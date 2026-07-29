Демографический кризис и экономика — почему реформы не сработают. Юрий Гаврилечко к.н. госупр

Физики, математики и специалисты по теории самоорганизации хорошо знают одну особенность сложных систем: не все их параметры одинаково важны. Большинство можно годами менять, почти не замечая принципиальных последствий. Но есть отдельные величины — их называют управляющими параметрами, — которые удерживают систему в пределах устойчивости. Достаточно им пересечь критический порог, и вся система начинает жить по другим законам: так вода превращается в пар, так взрываются сверхновые звезды, так функционируют и разрушаются экосистемы. Все чаще мне кажется, что для Украины таким управляющим параметром стала не инфляция, не государственный долг, не курс гривны и не налоги, а демография.

Демография как управляющий параметр системы

Посмотрим на любую современную экономическую дискуссию. Нужно увеличить налоговые поступления. Реформировать Пенсионный фонд. Привлечь инвестиции. Повысить производительность. Строить жилье. Реформировать образование. Увеличить расходы на оборону. Все это правильно — и почти никто не задает простого вопроса: кто именно должен все это делать? А если и задают — то чаще всего вспоминают трудовых мигрантов.

Экономика не существует сама по себе, она не работает без людей, а если людей, способных создавать добавленную стоимость, становится все меньше, все остальные реформы начинают напоминать попытку разогнать автомобиль, у которого постепенно заканчивается топливо.

Один за пятерых — хватит ли ресурса на развитие?

Мы вообще неправильно описываем современную экономику, когда говорим, что один работающий содержит одного пенсионера. На самом деле он содержит самого себя, ребенка, пенсионера — а через налоги еще и финансирует оборону, образование, медицину, инфраструктуру, судебную систему, энергетику, местное самоуправление. То есть уже сегодня он работает не "за двоих", а "за четверых". Но тут возникает вопрос, который почти никто не задает: чтобы поддерживать статус-кво, этого ресурса, возможно, еще хватит, а откуда взять ресурс на развитие? Ведь развитие — это всегда излишек: именно излишек финансирует новые дороги, новые технологии, новые университеты, новые производства, новую армию, новую экономику. То есть один работающий должен произвести ресурс не только на четверых, но еще и "пятую долю" — будущее. Возможно ли это физически?

Ответ прост: нет. Даже если работать без выходных. Поэтому все развитые страны давно перестали пытаться увеличить количество труда и вместо этого увеличивают его производительность: там работают роботы, строят заводы без людей, вкладывают огромные средства в искусственный интеллект, автоматизируют почти каждую рутинную операцию. Современная экономика давно поняла простую вещь: человека масштабировать почти невозможно, а технологии — можно.

Почему отток именно молодых и образованных самый опасный?

Самое опасное для Украины даже не сокращение населения само по себе. Опаснее то, что страна рискует потерять прежде всего тех, кто создает наибольшую добавленную стоимость, — молодых, образованных, предприимчивых, мобильных, тех, кто лучше всего интегрируется в мировую экономику. И тут вступает в действие то, что в теории сложных систем называют отрицательной обратной связью: меньше молодых специалистов — меньше производства — меньше налогов — меньше инвестиций — меньше возможностей — и, как следствие, еще больше молодежи уезжает. Система начинает сама ускорять собственное истощение.

Именно поэтому демография перестает быть социальной проблемой и становится ограничением для любой экономической политики. Можно идеально реформировать налоговую систему, принять лучший инвестиционный кодекс, провести судебную реформу, получить еще десятки миллиардов международной помощи — но если экономически активное население сокращается быстрее, чем растет производительность труда, все эти решения постепенно теряют эффективность. Не потому, что они неправильные, а потому, что меняется сам управляющий параметр системы.

Перешла ли Украина точку демографического невозврата?

В нелинейной динамике есть понятие бифуркации — момент, после которого система уже не возвращается к прежнему режиму работы. Возникает вопрос: не приближается ли Украина к такой демографической точке, после которой даже быстрый экономический рост уже не сможет компенсировать дефицит людей?

Если это действительно так, придется пересмотреть саму логику государственной политики. Сегодня мы пытаемся реформировать экономику, тогда как, возможно, пришло время понять другое: экономика уже не является главной переменной. Главной переменной становится человек — точнее, его количество, качество, производительность и желание связывать собственное будущее именно с Украиной. А если так, все без исключения государственные программы — от жилищной политики до образования, от налогов до обороны — стоит оценивать по одному критерию: увеличивают ли они человеческий капитал страны или продолжают его сокращать. Возможно, мы уже вступили в эпоху, когда человеческий капитал перестал быть одним из ресурсов государства и стал его главной валютой. И если эта валюта обесценивается, никакие финансовые резервы, кредиты или даже отдельные удачные реформы сами по себе не гарантируют долгосрочной устойчивости страны. В этом и заключается смена парадигмы: демография — не следствие экономики, а ее главная предпосылка.

Человеческий капитал как новая валюта государства и предприятия

Эта смена "валюты" имеет вполне конкретное, приземленное измерение — не только на уровне государства, но и на уровне отдельного предприятия. Сегодня работодатель покупает рабочее время. Завтра ему все чаще придется "покупать" сам человеческий капитал — не просто нанимать, а удерживать, развивать, обучать, лечить, создавать достойные условия для жизни. Потому что потерять работника постепенно становится дороже, чем потерять оборудование: станок можно заменить за неделю, а специалиста с годами накопленного опыта — порой не заменить ни за какие деньги.

Если принять эту логику, демография перестает быть статистикой и становится эмиссией:

рождение детей — это создание будущей экономической массы.

образование — ее капитализация.

здравоохранение — поддержание ликвидности этой массы.

миграция — международный валютный перевод.

смертность трудоспособного населения — безвозвратное списание активов с баланса страны.

Государства уже фактически конкурируют между собой не столько за инвестиции, сколько за людей. Каждый молодой специалист, который уезжает из страны, забирает с собой не только диплом, но и часть будущего ВВП, будущих налогов, будущих пенсий, будущих инноваций. Государства все больше ведут себя так, будто между ними работает валютный рынок, только вместо долларов на нем торгуют людьми.

Готова ли Украина конкурировать за человеческий капитал?

Будущие войны все меньше будут борьбой за территории и все больше — борьбой за людей: за их образование, за их доверие, за их мотивацию, за их желание жить именно в этой стране. Ведь тот, кто контролирует человеческий капитал, постепенно начинает контролировать и саму экономику. И тогда возникает, пожалуй, главный вопрос: если человек становится новой валютой экономики, готовы ли государства — и Украина в том числе — перестать относиться к нему как к бесплатному ресурсу?

Страны второй половины XXI века будут конкурировать уже не за нефть, газ или редкоземельные металлы, а за самый дорогой актив — человека. И граница, о которой шла речь в начале этой колонки, — та самая точка бифуркации, после которой экономический рост уже не спасает демографию, — возможно, и есть не что иное, как момент, когда страна окончательно проигрывает эту новую мировую конкуренцию за человеческий капитал.

Победят те государства, которые первыми поймут простую вещь: будущая экономика — это уже не экономика денег, а экономика человеческого капитала, который сам становится новой мировой валютой.