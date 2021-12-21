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Как Украина переживет зиму: в Минэнерго отчитались о состоянии дел и запасах ресурсов

Этой зимой для производства тепла будут активно использовать атомную энергетику. Веерных отключений в правительстве обещают избежать.

Об этом рассказал министр энергетики Герман Галущенко во время пресс-брифинга, передает Новини.LIVE.

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Какова сейчас ситуация в энергетике?

"Ситуация в энергетике является стабильной и мы абсолютно четко понимаем, как проходить этот отопительный сезон... ключевая нагрузка в течение этого отопительного сезона будет на атомную генерацию... Она на 15 % больше несет нагрузку по сравнению, например, с предыдущим отопительным сезоном. Соответственно, это дает возможность выработать атомным станциям более 7 миллиардов дополнительно киловатт-часов", – заверил руководитель Минэнерго.

Он также отметил, что есть дополнительные ресурсы для обеспечения работы тепловых и гидроэлектростанций.

"В отношении наличия ресурсов, что будет, если будут большие морозы, если выдержит-не выдержит энергосистема... Мы абсолютно спокойно себя чувствуем с точки зрения возможностей нашей украинской энергосистемы... На сегодняшний день потребление в связи с похолоданием увеличилось на 1 тысячу мегаватт (до 22,5 тыс. мВт. )... При таком потреблении мы фактически имеем еще значительный резерв мощности", – пояснил Галущенко.

Также министр энергетики заверил, что ситуация с углем на теплоэлектростанциях под контролем.

"Вторая важная тема – это уголь... На самом деле ситуация сейчас стабильная. Мы видим, что происходит увеличение состава в течение декабря (на 15 %). Это происходит прежде всего благодаря тому, что происходит системный импорт угля морским путем", – заметил Галущенко.

По его словам, из-за действий России были сорваны ключевые поставки угля из Казахстана и, не считая небольшого импорта из Польши, основную долю импорта угля Украина получает морем.

"На сегодня в Украину уже поступило 6 судов (около 400 тыс. тонн угля), а до конца года мы ожидаем заход еще 4 судов (почти 300 тыс. тонн)", – и добавил, что всего в декабре Украина планирует потратить 1,8 млн. тонн угля, а получить – более 2 млн тонн, из них 1,55 млн – собственной добычи", – отчитался чиновник.

Он также отметил, что в Украине не проводили и не планируют проводить веерные отключения.

"Есть плановые ремонты, которые планируются на декабрь... Обратились в НКРЭКУ для того, чтобы они приняли определенные меры относительно того, чтобы минимизировать такие плановые ремонты. А если их действительно критически надо проводить, то речь идет о том, что они должны происходить только при условии соответствующего поиска альтернативного заживления для потребителей, чтобы они не чувствовали негатива", – добавил он.

Отопительный сезон: что известно

  • Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украине не угрожают веерные отключения электроэнергии, поскольку запланированное потребление угля меньше, чем импортного ресурса. Также на период отопительного сезона достаточно запасов газа.
  • В Украине в 2022-м году стартует новая программа "Большая термомодернизация", в рамках которой планируется обновить жилой фонд и уменьшить затраты на его отопление.
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Автор публикации
Анастасия Жарикова
В 2018 окончила Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. Начала путь в журналистике с работы в пресс-службе, пробовала себя в других сферах и в результате оказалась в холдинге LIVE.Network. Пишу новости экономики, объясняю сложные цифры простыми словами.
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