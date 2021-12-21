Как избавиться от морщин: 7 действенных способов

С возрастом на лице человека появляются складки на коже - морщины. Они образуются из-за того, что недостаточно вырабатывается белков, коллагена и эластина. Кожа начинает подвергаться повреждениям. Также большую роль играет баланс воды. Обезвоженная кожа быстрее стареет. Но есть ли способы, которые помогут избавиться от морщин?

Новини.LIVE собрало для вас 7 действенных советов.

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Используйте защитный крем от солнца

Он поможет предупредить старение кожи. Обычно люди используют солнцезащитный крем только на пляже или в очень жаркую погоду. Однако это должно быть ежедневным ритуалом, ведь солнце ускоряет старение кожи лица. Используйте защиту не менее 30 SPF.

Избавьтесь от такой вредной привычки как курение

Оно вредит и вашему общему здоровью и состоянию кожи. Было проведено исследование. В эксперименте приняли участие 79 пар однояйцевых близнецов. Один из них курил, другой нет. Понятно, что состояние кожи у них отличалось. К тому же, кардиально. Стоит отметить, что пассивное курение также влияет на кожу и появление морщин. Ограничьте свое пребывание возле людей, курящих сигареты в данный момент. Лучше отойти, чтобы дым и испарения не попадали на ваше лицо.

Сахар также старит вашу кожу

О чрезмерном употреблении сахара говорят многие. Он запускает процесс гликирования, который расщепляет также и коллаген, очень необходимый для нашей кожи. Это старит лицо и ускоряет появление морщин. Для сохранения молодости ограничьте поедание сахара и вообще сладкого.

Кокосовое масло - ваш верный друг

Обезвоженная кожа быстро подвергается повреждению. Поэтому кокосовое масло и увлажнит лицо, и сделает его мягким и бархатистым. Увлажнять необходимо кожу всех типов, особенно жирную. Так сальные железы не будут продуцировать чрезмерно выработку жира. Кокосовое масло - отличный способ избежать преждевременного появления морщин.

Добавьте в рацион чай с мелиссой

Этот способ является хорошей стратегией для борьбы с морщинами. Ведь экстракт мелиссы делает вашу кожу более эластичной. Также исследования показали, что на лице быстрее восстанавливаются поврежденные ткани. Чай поможет разгладить складки на коже.

Увеличте уровень бета-каротина

Он является превосходным антиоксидантом. Также бата-каротин блокирует ультрафиолетовые лучи солнца и таким образом защищает от них кожу человека. Поэтому этот углевод часто добавляют в состав антивозрастных кремов, сывороток, которые помогают избавиться от морщин. Вы может повысить уровень бета-каротина с помощью специальных добавок, которые можно приобрести в аптеке.

Умывайтесь и держите кожу чистой

Важно утром и вечером очищать лицо от пыли и грязи, которые собираются на коже в течение дня. Нельзя ни в коем случае оставлять на ночь макияж. Кожа поглотит его часть. Это не есть хорошо. Ведь многие косметические продукты имеют агрессивные компоненты. Также слишком сильно не стоит умываться. Не нужно тереть лицо “до скрипа”.

Все эти советы помогут сохранить молодость лица как можно дольше. Позаботьтесь о своей коже и тогда морщины еще длительное время не будут появляться.

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