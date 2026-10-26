Задержки платежей общин — Юрий Гаврилечко о Казначействе и бюджетных приоритетах

Уже почти месяц руководство общин по всей стране громко жалуется на то, что у них нет возможности вовремя рассчитаться за газ, электроэнергию, ремонты и даже выплатить зарплаты. А всё из-за того, что «Казначейство блокирует счета». Так, по данным Ассоциации городов Украины, с 9 сентября Государственная казначейская служба не проводит значительную часть платежей местных бюджетов, хотя средства на счетах общин есть. Самый наглядный пример — Тернополь, где по состоянию на 2 октября Казначейство не провело платежи городского теплокоммунэнерго на сумму около 20,6 млн грн, а платежи по зарплатам и энергоносителям находятся на исполнении с 25 сентября. То есть проблема выглядит вроде бы реальной. Но, как всегда, есть «но», и не одно. Ведь эти возгласы раздались почти сразу после того, как премьер-министр Сергей Корецкий заявил о необходимости введения режима жёсткой экономии средств и прекращения расходования бюджетных денег на очередное перекладывание брусчатки и высаживание цветочков.

Соответственно, чтобы выяснить, что происходит и как решить проблему, стоит отделить то, что записано в документах, от того, что звучит в заявлениях.

Как работает Госказначейство

Для начала напомню, что порядок использования бюджетных средств определяется постановлением правительства № 590 от 9 июня 2021 года с последующими изменениями. Поэтому прежде всего стоит проверить действующую редакцию документа, а не полагаться на пересказы его содержания.

Что же записано в постановлении? Оно определяет порядок работы Казначейства во время военного положения и не содержит прямой формулировки, которая позволяла бы Казначейству останавливать платежи общин по собственному решению. Более того, в перечне платежей второй очереди прямо названы расходы государственного и местных бюджетов на оплату труда, подготовку объектов к отопительному сезону, энергоносители, укрытия, резервное электроснабжение и программы поддержки ВСУ. Впереди — лишь первая очередь: оборона и мероприятия военного положения.

Однако в медиа активно распространяется тезис о том, что согласно этому постановлению при нехватке средств Казначейство может проводить платежи только с разрешения правительства. В тексте постановления такой общей нормы нет. Там сказано другое: платежи осуществляются с учётом наличия средств на едином казначейском счёте и в установленной очерёдности. Это очередь, а не разрешительная система!

Что звучит в заявлениях, но не оформлено документально? В начале сентября Минфин, по публичным сообщениям, отсрочил финансирование большинства непервоочередных расходов государственного и местных бюджетов из-за ограниченной ликвидности, а министр финансов признал возможность задержек зарплат. Однако изменения в росписи, о которых идёт речь в публичных объяснениях, касаются государственного бюджета, а не местных бюджетов. Об отдельном обнародованном акте, который бы останавливал платежи местных бюджетов, автору не известно. Заявление министра или премьера об экономии само по себе не является нормативным основанием для действий Казначейства. Казначейство работает по законам и постановлениям, а не по интервью.

Пробелы в законодательстве, которые стоит немедленно устранить

Где же настоящий механизм? Он таков: деньги общин и государства учитываются через единый казначейский счёт. Когда на нём не хватает ликвидности, платежи становятся в очередь. Кроме того, постановление предусматривает возможность временного привлечения средств этого счёта для покрытия кассовых разрывов государственного бюджета на возвратной основе. Следовательно, задержки в финансировании местных расходов возможны. В то же время сам факт задержки ещё не доказывает, что средства конкретной общины направили на государственные нужды. К сожалению, предельные сроки таких задержек требуют чёткого нормативного урегулирования. И это первый пробел, который стоит устранить.

Есть ещё один пробел, который редко замечают: постановление № 590 определяет очереди, но вопрос порядка исполнения платежей внутри одной очереди остаётся недостаточно прозрачным. Зарплата дворника во Львове и оплата газа в Тернополе стоят в той же второй очереди, что и десятки других расходов. При отсутствии понятных для общин критериев последовательность исполнения таких платежей вызывает вопросы. Именно здесь и возникает то, что в публичном пространстве называют «ручным режимом».

Что из этого следует? Утверждение о том, что правительство «заблокировало счета общин», требует юридической конкретизации: задержка платежа и формальная блокировка счёта — разные механизмы. Но и позиция «всё по правилам» не снимает вопросов, если платежи второй очереди задерживаются без понятного публичного объяснения.

Где же выход?

Выход — не в громких обращениях и не в молчании, а в документах. Во-первых, Казначейство должно регулярно обнародовать состояние ликвидности единого счёта и объёмы средств, привлечённых для покрытия кассовых разрывов госбюджета. Во-вторых, правительство должно дополнить постановление чётким правилом: если у общины есть собственные средства на счёте, её платежи на зарплаты, энергоносители и подготовку к зиме проводятся без задержек. В-третьих, любое ограничение платежей местных бюджетов должно опираться на обнародованное правовое основание, а не на устное указание. И наконец, общины и коммунальные предприятия не должны платить пеню за просрочки, возникшие не по их вине.

Отопительный сезон не будет ждать, пока деньги найдут свою очередь. Но и решать проблему нужно там, где она действительно есть: в ликвидности и прозрачности. В то же время нельзя игнорировать вопрос приоритетов местных бюджетов. На мой взгляд, расходы на повторное перекладывание брусчатки, сезонное латание одних и тех же участков асфальта, цветники и декоративное обновление зданий во время войны должны проходить особенно строгую проверку целесообразности. Зато автономное резервное электроснабжение водоканалов, надлежащее оснащение укрытий медикаментами, водой, едой, матрасами, стульями и одеялами, а также защита критической инфраструктуры от дронов требуют первоочередного внимания. Вопрос о возможных конфликтах интересов в местных закупках тоже заслуживает проверки, но конкретные обвинения должны опираться на документы. И почему же об этих проблемах представители местного самоуправления говорят значительно тише?