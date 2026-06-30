Жара в Европе и зеленые культы — сатирический взгляд. Колонка Юрия Гаврилечко к.н. по гос.упр

Июнь. Европа. Термометр демонстрирует числа, при которых даже асфальт начинает задумываться о своем будущем. Жители городов и сел страдают от аномальной жары с такой настойчивостью, что поневоле вспоминаешь детские мечты о собственном вентиляторе. Но где искать виновных? Ответ, конечно, лежит на поверхности — буквально на обожженной поверхности того, что еще недавно было газоном.

Два деструктивных культа нашей эпохи — веганство и зеленая энергетика — планомерно и даже вдохновенно превращают Старый Свет в декорацию к фильму-катастрофе. Позвольте изложить эту гипотезу во всей ее захватывающей нелогичности.

Веганы — современная египетская саранча в льняных футболках

Стоит напомнить читателю, что Библия не зря описывает саранчу как одну из самых страшных казней египетских. Те древние насекомые хотя бы не публиковали посты в социальных сетях с хештегами #PlantBased и #EatTheRainbow. Современные веганы — куда более опасная сила.

Посмотрите на типичный европейский двор глазами внимательного исследователя. Где деревья? Срублены — ведь их листья могли случайно упасть на веганский авокадо-тост. Где кусты? Вырваны с корнем — потому что кто-то из соседей заметил, что в них могут жить птицы, которые иногда едят червей, а это уже, очевидно, экосистемное насилие. Где трава? О, трава — самая интересная тема.

Траву косят. Частично — на еду (ведь веганское движение неустанно расширяет горизонты гастрономии). Частично — ради "эстетики": веганы почему-то любят ровно подстриженный, мертвый, желтый ковер вместо живого зеленого покрова. Мертвая зелень, можно сказать, является их идеалом красоты. Психологи, возможно, нашли бы в этом что-то интересное. Но нас интересует климат.

Без деревьев — нет тени. Без кустов — нет защиты от ветра. Без травы — земля превращается в раскаленную сковородку, которую природа никому не предлагала, но все вынуждены использовать. Результат? Выжженная земля в сердце Европы и ни одного египетского фараона, которому можно было бы предъявить счет.

Корова как климатическая преступница — дело против животноводства

Однако уничтожение растительности — лишь первый акт этой трагикомедии. Второй, не менее захватывающий, связан с животным миром. Веганы давно и последовательно ведут кампанию против крупного рогатого скота и свиней, и здесь их логика достигает настоящих вершин оригинальности — коровы и свиньи слишком много пукают.

Да, именно так — кишечный метаболизм крупного рогатого скота и энтеральная активность свиней были признаны угрозой планетарного масштаба. Метан и CO₂ от животноводства — настоящий апокалипсис. При этом метан от разложения органики на полях для выращивания соевых бобов для производства веганского "мяса" — это, очевидно, совсем другая, благородная молекула и в учете не учитывается.

В результате целенаправленного веганского лоббирования популяции крупного рогатого скота в Европе сократились до уровней, при которых корова становится редкостью, более редкой, чем некоторые виды орхидей. Свиньи пали жертвой той же идеологической кампании. Пастбища, которые когда-то естественно поддерживали почвенный покров благодаря умеренному выпасу, превратились в поля под солнечные панели. Круг замыкается с математической неумолимостью.

Вместо этого веганы предложили альтернативу — искусственное мясо на основе сои, хлореллы и спирулины. Предложение, поражающее своей элегантностью: вместо коровы, которая пасется на лугу, поддерживая естественный баланс, — промышленный реактор, в котором водоросли марки "Спирулина Премиум" превращаются в "котлету" с запахом тертого резинового сапога и привкусом идеологической чистоты. Поля под сою занимают пространства, где когда-то паслись те самые коровы, которые так некорректно вели себя с атмосферой.

Здесь стоит особо отметить производство хлореллы и спирулины в открытых бассейнах. Эти сооружения, напоминающие неухоженные пруды с подозрительным зеленым цветом, занимают бывшие сельскохозяйственные угодья, потребляют огромные объемы пресной воды и, по иронии судьбы, выделяют тепло в окружающую среду в процессе поддержания оптимальной температуры для роста водорослей. То есть производство климатически нейтрального продукта подогревает местный микроклимат. Но кто считает детали, когда есть красивая идеология.

Зеленая энергетика — когда панель эффективнее леса

Если веганы уничтожили городской зеленый покров, то адепты зеленой энергетики справились с сельскими угодьями и лесами с не меньшим рвением. Поля, которые когда-то дышали, теперь покрыты солнечными панелями — блестящими прямоугольниками, отражающими солнечные лучи прямо в лицо прохожему, который пытается вспомнить, что здесь росло раньше.

Степи обезлесели ради солнечных ферм — ведь растения, в отличие от панелей, не платят за аренду земли. Леса, которые испокон веков сдерживали суховеи, вырублены ради ветряных турбин. Ветряки, конечно, требуют стабильного ветра, а стабильный ветер, как известно, бывает именно там, где нет лесов. Круг замкнулся — суховеи теперь гуляют беспрепятственно, и никто не остановит их, потому что турбина теоретически где-то вращается.

