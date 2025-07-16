Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная
Я курю, тревожусь, ем сладкое — и все равно сдаю анализы вовремя
Медцентр

Я курю, тревожусь, ем сладкое — и все равно сдаю анализы вовремя

Александра Васильченко
Александра Васильченко

Клинический онколог. Завотделение онкологии в клинике CitiDoctor

Дата публикации
16 июля 2025 18:20
Можно ли курить и сдавать анализы — честная колонка врача о жизни и здоровье
Вредные привычки. Фото: Новини.LIVE

Я могу быть невыносимой с теми, кого люблю. "Когда ты в последний раз был у врача? Когда уйдешь?" — я повторяю это, потому что беспокоюсь. Но сегодня я честно спрашиваю себя. Потому что я, как и все, имею свои слабые места.

Эта колонка — не советы. Это исповедь. Искренний разговор о вещах, которые я знаю как врач и проживаю — как живой человек.

Курение: мой грех и мой страх

Начнем с грехов. Я курю. После беременности не собиралась возвращаться к этому. Но стало грустно, и я сделала ошибочный выбор — топить боль в никотине. (Не волнуйтесь, молоко у меня тогда уже исчезло.)

Я знаю, что это фактор риска рака легких, пищевода и желудка. По данным ВОЗ, курение вызывает примерно 85% случаев рака легких и значительно повышает риск злокачественных опухолей желудочно-кишечного тракта. Самое страшное, что симптомы часто появляются уже на поздних стадиях — именно поэтому важно хотя бы знать свои риски. Я думаю об этом постоянно. Есть ли у меня силы бросить? Пока нет. Есть ли желание? Если честно — тоже нет. Боюсь ли я рака? Очень. Буду ли я курить всю жизнь? Однозначно нет. Остановлюсь ли вовремя? Кто его знает.

Но я делаю маленькие шаги. Придумываю отговорки, чтобы не курить "прямо сейчас". Даю себе временные границы: не курить три часа. Убираю ритуалы, связанные с курением. Потому что я прекрасно осознаю, что эта привычка — вредная. И что она не контролирует меня, если я не позволю.

Тревожность: химия страха

Я постоянно тревожусь. Я реально могу съесть себя мыслями. Это фактор риска? Да. Нервы = кортизол. Кортизол = снижение иммунитета. Хронический стресс действительно подавляет иммунный ответ — в частности, активность NK-клеток (natural killers), которые распознают и уничтожают потенциально злокачественные клетки. Исследования Гарвардской медицинской школы подтвердили: длительное воздействие кортизола снижает способность организма бороться с потенциально опасными клетками. Снижение иммунитета = идеальные условия для того, чтобы клетка, которая должна была бы исчезнуть, решила остаться.

Я не теряю сознание каждый раз когда тревожусь. Я работаю над собой. Разбираю ситуации, которые выводят меня из равновесия. Присваиваю свои успехи там, где привыкла себя только ругать. И каждый день говорю себе: если я буду тревожиться хотя бы на 30 секунд меньше — это уже победа.

Сладкое: грех с инструкцией

Я обожаю сладкое. Шоколад в шоколаде с карамелью, мороженым и орехами — мне всё и сразу, пожалуйста. Это полезно для моего метаболизма? Нет. Для кожи? Тоже нет. Можно ли довести себя до инсулинорезистентности и диабета 2 типа? Да. И это не только о диабете — исследования показывают, что инсулинорезистентность ассоциируется с повышенным риском некоторых видов рака: груди, толстой кишки, эндометрия. Нарушенный обмен глюкозы создает "метаболический фон", который способствует опухолевому росту.

Но когда я ем десерт после основной еды, где были овощи, мой сахар не скачет. И организм не страдает. Мы все грешны. Просто надо разобраться — в какой степени.

Что я делаю, несмотря на все слабости

И несмотря на все это — я регулярно хожу к гинекологу, делаю УЗИ всех органов, сдаю анализы раз в полгода. Если что-то болит — я не назначаю себе лечение. Я иду к врачу по специальности. Да, врачи — не волшебники. Но именно поэтому я не беру на себя роль всезнайки.

Я занимаюсь спортом. С 15 лет я меняла виды активности, искала то, что откликается именно мне. Я играю в теннис, езжу на велосипеде, занимаюсь кикбоксингом, знаю правильную технику упражнений в зале, люблю аэробику. Каждый сезон — что-то свое, что-то новое. Но это уже 16 лет спорта.

Я читаю исследования по нутрициологии. Меня интересует, как еда влияет на организм. Я наблюдаю, тестирую, понимаю больше.

И при этом — я боюсь рака. Боюсь его в любом виде. Потому что он безжалостный. Потому что в моем отделении были люди моложе меня. Потому что ни один из нас не имеет гарантии.

Маленькие шаги имеют значение

У всех из нас есть слабые места. Но это не повод опускать руки. Если мы сделаем хотя бы один шаг в каждой из зон — то в сумме это уже наше персональное 80/20. В поведенческой медицине это называют "эффектом накопления": небольшие изменения в разных сферах — питание, сон, движение, эмоциональная гигиена — вместе дают больший эффект, чем один радикальный шаг. И мы действительно живем свою лучшую жизнь.

здоровье курение врачи онкозаболевание анализ крови

Інші колонки з розділу

Как провести летние каникулы безопасно — гайд от педиатра

Как провести летние каникулы безопасно — гайд от педиатра

Які кроки необхідно зробити для впровадження розподіленої генерації і чому ці рішення важливі в довгостроковій перспективі?

Вера Ониськова

Вера Ониськова

врач-педиатр, «Врачебная династия» и амбулатория «Я ВАШ ВРАЧ»
Миф о здоровой полноте — что скрывают анализы

Миф о здоровой полноте — что скрывают анализы

Які кроки необхідно зробити для впровадження розподіленої генерації і чому ці рішення важливі в довгостроковій перспективі?

Ольга Василенко

Ольга Василенко

докторка-кардиологиня, кандидат медицинских наук, опыт в профилактике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний.
Больше новостей

Інші новини з розділу

Миф о здоровой полноте — что скрывают анализы - 290x166

Миф о здоровой полноте — что скрывают анализы

16 июля 18:49
Культурный код денег — как прошлое влияет на финансы - 290x166

Культурный код денег — как прошлое влияет на финансы

16 июля 18:40
Как провести летние каникулы безопасно — гайд от педиатра - 290x166

Как провести летние каникулы безопасно — гайд от педиатра

16 июля 18:08
Массовое сокращение в Новой почте 2025 — что ИИ меняет на рынке - 290x166

Массовое сокращение в Новой почте 2025 — что ИИ меняет на рынке

16 июля 17:42
Больше новостей

Стати колумнистом

1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации