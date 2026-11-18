19 ноября исполняется год с момента принятия постановления Кабмина № 1506, которое разрешило предприятиям создавать группы противовоздушной обороны. За это время к экспериментальному проекту присоединились десятки компаний, а их группы начали сбивать российские беспилотники. Однако официальная статистика показывает две разные скорости: предприятия получают полномочия значительно быстрее, чем их подразделения переходят к боевому дежурству.

Чтобы понять причины, недостаточно подсчитать разрешения и сбитые цели. Нужно оценить полный цикл запуска группы, расходы на ее содержание, кадровые ограничения и альтернативные способы снижения военных рисков для бизнеса.

От 30 предприятий до почти сотни: что стоит за статистикой

В начале июня 2026 года к частной ПВО присоединились 30 предприятий, в середине июля — 51, в середине сентября статус уполномоченного получило уже 81 предприятие. По состоянию на 14 октября Минобороны сообщало о почти 100 участниках и около 50 сформированных группах ПВО.

Однако в июле боевые задачи выполняли группы четырех предприятий, а по состоянию на 14 октября — шести. На ту дату было уничтожено более 60 воздушных целей. 16 ноября Минобороны обновило общий результат: почти 90 целей с начала боевой работы весной 2026 года.

Эти показатели нельзя смешивать. Уполномоченное предприятие, сформированная группа, подготовленный расчет и группа, выполняющая боевые задачи, — разные единицы учета. Число «почти 100» свидетельствует об интересе к проекту, а количество предприятий с боевыми группами — о его фактическом развертывании. При этом открытые данные не позволяют определить средний срок подготовки группы или долю участников, которые в итоге перейдут к дежурству.

Почему угроза для бизнеса больше риска прямого попадания

Для предприятия потери от воздушных атак не ограничиваются разрушением собственного цеха или склада. В августе 2026 года Институт экономических исследований и политических консультаций опросил 465 преимущественно промышленных предприятий о последствиях ударов по логистике. Прямые потери имущества или товаров отметили 7% респондентов, косвенные последствия из-за перебоев поставок и роста цен — 41%. Еще 43% не сообщили о таких потерях, но считали угрозу реальной; 9% не ощущали ее.

Таким образом, даже компания, которую не атаковали напрямую, может потерять сырье, заказы, время на доставку или возможность работать без перебоев. Масштаб проблемы иллюстрирует сообщение Минэкономики от 29 сентября: с конца августа в Украине было повреждено или уничтожено около 2,1 млн м² из приблизительно 5 млн м² современных складских площадей. Это общий показатель повреждений складской инфраструктуры, а не оценка ущерба, который могла бы предотвратить именно частная ПВО.

Поэтому решение о защите должно опираться не только на вероятность удара по конкретному зданию. Важно учитывать зависимость производства от энергетики, складов, перевозчиков и поставщиков. Частная ПВО может быть одним из элементов устойчивости, но сама по себе не устраняет эти системные риски.

Сколько стоит собственная защита и кто за нее платит

В дискуссии о частной ПВО часто не хватает денежных ориентиров. В октябрьском интервью «Интерфакс-Украина» представитель охранного холдинга SHERIFF Дмитрий Рябый оценил необходимый минимум инвестиций примерно в 4 млн грн, а стоимость активной системы защиты одной точки — от 14 млн грн. Это оценка конкретного участника рынка, зависящая от конфигурации и задач, а не официальный тариф или универсальная цена для каждого предприятия.

Первоначальными закупками расходы не заканчиваются. Предприятию нужны подготовленные люди, их работа по графику, техническое обслуживание, ремонт и расходные материалы. Для крупной компании такие расходы могут распределяться между многими объектами; для малого производителя они способны стать барьером еще до старта проекта.

16 ноября Минобороны отдельно объяснило, что получение полномочий по частной ПВО само по себе не дает права на государственную финансовую помощь или компенсацию расходов. В то же время предусмотрены механизмы временного получения от воинских частей определенных средств вооружения и оборудования. Следовательно, бюджет потенциальной группы нужно составлять не исходя из абстрактной «цены ПВО», а после выяснения конкретной конфигурации, условий обеспечения и собственных постоянных расходов.

