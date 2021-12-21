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Как будут считать цену на газ в 2022 году: Шмыгаль назвал главный фактор

Цена на газ для населения в рамках следующего годового предложения будет формироваться, исходя из показателя на мировых рынках.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире ICTV.

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Как устанавливать цену?

Глава правительства напомнил, что на сегодня цена на газ для населения является фиксированной на год. По истечении периода она будет пересматриваться компанией “Нафтогаз”.

“В зависимости от того, какой будет динамика цены на газ на мировых рынках, от того, сколько газа будет в Украине, как мы будем поднимать собственную добычу - и будет формироваться летний продукт", - пояснил Шмыгаль.

Он в очередной раз подчеркнул, что до конца отопительного сезона цена на газ не будет повышаться и заверил, что газа для прохождения отопительного сезона в Украине достаточно.

"Что касается газа, его абсолютно достаточно в хранилищах, чтобы и население, и промышленность прошли этот отопительный сезон. Конечно, перед нами стоят вызовы - обеспечить модернизацию страны с точки зрения энергосбережения, с точки зрения прохождения следующего отопительного сезона”, - добавил чиновник.

В то же время возможность форс-мажоров и рисков в Кабмине не исключают.

“Мы осознаем, что при определенных погодных условиях, при определенных действиях со стороны России могут быть разные факторы, но эти риски были при каждом отопительном сезоне. Правительство понимает, как отвечать на эти вызовы", — сказал Шмыгаль.

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Автор публикации
Анастасия Жарикова
В 2018 окончила Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. Начала путь в журналистике с работы в пресс-службе, пробовала себя в других сферах и в результате оказалась в холдинге LIVE.Network. Пишу новости экономики, объясняю сложные цифры простыми словами.
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Денис Шмыгаль тарифы цены на газ Нафтогаз
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