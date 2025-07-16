Массовое сокращение в Новой почте 2025 — что ИИ меняет на рынке

В июне 2025 года "Новая почта" объявила о массовом сокращении — почти 3000 работников, или около 10% штата. Больше всего пострадали офис и маркетинг: осталась примерно половина команды. Попробуем разобраться в причинах и понять, как этот кейс меняет рынок труда и какие уроки из него извлечь.



Почему это произошло — основные факторы



Автоматизация и диджитализация. За последние два года компания вложила большие деньги в роботизированные сортировочные линии, конвейеры и собственный ИТ-хаб Nova Digital. Многие офисные процессы (часть "классического" маркетинга, ручная аналитика, проверка данных) просто стали лишними: то, что раньше делал человек, теперь выполняет алгоритм или дашборд. "Новая почта" также взяла четыре десятка prompt-специалистов для круглосуточного клиентского бота.

Условия нового кредита ЕБРР. Компания получает 50 млн евро на модернизацию, но банк требует конкретных KPI по эффективности. Оптимизация расходов на персонал оказалась одним из пунктов соглашения.

Влияние войны и нестабильный спрос. Работать под обстрелами, с блэкаутами и постоянными изменениями в логистике дорого. Чтобы оставаться мобильными, компания держит более легкую структуру. Поврежденная инфраструктура и блэкауты — часть маршрутов пришлось перестраивать, отдельные сортировочные хабы временно простаивали.

Скачки спроса. После резкого всплеска в 2022-2024 гг. количество отправлений начало тормозить: в І квартале 2025-го прибыль группы упала на 21 % г/г — сооснователь Владимир Поперешнюк назвал этот квартал "самым сложным за войну" (forbes.ua).

Повышенная себестоимость. Доставка под обстрелами и резервное энергопитание подняли расходы, поэтому компании нужна была более "легкая" офисная структура.

Изменение фокуса бизнеса. Посылки "от двери до двери" растут медленнее, "Новая почта" делает ставку на В2В-продукты и самообслуживание в приложении, поэтому им нужны дата-аналитики и продуктовые менеджеры, а не большая команда креативщиков.

Что это значит для рынка — и для специалистов

Рутинные роли уходят в прошлое. Таргетологи, SMM-менеджеры, контентщики — сокращаются первыми. В Kasta из целой SMM-команды остался один человек — growth-аналитик, который одновременно управляет несколькими рекламными платформами с AI-автотаргетом и смотрит на KPI.



Формируется новая формула: один специалист + три инструмента. Growth-менеджер управляет облачной рекламой, AI-командой и аналитикой — вместо нескольких человек вручную.



AI — не замена, а трансформация. Intertop потерял треть трафика из-за шаблонного AI-контента. Только после возвращения живых редакторов и контроля над генерацией удалось вернуть органику.



В Monobank ввели EdTech-карту: каждый сотрудник дважды в год получает $300 на любой курс — от Python до AI-этики.



Рост fractional-ролей. Компании приглашают специалистов на несколько дней в неделю. Например, Blest нанял fractional-CAIO на два дня — консультант настроил прогноз остатков и за квартал уменьшил складские расходы на 8%.



Фокус на AI-архитекторов, MLOps, prompt-инженеров. Rozetka удвоила команду ML-инженеров, чтобы научить собственную LLM советовать товары. В банках и аутсорсерах, работающих с ЕС, уже публикуются вакансии Responsible-AI Officer - например, Raiffeisen.



Гибкость и новые компенсационные практики. Brainly приравнял зарплаты киевских ML-инженеров к краковским. В то же время OECD фиксирует 25-30 % "премии" за навыки работы с AI.

8 уроков для бизнеса

Аудит навыков регулярно. Анализируйте изменения в ролях ежеквартально, не ждите кризиса. Рескиллинг дешевле увольнения. Обучить своего — выгоднее, чем нанимать нового. Коммуникация спасает бренд. Открытость снижает социальный шум и потери репутации. Финансирование по KPI - новая норма. Готовьтесь к прозрачной HR-отчетности еще до получения кредита. Гибридные навыки — мастхэв. Креатив + SQL - лучшая "вакцина" от сокращения. Внутренняя мобильность экономит средства. "Свой" аналитик дешевле и лояльнее. Фонд антикризисных расходов. Заранее заложите компенсации и курсы в бюджет. AI + человек = эффективность. Алгоритм без "тюнера" - риск для SEO и бренда.



На что обращать внимание дальше

В 2025 году украинский рынок труда быстро перестраивается. Rozetka нанимает ML-инженеров, "Новая почта" — prompt-специалистов, Kasta оставила одного growth-аналитика на весь маркетинг. Вместо привычных SMM-ролей — новые позиции типа Responsible-AI Officer.

Спрос на fractional-роли (например, CAIO на 2 дня в неделю) растет. Даже средний бизнес ищет AI-экспертов, но гибко.

AI не отменяет профессий — он меняет их форму. Навыки по аналитике, технике и этике — ключ к стабильному доходу. Кто не адаптируется — рискует остаться за бортом.