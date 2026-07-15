Демографический кризис Украины — как избежать катастрофы. Взгляд экономиста Алексея Куща

Прогноз ООН по численности населения Украины показывает: к концу XXI века в стране может остаться примерно 15 миллионов человек. Диапазон прогнозирования достаточно широк — от 10 миллионов в минимальном сценарии до 25 миллионов в максимальном. Но ООН строит прогноз на основе официальной статистики, то есть от 42 миллионов человек, которые, по статистическим данным, жили в Украине до начала полномасштабной войны. При этом перепись, проведенная по косвенным данным в 2019 году, показала примерно 37 миллионов человек с учетом маятниковой трудовой миграции.

Имеющиеся у ООН данные взяты без учета оккупации территорий и массовой миграции. Если заложить в модель ООН реальную нынешнюю численность населения страны — до 28 миллионов человек на подконтрольной территории, — то к концу XXI века получим значительно худший результат: население на уровне нынешней Монголии, то есть менее 5 миллионов человек.

Как рассчитать реальное сокращение населения через три поколения

Понятно, что все прогнозы носят условный характер. Но можно сделать прикладной расчет. Сейчас в Украине осталось примерно 28 миллионов человек. Из них женщин фертильного возраста, а также тех, кто войдет в этот возраст, — около 8 миллионов. Коэффициент фертильности составляет 0,8. То есть эти женщины смогут родить 6,4 миллиона детей. Средний срок вхождения в детородный возраст — 25 лет.

Половина из этих 6,4 миллиона — женского пола, то есть они смогут дать жизнь еще примерно 2,5 миллиона человек. Половина из этих 2,5 миллиона также будет женского пола — около 1,25 миллиона. Через 25 лет они родят примерно один миллион человек.

Итого: 6,4 млн + 2,5 млн + 1,25 млн + 1 млн = 11,15 миллиона человек.

Следовательно, за три поколения в Украине смогут родиться 11–12 миллионов новых украинцев, а умрет подавляющее большинство тех, кто живет сейчас. В конце века в Украине действительно может остаться чуть больше 10 миллионов человек — без учета фактора миграции из других стран. При негативном сценарии население может сократиться даже до 5–10 миллионов человек, и это будут преимущественно пожилые люди.

На каких условиях базируется этот расчет

Этот упрощенный расчет корректен при таких условиях: население сейчас составляет 28 миллионов; после войны миграция прекратится; коэффициент фертильности не снизится; не будет новых войн и угроз; оккупированные территории будут возвращены.

Конечно, те же факторы, но с позитивной коннотацией, могут улучшить прогноз. Например, население составит не 28 миллионов, а 30; коэффициент фертильности вырастет до уровня выше единицы; после войны в Украину вернутся беженцы или к нам приедут мигранты из других стран; Украина вернет территории по состоянию на 1991 год.

Вопрос в том, какой сценарий станет базовым.

Демографический кризис как суицидальность общества

В Украине давно сложилась так называемая чрезвычайная демографическая ситуация, причем задолго до войны. Война — национальная трагедия, а демография Украины — национальная катастрофа. Но еще страшнее — отношение общества к этой проблеме. Одни рассуждают в стиле: меньше народа — меньше кислорода. Другие вспоминают пример малонаселенной Австралии. Третьи говорят, что во всем мире так.

Общественная суицидальность — это неумение реагировать на экзистенциальные риски для существования нации как целостного живого, роевого организма. Это парадокс: в момент, когда Украина пытается сохраниться как государство, ее общество неосознанно склоняется к демографическому усыханию.

Какой амортизатор есть у других стран от демографического кризиса

Все развитые страны мира имеют проблемы с рождаемостью. В Европе коэффициент фертильности ниже критической двойки. В Украине он даже ниже единицы — 0,7. Но это лишь часть демографического уравнения. Европа решает эту проблему за счет трудовой миграции из других стран. Франция — также за счет рождаемости среди мигрантов из Франсафрики.

В Китае коэффициент фертильности тоже ниже 2, но там 1,4 миллиарда населения. Главная проблема Китая — старение населения, а не только его численность.

Помимо этих крупных государств, почти все страны имеют проблемы с рождаемостью. Это закономерно в условиях общества потребления XXI века и женской эмансипации.

У нас нет ни одного из этих амортизаторов. Во-первых, первоначально большое население — 53 миллиона по состоянию на 1991 год — как фактор утрачено. Во-вторых, в Украину не едут мигранты и вряд ли поедут в ближайшей перспективе. В-третьих, средняя продолжительность жизни мужчин в Украине сократилась с 64 до 58 лет, а женщин — с 75 до 70 лет.

Старше 65 лет будет жить лишь незначительная часть женского населения, состояние здоровья которого не позволит работать. А большинство мужчин до 65 лет вообще не доживут. И все это катастрофически усиливает постоянный поток миграции из страны.

В ближайшие годы Украина будет терять 300 тысяч жителей из-за превышения смертности над рождаемостью и еще 500 тысяч — из-за ежегодного потока мигрантов за границу. Совокупно — до 800 тысяч жителей в год.

Почему депопуляция во время нациостроительства — это неповторимая трагедия

Ключевой момент, который определяет критичность депопуляции, — это динамика исторических циклов в теории клиодинамики. Процесс формирования нации почти всегда сопровождается ростом численности населения. Это похоже на годовые кольца на срезе ствола дерева: чем дальше от центра, тем больше радиус каждого следующего кольца.

Но на определенном этапе рост прекращается, и возможно даже сокращение диаметра среза. Этот процесс связан с уплотнением ствола — вплоть до окаменения древесины. Что-то вроде демографического равновесия или социального гомеостаза. Остановка роста связана с завершением динамических нациостроительных процессов, которые в большинстве стран мира, кроме ряда государств Африки и Азии, завершились в XIX–XX веках.

Уникальность нашего исторического момента в том, что в Украине общество до сих пор находится в активной исторической динамике. На этом этапе численность населения по параметрам нациостроительной модели должна была бы активно увеличиваться, а она, наоборот, сокращается. Это напоминает движение колец на срезе дерева от периферии к центру, когда радиус каждого нового кольца не увеличивается, а, наоборот, сокращается.

И это процесс не уплотнения, а усыхания. Такой катастрофы в истории мира еще не было: активный нациостроительный процесс идет на фоне демографического сокращения.

Какой выбор остается перед Украиной

Итак, у нас есть два варианта. Либо снизить внутреннее напряжение исторической динамики за счет перехода к формату мультикультурного государства эпохи постмодерна, либо найти способы динамического увеличения численности населения в рамках архаичного типа национального государства.

Любая попытка объединить эти процессы может привести к чрезвычайно токсичным последствиям. Демографический кризис Украины представляет экзистенциальную угрозу существованию нации. Общественная суицидальность по отношению к этой проблеме представляет больший риск, чем сама война.