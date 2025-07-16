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Культурный код денег — как прошлое влияет на финансы
Инвестиции

Культурный код денег — как прошлое влияет на финансы

Юрий Миленин
Юрий Миленин

финансовый советник Brave Capital

Дата публикации
16 июля 2025 18:40
Культурный код денег — как воспитание и история страны влияют на ваши финансовые решения
Деньги и семья. Фото: коллаж Новости.LIVE

Когда мы говорим о деньгах, кажется, что это о математике, логике и холодном расчете. Но чем больше я погружаюсь в финансовую психологию, тем четче понимаю: деньги — это прежде всего об опыте, страхах, семейных сценариях и культурном бэкграунде.
Этот текст о том, как наше отношение к финансам формируется не только под влиянием экономической ситуации, но и того, как жили наши родители, что мы слышали в детстве, и в какой стране росли. В этой колонке разбираемся возможно ли "перепрошить" финансовое мышление и научиться строить здоровые отношения с деньгами.

Финансовая память поколений и недоверие к деньгам

Когда речь идет о финансах, мы часто считаем, что действуем рационально. Но на самом деле большинство решений — это результат влияния многих факторов: эмоций, социальной среды, опыта семьи. Мы не живем в вакууме и каждое наше "за" или "против" формируется не только логикой. Наше отношение к деньгам, инвестициям, рискам - это не просто аналитика. Это и о доверии, и о страхах, и об опыте поколений до нас.

Украинский контекст здесь тоже важен. Доверие к финансовым инструментам формируется годами. А у нас — гиперинфляция, банкротства банков, девальвации гривны в 90-х, 2008, 2014 годах. Это создает глубокое недоверие к финансовой системе. Многие до сих пор считают более безопасным хранить наличные "на черный день", чем инвестировать. Страх потери часто сильнее желания приумножить капитал.

Дефицит, экономия и привычка выживать

После 90-х большинство украинских семей жили в режиме экономии: минимум расходов и максимум сбережений. В таких условиях формируется глубокое убеждение, что деньги - это что-то временное. Если они появились — их надо либо потратить, либо спрятать. Банки? Опасность. Инвестиции? Непонятно. Западные инструменты? Не для нас.
Эти представления передавались из поколения в поколение. И даже сегодня люди 25-35 лет часто действуют по инерции: тратят все, потому что в детстве испытывали дефицит. Часто "утоляют голод" к достатку, скупая вещи, которые не всегда являются необходимыми.

Бессознательные финансовые сценарии из детства

Мы часто воспроизводим модели, которые видели с детства. Если в семье тратили все — мы склонны так же. Если царила жесткая экономия - можем ограничивать себя даже с хорошим доходом.

Есть распространенное бессознательное убеждение, что деньги — это проблема. Люди не позволяют себе иметь больше, потому что подсознательно воспринимают это как опасность или что-то неправильное. Даже если хорошо зарабатывают, живут в ограничениях как их родители.

Родительский опыт также влияет на доверие к инструментам. Если в семье имели негативный опыт с кредитами мы можем бояться их, даже если сейчас это эффективный инструмент. То же самое с инвестициями. Так появляется "синдром недвижимости" — убеждение, что вкладывать стоит только в кирпич, потому что его можно "потрогать". Все остальное - не вызывает доверия.

Еще один глубинный барьер — страх выделяться. Что скажут люди? Что я украл, обманул. Потому что богатство — это априори что-то подозрительное. Эти убеждения — следствие советской идеологии и образов богатства, которые мы видим в медиа и сегодня.

Как перепрошить финансовое мышление

Как и в любой внутренней трансформации — все начинается с осознания. Увидеть, что эти установки у вас есть. Признать, что вы действуете не из рациональности, а из автоматизированных сценариев. Наблюдать за своими финансовыми действиями и мыслями — это уже серьезный шаг к изменениям.
Далее — постепенная перепрошивка мышления. Например, вместо убеждения "инвестировать — это опасно" сформировать новое: "я изучаю инструменты, понимаю риски и принимаю взвешенные решения". Или: "я могу зарабатывать больше, потому что приношу ценность другим". Это меняет не только отношение к деньгам, но и финансовое поведение.

Еще один важный шаг — планирование. Это то, чего почти никогда не делали украинские семьи. У нас до сих пор есть внутреннее сопротивление планам: "а вдруг что-то снова пойдет не так?". Но именно финансовое планирование - даже в нестабильных условиях — помогает сформировать чувство опоры. Планы могут меняться, но уже сам факт их наличия дает ориентир и стратегическое направление.

Финансовые решения — это зеркало нашего опыта, семейной истории, истории страны. Мы не виноваты в том, что выросли с определенными страхами и убеждениями. Но мы ответственны за то, чтобы осознать их и решить, хотим ли продолжать жить по этим правилам.

инвестиции деньги культура финансы сбережения

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