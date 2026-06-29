Брендинг miltech после 2022 — что изменилось. Марк Симкин владелец Any Key

Еще пять лет назад оборонная компания могла существовать без публичного лица. Достаточно было нескольких нужных знакомств в правильных кабинетах и длинного государственного контракта. Сегодня брендинг miltech решает, запомнят ли вас на выставке, порекомендуют ли военные побратиму, поверит ли инвестор в ваш продукт и запомнит ли его.

Почему старая B2G-логика перестала работать

До полномасштабного вторжения брендинг в мировом defense часто был второстепенной темой. Большие игроки — Rheinmetall, Rafael, Palantir — конечно, имели собственный бренд, коммуникацию, узнаваемость и публичное присутствие. Для большинства средних компаний логика была другой: если работаешь через госконтракты с узким кругом заказчиков и длинным циклом закупок, публичность не добавляет ценности. Иногда она даже считалась лишним риском.

После 2022 года эта логика начала ломаться. В Украине появился Brave1 — платформа прямого взаимодействия между оборонными стартапами и военными. В Европе активизировались акселераторы вроде Bundeswehr Cyber Innovation Hub и грантовые программы от NATO DIANA. Новые конфликты показали: заказчиками оборонных технологий становятся и бизнесы — особенно в защите критической инфраструктуры и энергетики.

Дистанция между молодой компанией и военными, государством и капиталом сократилась. Defense-сфера частично начала работать по логике стартап-системы: раунды, питчи, выставки, присутствие в медиа. Изменилась и роль инвесторов. Defense-сфера частично начала работать по логике стартап-системы: раунды, питчи, быстрые итерации, тестирование с конечным пользователем, презентации, выставки и присутствие в медиа. Anduril в этом смысле открыл двери для нового типа оборонной компании — более быстрой, публичной, амбициозной, той, в которую инвестируют VC.

Как бренд читается одновременно разными аудиториями

В miltech компания почти никогда не говорит с одной аудиторией. Одновременно — военные, государственные органы, инвесторы, партнеры, фонды, таланты для найма, медиа и международные площадки. Каждая считывает то, что ей нужно. Военный смотрит: понятен ли продукт, есть ли опыт применения. Инвестор смотрит: выглядит ли команда такой, в которую можно инвестировать — на собранность, месседжинг и цели. Международный потенциальный партнер смотрит: запомнится ли продукт, сможет ли он объяснить решение коллегам, есть ли в этом ценность для его стороны.

Именно поэтому бренд, дизайн, нейминг и коммуникация в miltech начали значить больше. На Eurosatory 2026 украинские стенды выделялись не только боевым опытом — по сравнению с европейскими компаниями похожего размера они лучше объясняли свой продукт и не растворялись среди похожих решений.

Почему бренд и нейминг в miltech — часть коммерческого успеха

В defense-сфере многое держится на сарафанном радио. Кто-то увидел продукт на выставке, кто-то услышал от военных и сказал побратиму: "Вот нормальная штука, посмотри". Кто-то запомнил название или лого. А кто-то не запомнил — и на этом цепочка оборвалась.

В 2022 году новые названия легко становились фольклором. Bayraktar превратился в народный символ. "Магура" закрепилась как название, которое легко повторить в медиа. Из более поздних примеров — P1-SUN. Но когда на рынке появляется все больше "tech", "systems", "defense" в названиях, они начинают сливаться между собой.

Поэтому брендинг, нейминг и коммуникация в miltech — не косметические решения. Бренд — это скелет, на который нарастают PR, полевой опыт, упоминания военных, медиа-каверидж и репутация в целом. Без скелета все это сложнее держать вместе.

Вот что бренд позволяет сделать для miltech-компании:

Быть узнаваемой среди однотипных решений на выставке или в тендерной документации

Ускорить доверие с новой аудиторией — инвестором, партнером, закупщиком

Дать медиа и военным удобный "крючок" для продукта в разговоре

Удержать цепочку сарафанного радио: название, которое легко повторить, живет дольше

Когда брендинг miltech вредит, а когда помогает

Есть граница, которую важно понимать. Бренд не имеет права прикрывать то, что не работает. В оборонке красивая обертка слабого продукта — это не маркетинговая ошибка. Это репутационный ущерб самим себе.

Военные говорят друг с другом. Они вспоминают, что работает, а что нет. Они быстро передают опыт — хороший и плохой. И если продукт действительно показывает результат, бренд достаточно понятен, название достаточно цепкое, это начинает двигать компанию вперед.

Но это работает в обе стороны, и в случае слабого продукта ваша запоминаемость скорее навредит.

Ошибка в miltech возможна. Это среда R&D, тестов, сырых решений, быстрых итераций и постоянного фидбека с поля. Не каждый недоработанный продукт — это "плохой продукт". Иногда это нормальный этап разработки. Даже лучшая miltech-компания честно тестирует, иногда ошибается, слушает пользователей и дорабатывает.

Но есть принципиальная разница между сырым продуктом, который честно улучшают и про уровень разработки коммуницируют, и слабым продуктом, который красиво упаковывают, агрессивно продвигают и не исправляют после фидбека.

В оборонке доверие — ключевой аспект. Это вопрос того, готовы ли люди полагаться на ваше решение. Готовы ли его рекомендовать. Готовы ли его закупать. Готовы ли с ним выходить в поле.

Поэтому бренд не должен быть ширмой. Он должен быть инструментом честной видимости. Если продукт работает — бренд помогает ему не потеряться. Если продукт не работает — бренд лишь быстрее разнесет плохой опыт.

Бренд не должен быть вместо продукта, он должен быть рядом с ним. Продукт в miltech всегда главный. И если он работает, бренд и коммуникация должны помочь ему дойти до тех, кому этот продукт нужен.

Поэтому брендинг miltech сегодня — про коммерческую видимость, где доверие конвертируется в контракты, инвестиции и репутацию на годы вперед.

Кстати, спасибо Ивану Вашецу, маркетологу и партнеру Any Key Studio, и Евгению Ящуку (PhD Student University of Oxford), которые помогали в обсуждениях и формулировке мыслей для этого текста.