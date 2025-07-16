Я курю, тревожусь, ем сладкое — и все равно сдаю анализы вовремя

Я могу быть невыносимой с теми, кого люблю. "Когда ты в последний раз был у врача? Когда уйдешь?" — я повторяю это, потому что беспокоюсь. Но сегодня я честно спрашиваю себя. Потому что я, как и все, имею свои слабые места.

Эта колонка — не советы. Это исповедь. Искренний разговор о вещах, которые я знаю как врач и проживаю — как живой человек.

Курение: мой грех и мой страх

Начнем с грехов. Я курю. После беременности не собиралась возвращаться к этому. Но стало грустно, и я сделала ошибочный выбор — топить боль в никотине. (Не волнуйтесь, молоко у меня тогда уже исчезло.)

Я знаю, что это фактор риска рака легких, пищевода и желудка. По данным ВОЗ, курение вызывает примерно 85% случаев рака легких и значительно повышает риск злокачественных опухолей желудочно-кишечного тракта. Самое страшное, что симптомы часто появляются уже на поздних стадиях — именно поэтому важно хотя бы знать свои риски. Я думаю об этом постоянно. Есть ли у меня силы бросить? Пока нет. Есть ли желание? Если честно — тоже нет. Боюсь ли я рака? Очень. Буду ли я курить всю жизнь? Однозначно нет. Остановлюсь ли вовремя? Кто его знает.

Но я делаю маленькие шаги. Придумываю отговорки, чтобы не курить "прямо сейчас". Даю себе временные границы: не курить три часа. Убираю ритуалы, связанные с курением. Потому что я прекрасно осознаю, что эта привычка — вредная. И что она не контролирует меня, если я не позволю.

Тревожность: химия страха

Я постоянно тревожусь. Я реально могу съесть себя мыслями. Это фактор риска? Да. Нервы = кортизол. Кортизол = снижение иммунитета. Хронический стресс действительно подавляет иммунный ответ — в частности, активность NK-клеток (natural killers), которые распознают и уничтожают потенциально злокачественные клетки. Исследования Гарвардской медицинской школы подтвердили: длительное воздействие кортизола снижает способность организма бороться с потенциально опасными клетками. Снижение иммунитета = идеальные условия для того, чтобы клетка, которая должна была бы исчезнуть, решила остаться.

Я не теряю сознание каждый раз когда тревожусь. Я работаю над собой. Разбираю ситуации, которые выводят меня из равновесия. Присваиваю свои успехи там, где привыкла себя только ругать. И каждый день говорю себе: если я буду тревожиться хотя бы на 30 секунд меньше — это уже победа.

Сладкое: грех с инструкцией

Я обожаю сладкое. Шоколад в шоколаде с карамелью, мороженым и орехами — мне всё и сразу, пожалуйста. Это полезно для моего метаболизма? Нет. Для кожи? Тоже нет. Можно ли довести себя до инсулинорезистентности и диабета 2 типа? Да. И это не только о диабете — исследования показывают, что инсулинорезистентность ассоциируется с повышенным риском некоторых видов рака: груди, толстой кишки, эндометрия. Нарушенный обмен глюкозы создает "метаболический фон", который способствует опухолевому росту.

Но когда я ем десерт после основной еды, где были овощи, мой сахар не скачет. И организм не страдает. Мы все грешны. Просто надо разобраться — в какой степени.

Что я делаю, несмотря на все слабости

И несмотря на все это — я регулярно хожу к гинекологу, делаю УЗИ всех органов, сдаю анализы раз в полгода. Если что-то болит — я не назначаю себе лечение. Я иду к врачу по специальности. Да, врачи — не волшебники. Но именно поэтому я не беру на себя роль всезнайки.

Я занимаюсь спортом. С 15 лет я меняла виды активности, искала то, что откликается именно мне. Я играю в теннис, езжу на велосипеде, занимаюсь кикбоксингом, знаю правильную технику упражнений в зале, люблю аэробику. Каждый сезон — что-то свое, что-то новое. Но это уже 16 лет спорта.

Я читаю исследования по нутрициологии. Меня интересует, как еда влияет на организм. Я наблюдаю, тестирую, понимаю больше.

И при этом — я боюсь рака. Боюсь его в любом виде. Потому что он безжалостный. Потому что в моем отделении были люди моложе меня. Потому что ни один из нас не имеет гарантии.

Маленькие шаги имеют значение

У всех из нас есть слабые места. Но это не повод опускать руки. Если мы сделаем хотя бы один шаг в каждой из зон — то в сумме это уже наше персональное 80/20. В поведенческой медицине это называют "эффектом накопления": небольшие изменения в разных сферах — питание, сон, движение, эмоциональная гигиена — вместе дают больший эффект, чем один радикальный шаг. И мы действительно живем свою лучшую жизнь.