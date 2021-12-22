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Гороскоп на 23 декабря: Близнецам - не забывать об отдыхе, Девам - научиться говорить "нет"

В четверг, 23 декабря, зори советуют провести больше времени дома. Так вы сможете восстановиться и обрести внутреннюю гармонию.

Как рекомендуют провести день астрологи учитывая лунный календарь, и что звезды сулят всем знакам Зодиака на 23 декабря, читайте в материале Новини.LIVE.

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Гороскоп на 23 декабря для всех знаков Зодиака

Овен

Гороскоп на 23 декабря - Овен

Выгодно начинать новые проекты ― они завершатся успешно и могут принести не только прибыль, но и удовольствие.

Телец

Гороскоп на 23 декабря - Телец

Нельзя никого обманывать, даже если вам будет казаться, что ваша ложь, как принято говорить в таких случаях, на спасение. Как это всегда бывает, она обнаружится, а вы попадете в крайне неприятное положение.

Близнецы

Гороскоп на 23 декабря - Близнецы

У вас представится возможность не только плодотворно поработать, но и высвободить достаточно времени для отдыха. Но это не значит, что нужно отлеживаться.

Рак

Гороскоп на 23 декабря - Рак

Вы традиционно до последнего откладываете все. А это не весьма хорошо влияет не только на ваше самочувствие, но и свободное время. 

Лев

Гороскоп на 23 декабря - Лев

Успешными будут все домашние дела. Будет казаться, что успеваете все на свете. Однако в этот день не стоит сосредотачиваться на негативных эмоциях.

Дева

Гороскоп на 23 декабря - Дева

Научитесь наконец говорить "нет". В частности это касается вас самих. Например, если вам взбредет в голову потратить премию на какие-то глупости, то лучше эти деньги отложить на потом. 

Весы

Гороскоп на 23 декабря - Весы

Хороший день, если вы хотите продемонстрировать платежеспособность, щедрость или артистизм. К решению финансовых вопросов нежелательно привлекать друзей.

Скорпион

Гороскоп на 23 декабря - Скорпион

Интересы общего дела могут быть важнее индивидуальных достижений, не исключено, что ради них вы добровольно чем-то пожертвуете. Нежелательно "выносить сор из избы", раскрывать общие секреты.

Стрелец

Гороскоп на 23 декабря - Стрелец

Не планируйте никаких серьезных поездок, мероприятий или дел, если не уверены на сто процентов, что вы это потянете финансово. Сегодня велика вероятность того, что вам банально не хватит денег и вы будете вынуждены отказаться от задуманного.

Козерог

Гороскоп на 23 декабря - Козерог

Чувствуйте жизнь как веселое приключение, добавьте ярких красок типа встреч с друзьями, шумных вечеринок, интересных концертов. Годится все, что побуждает ваше любопытство и воображение.

Водолей

Гороскоп на 23 декабря - Водолей

Вам удастся избавиться от всего лишнего: от груды бумаг на столе и беспорядка в доме до эмоциональной очистки, способствующей самообновлению. Эти нехитрые действия зарядят вас на удачу.

Рыбы

Гороскоп на 23 декабря - Рыбы

Это период эмоционального и физического спада, во время которого лучше заниматься налаженными делами, не требующими особых усилий.

Лунный календарь

23 декабря – 19-й лунный день

Символ – "Паук", "Паутина". Один из сатанинских дней. Энергетика этого дня затуманивает разум и можно, как в паутине, запутаться в собственных низких чувствах и инстинктах: злости, зависти, желании мести, гордыни... Все проявления негативных эмоций нужно сдерживать, а еще лучше, трансформировать в положительные.

Нежелательно контактировать с незнакомыми людьми. Этот день лучше провести в одиночестве, или, хотя бы, ограничить себя в контактах.

Нельзя переедать и употреблять алкоголь.

В этот день желательно чистить помещение, а также тело и мысли. Хорошо пересмотреть свое прошлое, покаяться в грехах. Благоприятно очищать дом огнем, если луна не в огненных знаках.

Физические нагрузки нужно ограничить, а лучше, вообще, отменить все серьезные тренировки.

Стрижка в этот лунный день – продлевает жизнь – поэтому стоит посетить парикмахера.

Секс в этот лунный день лучше отложить до лучших времен.

Луна в знаке Лев

Дни Льва способствуют приподнятому, бодрому настроению. Нам кажется, что мы все можем, на все способны, еще немного — и весь мир будет у ваших ног. Так хочется, чтобы все нас хвалили, делали комплименты. Не скупитесь на добрые слова для других – вам ответят тем же.

Эти дни хороши для праздника, веселья. Наилучшим образом проходят презентации. Желательно нарядно одеться, привести себя в порядок и отправиться куда-нибудь, где много народу и царит праздничная атмосфера: в театр, на концерт, в гости. В эти дни люди придают особенно большое внимание внешности: то, как вы выглядите, будет непременно замечено. А потому постарайтесь, если хотите произвести благоприятное впечатление.

Что стоит знать о каждом из знаков Зодиака:

  • Новини.LIVE перечислило людей, которым посчастливилось родиться под созвездиями, которым благоволит покровитель следующего года. Он одарит их деньгами и успехом.
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Автор публикации
Надя Кибукевич
В 2018 году поступила в Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова, где учусь на специальности «Журналистика». Но свой настоящий профессиональный путь уверенно начинаю в холдинге LIVE.Network. Пишу новости обо всем и для всех.
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