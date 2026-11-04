Маркетинг клиник — как привлекать пациентов. Александр Короговный CEO iLION Medical Digital

Клиники теряют маркетинговые бюджеты, даже не замечая этого. Пациент заходит на сайт, не находит нужной услуги и записывается к конкуренту. Реклама приносит заявки, но никто не знает, сколько из них стали реальными пациентами. ChatGPT также может посоветовать конкурента.

Я руковожу iLION Medical Digital — агентством, которое специализируется на продвижении медицинского бизнеса. Видел клиники с большими бюджетами, которые теряли пациентов, и небольшие учреждения, которые росли. Разница часто не в деньгах, а в системе. Вот десять типичных ошибок.

Сайт: пациент должен найти ответ и довериться

1. Структура сайта не соответствует спросу

Одна страница «Оперативная гинекология» описывает и лапароскопию кисты, и удаление маточной трубы. Но пациент ищет конкретную операцию. Поисковику сложнее показать ее по конкретному запросу, а рекламе — привести нужную аудиторию. Другая крайность — дубликаты страниц. Мой принцип: отдельная страница для услуги, если на нее есть самостоятельный поисковый спрос.

2. Технические проблемы мешают записи

Медленная загрузка, ошибки при просмотре со смартфонов, неудобная форма записи — и пациент уходит. Некоторые платформы даже не позволяют легко добавить врачей или изменить страницу. Клиника платит за трафик, а сайт мешает превратить его в записи.

3. Сайт не вызывает доверия

Для медицинской тематики Google особенно важны опыт, экспертность, авторитетность и надежность — E-E-A-T. Пациенту тоже нужны доказательства: кто лечит, какая квалификация у врача, сколько стоит услуга, что говорят другие пациенты. Нужны профили врачей, цены, достоверные отзывы, ответы на вопросы и удобная запись.

Аналитика: важны не клики, а пациенты

4. Клиника не отслеживает ключевые действия

Посещение сайта еще не означает обращение. Нужно видеть заявки, нажатия на номер телефона, переходы в мессенджеры и онлайн-записи. Для этого настраивают события в Google Analytics 4, в том числе через Tag Manager. Иначе эффективность рекламы неизвестна.

5. Обращения не связывают с записями

Даже если заявки посчитаны, часто неизвестно, сколько людей дошли до приема. Без связи рекламы, кол-центра и учета невозможно оценить конверсию, стоимость привлечения и LTV — ценность пациента за все время. Дешевый лид может оказаться дорогим, и наоборот.

6. Google Ads не получает данных о результате

Рекламная система оптимизирует кампании под заявки, хотя клинике нужны реальные записи и приемы. Разрешенные данные о подтвержденных конверсиях из CRM или медицинской системы помогают оценивать рекламу. Важно не передавать диагнозы и другие чувствительные медицинские данные и соблюдать правила конфиденциальности. Это сложнее, но полезно для оптимизации.

Инструменты: эффективность требует стратегии

7. SEO недооценивают, а AI-поиск игнорируют

В нашей практике SEO в отдельных проектах обеспечивало более половины digital-обращений, а стоимость привлечения пациента была вдвое ниже, чем через Google Ads. Весной 2022 года, когда платная реклама в Киеве почти остановилась, органический поиск продолжал приводить пациентов.

А что с AI? Теперь люди спрашивают рекомендации и в ChatGPT, и в Google AI. Сильное SEO — это структура, качественный контент, техническое состояние — помогает формировать основу видимости в AI. Но этого недостаточно: нужна также работа с авторитетными внешними источниками и упоминаниями бренда. Это направление GEO — оптимизации присутствия в генеративном поиске. Однако рекомендации AI никто не гарантирует.

8. Performance Max запускают неправильно или не запускают

Этот формат Google Ads может давать доступные по цене обращения. Мы получали заявки по 50–60 грн, а в хирургии — качественные обращения до 200 грн. Это примеры стоимости лида, а не привлеченного пациента. Результат зависит от настроек, конкуренции и обработки заявок. Один неудачный тест — не приговор.

9. О бренде вспоминают только во время продажи

Соцсети часто используют только для сбора заявок. Но пациент обычно выбирает клинику, которую уже знает и которой доверяет. В наших кампаниях брендовый поиск иногда давал обращения примерно по 30 грн. Однако узнаваемость не бесплатна: ее формируют опыт пациентов, отзывы и публичная экспертиза. Она также помогает быть заметнее в AI-поиске.

10. От маркетинга ожидают результатов слишком быстро

Кампаниям нужны тестирование и оптимизация, а SEO — это время для накопления результата. Отказываясь от инструмента после первых слабых месяцев, клиника может потерять будущий стабильный поток обращений. Но терпение не отменяет контроля показателей и проверки гипотез.

С чего начать

Эти ошибки не всегда требуют дополнительного бюджета. Начните с аудита: соответствуют ли страницы реальному спросу, удобно ли записаться, виден ли путь от рекламного клика до приема. В нашей практике исправление нескольких проблем увеличивало записи без дополнительных расходов.

Пациенты ищут врачей в Google, проверяют отзывы и спрашивают AI. Выигрывает клиника, которую легко найти, которой есть основания доверять и которая умеет считать результат. Остальные отдают пациентов конкурентам и часто незаметно для себя.