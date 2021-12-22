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Отопительный сезон под угрозой? В Раде назвали, сколько газа не хватает в хранилищах

Для стабильного прохождения отопительного сезона Украине может не хватить 2 млрд кубометров газа. Докупить эти ресурсы у "Нафтогаза" может не получиться.

Об этом рассказал нардеп от "Батькивщины", первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко в эфире телеканала LIVE, передает Новини.LIVE.

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Каким будет отопительный сезон?

"Это важный вопрос, но на него надо корректно отвечать и корректно задавать... Если цена на газ будет такой, что бизнес остановится. Уже остановились химические производства; хлебопекарные заявили о том, что они не способны тянуть такую цену на газ; производители стекла, керамические, аграрные... Они меньше будут потреблять и в такой логике можно сказать, что да, хватит. Тем более, можно и поотмыкать кого-то: и бюджетные, и школы, и ВУЗы... и сэкономить 2 миллиарда кубов газа, которого нам не хватает. По подсчетам заслушанных экспертов на комитете, для того, чтобы экономика нормально работала, и население и бюджетная сфера – нам не хватает 2 миллиарда кубов газа", – рассказал парламентарий.

По его словам, угроза срыва отопительного сезона может возникнуть в случае длительных минусовых температур (в январе и феврале) или в случае ограничения или остановки физического транзита газа Россией.

нардеп Олексій Кучеренко

"И есть еще третий риск, связанный с тем, что нам физически негде будет взять этот объем газа. Даже если его захочет наконец НАК "Нафтогаз" купить. Потому что они выжидают понижения цены, с весны его выжидают, когда цена была 250 долларов. Потом – летом – можно было купить за 400-420 долларов за тысячу кубов. Сейчас вы сами видите, какие там цены галопируют", – добавил Кучеренко.

Он отметил, что сейчас главные проблемы заключаются в том, где взять деньги на закупку дополнительных объемов газа и физически откуда их можно получить.

"У нас есть только одна возможность – это из Словакии. Но Словакия очень зависит от Российской Федерации... Там единственный источник газа – это тот же ПАО "Газпром". Поэтому это очень политический такой фактор. Поэтому есть все риски ограничений", – заметил парламентарий.

Кучеренко подчеркнул, что веерные отключения – это крайний случай техногенной катастрофы, когда генерируемых мощностей не хватает на нужды страны. По его словам, в Украине ранее уже проводились и возможны и сейчас графики ограничений энергоснабжения, которые могут предотвратить энергетический кризис.

"Если не будет аварийного отключения большой генерационной мощности вроде одного блока атомной генерации, который может аварийно вылететь в любой момент", – резюмировал он.

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Автор публикации
Анастасия Жарикова
В 2018 окончила Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. Начала путь в журналистике с работы в пресс-службе, пробовала себя в других сферах и в результате оказалась в холдинге LIVE.Network. Пишу новости экономики, объясняю сложные цифры простыми словами.
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