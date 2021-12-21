Как избавиться от морщин: 7 действенных способов

С возрастом на лице человека появляются складки на коже - морщины. Они образуются из-за того, что недостаточно вырабатывается белков, коллагена и эластина. Кожа начинает подвергаться повреждениям. Также большую роль играет баланс воды. Обезвоженная кожа быстрее стареет. Но есть ли способы, которые помогут избавиться от морщин?
Новини.LIVE собрало для вас 7 действенных советов.
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Он поможет предупредить старение кожи. Обычно люди используют солнцезащитный крем только на пляже или в очень жаркую погоду. Однако это должно быть ежедневным ритуалом, ведь солнце ускоряет старение кожи лица. Используйте защиту не менее 30 SPF.
Оно вредит и вашему общему здоровью и состоянию кожи. Было проведено исследование. В эксперименте приняли участие 79 пар однояйцевых близнецов. Один из них курил, другой нет. Понятно, что состояние кожи у них отличалось. К тому же, кардиально. Стоит отметить, что пассивное курение также влияет на кожу и появление морщин. Ограничьте свое пребывание возле людей, курящих сигареты в данный момент. Лучше отойти, чтобы дым и испарения не попадали на ваше лицо.
О чрезмерном употреблении сахара говорят многие. Он запускает процесс гликирования, который расщепляет также и коллаген, очень необходимый для нашей кожи. Это старит лицо и ускоряет появление морщин. Для сохранения молодости ограничьте поедание сахара и вообще сладкого.
Обезвоженная кожа быстро подвергается повреждению. Поэтому кокосовое масло и увлажнит лицо, и сделает его мягким и бархатистым. Увлажнять необходимо кожу всех типов, особенно жирную. Так сальные железы не будут продуцировать чрезмерно выработку жира. Кокосовое масло - отличный способ избежать преждевременного появления морщин.
Этот способ является хорошей стратегией для борьбы с морщинами. Ведь экстракт мелиссы делает вашу кожу более эластичной. Также исследования показали, что на лице быстрее восстанавливаются поврежденные ткани. Чай поможет разгладить складки на коже.
Он является превосходным антиоксидантом. Также бата-каротин блокирует ультрафиолетовые лучи солнца и таким образом защищает от них кожу человека. Поэтому этот углевод часто добавляют в состав антивозрастных кремов, сывороток, которые помогают избавиться от морщин. Вы может повысить уровень бета-каротина с помощью специальных добавок, которые можно приобрести в аптеке.
Важно утром и вечером очищать лицо от пыли и грязи, которые собираются на коже в течение дня. Нельзя ни в коем случае оставлять на ночь макияж. Кожа поглотит его часть. Это не есть хорошо. Ведь многие косметические продукты имеют агрессивные компоненты. Также слишком сильно не стоит умываться. Не нужно тереть лицо “до скрипа”.
Все эти советы помогут сохранить молодость лица как можно дольше. Позаботьтесь о своей коже и тогда морщины еще длительное время не будут появляться.