, стандарты и производственные процессы. Если технология интегрирована в продукт, производство или инфраструктуру другой страны, её значение уже не ограничивается стоимостью конкретного контракта. Возникает экономическая взаимозависимость.

Для Украины это возможность формировать долгосрочные связи с другими странами не только через традиционные дипломатические инструменты, но и через реальную деловую и технологическую кооперацию.

Технологическая дипломатия в таком понимании — это не просто представление украинских разработок за рубежом. Это создание моделей партнёрства, в которых украинские технологии и компетенции становятся частью экономических процессов стран-партнёров.

Украинский опыт как конкурентное преимущество

Украинские технологические команды сформировали компетенцию быстрой разработки, тестирования и адаптации решений к реальным потребностям. Благодаря постоянному практическому применению и быстрой обратной связи цикл от разработки до испытания и совершенствования технологий в Украине часто был значительно короче.

Для международного рынка важен не только конечный продукт, но и скорость. Партнёр получает доступ не просто к готовой технологии, а к команде, способной её развивать, модифицировать и создавать следующие поколения решений. Это даёт украинской компании более сильную позицию на международном рынке, чем конкуренция только по цене готового изделия.

От экспортной выручки к стратегическому присутствию

Для Украины вопрос технологического экспорта в конечном счёте заключается в том, какую позицию мы хотим занять на глобальном рынке. Можно оставаться поставщиком готовой продукции и конкурировать за отдельные контракты. А можно строить модель, в которой украинские технологии интегрированы в продукты, производства и бизнес-процессы международных партнёров.

Во втором случае меняется и ценность экспорта для страны. Это уже не только валютные поступления, но и доступ к новым рынкам, международная производственная кооперация, долгосрочные деловые связи и новые возможности для масштабирования.

Технологическое партнёрство может стать для Украины таким же инструментом международного влияния, каким для других государств десятилетиями были энергетика, финансы или сырьевые ресурсы.

Но для этого недостаточно лишь увеличивать объёмы технологического экспорта. Важнее создать модель, в которой украинские компетенции становятся частью глобальных технологических систем.