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Коуч, психолог или наставник — кого выбрать, когда ты застрял?
Рынок труда

Коуч, психолог или наставник — кого выбрать, когда ты застрял?

Сергей Шкуропат
Сергей Шкуропат

Бизнес-коуч Crowe Mikhailenko. Специализируется на работе с лидерами и командами в условиях кризиса

Дата публикации
16 июля 2025 17:34
Коуч, психолог или ментор — как выбрать нужного специалиста для личностного роста
Коуч. Фото: коллаж Новини.LIVE

Бывают моменты, когда жизнь словно замерла. Ты стоишь, смотришь вокруг — и ни одно направление не кажется правильным. Всё вроде стабильно: работа, быт, планы. А внутри — глухая тишина. Или крик. Или полная путаница. Стискиваешь зубы, тянешь дальше. Потому что так надо. Но что-то подсказывает: это не путь, это — выживание. И вот тогда возникает мысль: поговорить с кем-то. И не просто "поговорить", а действительно понять, что со мной.

Один запрос — три подхода. К кому идти — к коучу, психологу или ментору?

Представим человека, который говорит: "Я больше не получаю удовольствия от своей работы. Всё вроде бы хорошо: зарплата есть, команда отличная, но я выгорел. Не знаю, чего хочу. Не вижу дальше".

Психолог — это как глубокое погружение. Он исследует, что за этим стоит: усталость, детские установки, страхи, непрожитые эмоции. Возможно, то, что человек тянет из прошлого — до сих пор управляет его настоящим. Психолог не скажет, куда идти. Но поможет понять — почему сейчас болит и почему так трудно выбрать направление.

Это подход, основанный на доверии. Именно такой способ работы основал Карл Роджерс — американский психолог, который верил, что человек лучше всего раскрывается там, где его принимают. Он писал: "Самое удивительное, что человек способен найти лучшее решение для себя, если создать атмосферу принятия".

Наставник — это как навигатор. Он уже был в подобной ситуации. И может сказать: "Вот, что помогло мне. Вот, как я выбрался". Такой человек даст совет, поделится опытом, подскажет, что работает. Иногда — именно этого и не хватает: кто-то, кто скажет "я был там, где ты".

Коуч — это не совет и не инструкция. Это зеркало. Пространство. Кто-то, кто спросит: "А что для тебя — удовольствие? Что бы ты сделал, если бы не боялся? Когда ты чувствовал себя настоящим в последний раз?"

Коуч не ведет — он идет рядом. Он не давит — а держит пространство. И постепенно — иногда за один разговор, иногда за несколько — появляется ясность. И выбор. И внутренний голос. Как пишет Джон Уитмор в книге Coaching for Performance: "Коучинг — это раскрытие потенциала человека с целью максимизации его эффективности".

Так кто такой коуч?

Это не учитель. Не мотиватор. И точно не человек, который "знает лучше". Это тот, кто умеет слушать так, что вы начинаете слышать себя.

Коуч — это человек, который не боится вашей путаницы. Потому что знает: в ней зарождается направление. Это специалист, который помогает думать глубже, видеть яснее, действовать увереннее. Без шаблонов. Без давления.

Коучинг — это про взрослость. О уважении к себе. О выборе, который идет изнутри. Это перекликается с идеями Self-Determination Theory: мотивация растет там, где есть свобода, компетентность и связь с собой.

Когда именно время обратиться к коучу?

Снаружи всё "окей", но внутри — пустота. Много работаешь, но не чувствуешь результата. Стоишь на распутье и не знаешь, где ты. Хочешь перемен, но страшно — а что если не получится? Устал слушать всех — хочешь услышать себя. И не обязательно быть в кризисе. Иногда люди обращаются к коучу именно тогда, когда всё хорошо — но хочется иначе. Глубже. Своё. Как писал Майкл Бангай Станьер в The Coaching Habit: "Держитесь подальше от советов. Спросите: что для вас действительно важно?"

Это и есть суть: не "делай вот так", а "а что ты на самом деле хочешь сделать?"

Это уже тренд — не только на западе

Мир давно понял: коучинг — это не модная фишка. Это инструмент лидерства, зрелости, новых решений. По ICF Global Coaching Study 2023, 86% клиентов говорят, что коучинг помог им лучше принимать решения, 80% — стали увереннее, а 70% — реально изменили поведение.

Нэнси Клайн в книге Time to Think пишет: "Наибольшее проявление уважения к другому человеку — это дать ему подумать самостоятельно". Именно это — про коуча.

Потому что глубокие ответы — уже внутри вас. Просто иногда нужно, чтобы кто-то рядом создал пространство. Без советов. Без давления. С вопросом: "А чего на самом деле хочешь ты?"

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