Что бизнес ставит выше: защиту, страхование или восстановление

Тот же опрос Института экономических исследований показывает, что запрос бизнеса не сводится к вооруженной охране объекта. Среди трех важнейших мер поддержки 38% респондентов назвали компенсации и страхование военных рисков, 35% — физическую защиту складов, 32% — финансовую поддержку восстановления, в частности льготное кредитование и налоговые отсрочки. Это ответы о способах поддержки после атак на логистику, а не опрос о готовности создавать группы ПВО.

В январе 2026 года заработала государственная программа поддержки страхования военных рисков. После сентябрьских изменений предельную компенсацию страховой премии увеличили до 5 млн грн на одного субъекта хозяйствования в год при определенных условиях. Речь идет о возмещении части стоимости страхования, а не об автоматической компенсации всех убытков от атаки.

Физическая защита, страхование и план восстановления не заменяют друг друга. Первый инструмент может снижать вероятность поражения, второй — ограничивать финансовые последствия в рамках договора, третий — ускорять возвращение к работе. Рациональное решение для предприятия — сравнить их стоимость и сочетать их, а не выбирать только один.

Почему совместные группы могут изменить экономику проекта

В начале ноября правительство расширило правила эксперимента: уполномоченные предприятия могут защищать объекты других компаний по договору, а передача средств ПВО между ними возможна по согласованию с командованием Воздушных сил. Также расширены отдельные критерии участия и снижен минимальный возраст членов групп с 21 до 18 лет.

Для промышленной зоны, логистического узла или группы соседних предприятий договорная модель открывает возможность делить часть расходов и не дублировать одинаковые ресурсы на каждой площадке. Однако решения об участке работы, средствах и целях остаются в рамках единой системы ПВО под военным командованием. Это не право самостоятельно сбивать любой объект в воздухе и не гарантия неприкосновенности конкретного здания.

Пример крупных компаний, в частности «Новой почты», показывает, что бизнес способен инвестировать в подготовку операторов и перейти к практической защите. Но его не стоит автоматически переносить на небольшой завод. Вопрос масштабирования заключается прежде всего в том, можно ли создать доступную модель совместного участия с четкими договорами, распределением расходов и ответственности.

Чего пока не видно в официальной статистике

Почти 90 уничтоженных воздушных целей — ощутимый результат, однако сам по себе он не показывает эффективности всей модели. Для оценки нужны хотя бы обобщенные данные о количестве групп, которые регулярно несут дежурство, продолжительности их выхода на готовность, расходах на содержание, доле успешных перехватов и последствиях для защищенных объектов. Часть операционных данных закономерно не может быть публичной во время войны, однако безопасные агрегированные показатели помогли бы государству и бизнесу оценивать программу более обоснованно.

Отдельно остаются вопросы правового статуса работников, бронирования, страхования ответственности за возможный ущерб и непрерывности дежурств. Сам факт участия в группе не следует приравнивать к автоматическому бронированию: кадровые решения должны приниматься по действующим отдельным правилам. Для предприятия эти детали не менее практичны, чем выбор оборудования.

Что нужно для следующего этапа

Первый шаг — сделать путь от получения статуса до боевой готовности более прозрачным для потенциальных участников: какие документы нужны, кто согласовывает состав группы, как организовать обучение, что предприятие может получить от военных и что финансирует само.

Второй — проверить на практике договорную модель совместной защиты нескольких предприятий. Она может быть особенно важна там, где отдельный бизнес не способен самостоятельно финансировать полноценную группу. Третий — оценивать результат не только количеством разрешений или сбитых целей, но и готовностью групп, стоимостью их работы и устойчивостью предприятий.

За год частная ПВО доказала, что предприятия могут усиливать защиту украинского неба под координацией военных. Следующий вопрос уже не в том, возможно ли такое участие. Он в том, при каких правилах, расходах и организационных моделях оно станет доступным большему числу компаний, не подменяя ответственность государства за общую систему противовоздушной обороны.