Но есть и совершенно неожиданный поворот этого детектива. Уничтожение тепловых электростанций — тех самых, что работали на угле и мазуте, — действительно снизило выбросы CO₂ в атмосферу. Ура, скажете вы. Не спешите. Потому что растения — и это факт, изложенный в школьных учебниках биологии, которые, судя по всему, мало кто открывал, — питаются именно CO₂ в процессе фотосинтеза. Меньше CO₂ — меньше пищи для растений. Меньше растений — меньше тени, меньше влаги, меньше кислорода. Больше жары. Цепочка проста, как дверь, но почему-то ее не заметили те, кто составлял декарбонизационные стратегии на 50 страниц мелким шрифтом.

Реки — маленькая ГЭС и большой кладбище экосистемы

Пока веганы опустошали сушу, а зеленые энергетики завоевывали поля и леса, реки не были забыты. Каждая уважающая себя река Центральной и Западной Европы ныне пронизана малыми гидроэлектростанциями, как игольчатый еж. Естественное орошение нарушено. Биоценозы уничтожены. Рыба в замешательстве.

Там, где когда-то река естественно разливалась, орошая пойменные луга и питая подземные воды, теперь стоит бетонная конструкция высотой три метра, производящая ровно столько электроэнергии, чтобы осветить офис, где составляют планы по установке следующей малой ГЭС. Эффективность феноменальна.

Кондиционеры запрещены — зато есть биткоин

Но самая изящная часть этого грандиозного замысла — законодательная. Веганы-мазохисты, потому что только мазохист может одновременно страдать от жары и запрещать себе от нее спасаться, пролоббировали нормы, ограничивающие использование кондиционеров в жилых домах и офисах.

При этом в солнечный и ветреный день — а именно тогда, когда жара невыносима, — зеленые электростанции генерируют феноменальный профицит электроэнергии. Куда же идет эта избыточная электроэнергия. Логика подсказывает — на кондиционирование воздуха для изнуренных граждан. Но логика — не самая сильная сторона описываемого явления.

Избыточная электроэнергия идет на майнинг биткоинов. Дата-центры, обслуживающие криптовалютные операции идейных веганов и зеленых активистов, круглосуточно излучают тепло в атмосферу городов. Это тепловой остров города в самом чистом виде — технологическом, безуглеродном и абсолютно невыгодном для тех, кто живет рядом с серверными стойками.

Единственно верное решение — запрет и целевые акцизы

Итак, для борьбы с жарой выход есть и он один. Никаких компромиссов с культами, которые выводят Европу из состояния умеренного климата в состояние раскаленных Помпей без вулкана.

Во-первых, запретить веганство как практику, несовместимую с воспроизводством зеленого покрова Европы. Одновременно ввести драконовские акцизы на производство веганской еды — целевые, предназначенные исключительно для восстановления зеленых насаждений в городах и сельской местности. Каждый килограмм соевого стейка пусть облагается по ставке, достаточной для посадки пяти дубов. Справедливо и терапевтично.

Во-вторых, запретить зеленую энергетику в тех формах, которые уничтожают природный покров. Штрафы за использование солнечных панелей на сельскохозяйственных угодьях и в лесах — в размере, достаточном для восстановления ТЭЦ и ТЭС, десятилетиями обеспечивавших стабильное отопление зимой и умеренный климат летом. Пусть CO₂ вернется в атмосферу в количестве, достаточном для фотосинтеза — ведь растения тоже имеют право на питание.

В-третьих, ввести обязательное подключение кондиционеров в дни, когда температура превышает 35°C, — за счет профицитной "зеленой" электроэнергии, пока она еще есть. Майнинг биткоинов в это время заблокировать. Или, по крайней мере, перенести дата-центры туда, где тепло никому не мешает, — например, на Луну, а лучше — на Марс. Илон Маск это профинансирует.

Сарказм как метод познания

Автор прекрасно осознает, что описанные выше причинно-следственные связи являются гротескным преувеличением — жанровой необходимостью эссе, написанного в традиции Дж. Свифта, который предлагал есть ирландских младенцев ради решения продовольственного кризиса. Реальные причины аномальной жары в Европе, конечно, сложнее и лежат в плоскости глобальных климатических изменений, урбанизации и промышленного развития последних двух столетий.

Однако зерно проблемы в этом карикатурном изображении все же есть — любая идеология, превращающаяся в нетерпимый культ, будь то "зеленый" или любой другой, начинает порождать эффекты, противоположные заявленным целям. Когда защита природы требует уничтожения природы, а борьба с жарой запрещает кондиционеры, стоит остановиться и спросить — кому, собственно, служит эта идеология.

Ответ на этот вопрос — уже не шутка, а настоящая задача для публичной политики.

Эссе написано в жанре сатирического гротеска. Любое сходство с реальными культами является намеренным и исключительно художественным.