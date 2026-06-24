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Без карьерного консультирования школа не готовит к реальному рынку
Рынок труда

Без карьерного консультирования школа не готовит к реальному рынку

Зачем школе системное карьерное консультирование: данные опросов, подход НУШ, практические модели и опыт Оксаны Гурнак из GoGlobal.

Оксана Гурнак
Оксана Гурнак

Руководительница программного отдела образовательного фонда GoGlobal, автор учебных программ, тренер по карьерному консультированию

Дата публикации
24 июня 2026 10:59
Карьерное консультирование в школе — как готовить к рынку труда. Оксана Гурнак GoGlobal
Карьерное консультирование в школе. Фото: коллаж Новини.LIVE. Создано при помощи ИИ.

Рынок труда меняется быстрее, чем школьная программа. Молодежь выходит во взрослую жизнь со списком специальностей в голове — но без понимания, как эти специальности устроены изнутри, какие перспективы дают и будут ли востребованы через десять лет. Карьерное консультирование в большинстве украинских школ сводится к разовым лекциям или тестам на "тип личности" — и не более.

Проблема не только педагогическая. Исследования ОЭСР фиксируют: более 50% учеников ориентируются лишь на узкий круг "популярных" профессий. Это создает дефицит кадров в других отраслях и одновременно — риск безработицы для самих выпускников. Каждый третий подросток считает, что школа вообще не готовит его к реальному рынку труда.

Что на самом деле нужно ученикам?

Запрос молодежи конкретный. Опрос платформы U-Report Ukraine, инициированный ЮНИСЕФ, показывает: 74% молодых людей в Украине нуждаются в сторонней помощи для выбора будущей профессии. Треть подростков констатирует полное отсутствие профориентационных мероприятий в своих школах, еще 42% сталкиваются с ними лишь изредка.

Молодежь хочет не лекций — а практики. 46% подростков стремятся посещать предприятия, 45% заинтересованы в тренингах по развитию карьерных навыков. Фактически трое из четырех подростков нуждаются в профессиональном совете — но системную помощь в школе получает меньшинство.

Новая украинская школа закладывает правильный фундамент

Реформы последних лет движутся в правильном направлении. НУШ делает акцент на компетентностном подходе, развитии предприимчивости и способности к осознанному профессиональному выбору. Переход к профильной средней школе требует от учеников выбрать образовательный профиль — без предварительной работы над самопознанием и пониманием собственных перспектив сделать этот выбор осознанно крайне сложно.

Логичным продолжением этих изменений становится системное карьерное консультирование. Не разовые "мероприятия для галочки", а комплексный процесс: помощь ученику познать собственные интересы, способности и ценности, сформировать реалистичные образовательные и профессиональные планы. Школа должна развивать навыки критического мышления и ответственность за собственный выбор — и карьерный консультант становится для этого ключевой фигурой.

Как выглядит эффективная профориентация на практике?

Вместо теории — тренинги, карьерные исследования, работа с реальными жизненными сценариями и симуляциями. Ученики лучше понимают свои soft и hard навыки, когда сталкиваются с ними в действии — на тренингах, в симуляциях, в реальных сценариях, — и такой формат действительно мотивирует.

Эффективная профориентационная программа охватывает несколько ключевых направлений:

  • самопознание: ценности, интересы, сильные стороны
  • исследование рынка труда: реальные отрасли, спрос, перспективы
  • практический опыт: экскурсии, встречи с работодателями, симуляции
  • планирование: конкретные шаги от школы до первого места работы

Образовательный фонд GoGlobal разработал программу "Карьерный GPS: программа личностного развития и карьерной ориентации с учетом гендерного разнообразия" для восьмых и девятых классов. Программа получила гриф МОН — протокол №3 от 12 марта 2026 года — и уже прошла апробацию среди почти трехсот учеников из разных уголков Украины. Формат гибкий: отдельный предмет, тематические часы или лагерь. GoGlobal также обучает учителей: организует курсы повышения квалификации, соответствующие государственным стандартам подготовки карьерных консультантов, в частности в рамках программы "Деньги ходят за учителем".

Профориентация как предохранитель миграции

Вопрос карьерного консультирования выходит далеко за пределы образовательной дискуссии. Речь идет о сохранении человеческого капитала страны.

Аналитический центр Cedos фиксирует: отсутствие понятных перспектив и слабая связь образования с рынком труда — ключевые факторы эмиграционных настроений среди украинской молодежи. Kyiv School of Economics подтверждает — около трети молодежи в возрасте от 25 до 34 лет серьезно рассматривает возможность переезда за границу. Общенациональные социологические исследования добавляют: лишь треть украинцев считает возможности для самореализации в своих громадах достаточными.

Карьерное консультирование, связанное с местными экономическими потребностями, формирует живую связь между образованием, рынком труда и развитием территориальных общин. Когда подросток видит реальные возможности рядом — мотивация оставаться и строить карьеру дома растет.

Станет ли карьерный консультант новой нормой для школы?

Системное развитие карьерного консультирования уменьшает случайность в выборе профессии. Когда школа показывает подросткам, что в Украине есть возможности для развития, и обеспечивает связь обучения с реальными потребностями экономики, она закладывает фундамент социально-экономического восстановления страны.

Интеграция карьерного консультирования в систему образования — реальная необходимость. Общество, которое хочет удержать свою молодежь и конкурировать на глобальном рынке труда, должно вкладывать в это направление уже сегодня.

образование работа рынок труда эмиграция школа

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