Дистанционная покупка жилья без КЭП — как не терять инвестиции. Елена Рыжова, Интергал-Буд

Миллионы украинцев сегодня оценивают свое государство по мелочи: можно ли оформить квартиру, не пересекая границу. Дистанционная покупка жилья для военнослужащих и тех, кто временно живет за границей, до сих пор упирается в один лист бумаги — личную подпись у нотариуса. Пока это требование остается неизменным, каждая отложенная сделка забирает из экономики живые деньги.

Сколько стоит Украине одна несостоявшаяся сделка

Каждый раз, когда военнослужащий или женщина, которая временно живет за границей, откладывает покупку квартиры только из‑за необходимости лично приехать к нотариусу, страна теряет не одну операцию. За подписью скрывается цепочка: строители, производители материалов, банки, логисты, мастера по отделке помещений. Каждая не подписанная из‑за бюрократии сделка выключает из оборота часть этой цепочки.

Впервые в истории независимой страны значительная доля потенциальных покупателей находится на фронте или физически за пределами государства. Все они остаются налогоплательщиками и будущими владельцами жилья. Получается странный парадокс: рынок фактически говорит этим людям — квартиру продадим, но сначала приезжайте поставить подпись лично.

Та же преграда появляется и после завершения строительства. Даже если квартиру купили раньше, регистрация права собственности также требует личного присутствия. Для части соотечественников привычная процедура превращается в почти невыполнимую задачу, а для государства — в источник экономических потерь, которые выходят далеко за пределы одного рынка.

Как может выглядеть цифровой путь покупателя

Идеальная модель выглядит просто: человек выбирает квартиру, банк проверяет платежеспособность и согласовывает финансирование, личность подтверждают через цифровую идентификацию, нотариус проводит видеопосвидетельствование, документы подписывают квалифицированной электронной подписью (КЭП), а право собственности автоматически регистрируется в Государственном реестре вещных прав. Владелец получает документ, не выходя из дома.

Для покупателя это одна цифровая услуга. Для государства — интеграция банков, нотариусов и реестров в один непрерывный процесс, без создания нового сервиса с нуля.

Однако без надежной видеоидентификации и проверки КЭП каждая такая сделка может превратиться в потенциальную цель для мошенников. Поэтому параллельно с открытием процедур придется усиливать киберзащиту реестров и механизмы подтверждения личности — иначе удобство обернется новым типом рисков.

Что показывает пример Казахстана с цифровой ипотекой

Подобные решения уже не теория. Казахстан запустил государственный проект "Цифровая ипотека", в рамках которого оформление жилья в кредит происходит полностью дистанционно: банк, нотариус и государственные реестры работают как единая система. Человек проходит видеоидентификацию, подписывает документы электронно, а право собственности регистрируется автоматически, без очередей и бумажных заявлений.

Технологическая основа для такого подхода в Украине уже существует. Не хватает лишь политических решений, адаптации законодательства и нормативных условий для их применения.

Похожий путь проходили и другие государства региона, где война или пандемия вынуждали переносить государственные сервисы в формат без очередей и физических кабинетов. В каждом из этих случаев драйвером становилась не мода на диджитал, а экономическая необходимость удержать налогоплательщиков и капитал внутри страны.

Кто выигрывает от дистанционной покупки жилья

Выгода здесь распространяется на всех участников рынка:

Покупатели получают доступ к жилью независимо от страны пребывания.

Банки получают более широкие возможности для развития ипотечных продуктов.

Застройщики выходят на аудиторию, которая сегодня отрезана от сделок.

Государство фиксирует дополнительные налоги, инвестиции и экономическую активность.

Для конкретной семьи это означает простой выбор: подписать договор с телефона между боевыми дежурствами или из арендованной квартиры в Варшаве — вместо того, чтобы откладывать решение на неопределенное "после победы".

Дистанционная покупка жилья — следующий шаг цифрового государства

Украина уже имеет "Дію", электронную идентификацию, электронную подпись, государственные реестры и цифровые банковские сервисы. Остается позволить украинцам не только покупать квартиру, но и полностью оформлять право собственности дистанционно — так же просто, как сегодня они открывают бизнес или получают административные услуги через приложение.

Цифровизация давно перестала быть вопросом удобства. Это вопрос способности государства не терять своих граждан, их инвестиции и их доверие даже тогда, когда эти люди находятся далеко от дома.