Гороскоп на 23 декабря: Близнецам - не забывать об отдыхе, Девам - научиться говорить "нет"

В четверг, 23 декабря, зори советуют провести больше времени дома. Так вы сможете восстановиться и обрести внутреннюю гармонию.

Как рекомендуют провести день астрологи учитывая лунный календарь, и что звезды сулят всем знакам Зодиака на 23 декабря, читайте в материале Новини.LIVE.

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Гороскоп на 23 декабря для всех знаков Зодиака

Овен

Выгодно начинать новые проекты ― они завершатся успешно и могут принести не только прибыль, но и удовольствие.

Телец

Нельзя никого обманывать, даже если вам будет казаться, что ваша ложь, как принято говорить в таких случаях, на спасение. Как это всегда бывает, она обнаружится, а вы попадете в крайне неприятное положение.

Близнецы

У вас представится возможность не только плодотворно поработать, но и высвободить достаточно времени для отдыха. Но это не значит, что нужно отлеживаться.

Рак

Вы традиционно до последнего откладываете все. А это не весьма хорошо влияет не только на ваше самочувствие, но и свободное время.

Лев

Успешными будут все домашние дела. Будет казаться, что успеваете все на свете. Однако в этот день не стоит сосредотачиваться на негативных эмоциях.

Дева

Научитесь наконец говорить "нет". В частности это касается вас самих. Например, если вам взбредет в голову потратить премию на какие-то глупости, то лучше эти деньги отложить на потом.

Весы

Хороший день, если вы хотите продемонстрировать платежеспособность, щедрость или артистизм. К решению финансовых вопросов нежелательно привлекать друзей.

Скорпион

Интересы общего дела могут быть важнее индивидуальных достижений, не исключено, что ради них вы добровольно чем-то пожертвуете. Нежелательно "выносить сор из избы", раскрывать общие секреты.

Стрелец

Не планируйте никаких серьезных поездок, мероприятий или дел, если не уверены на сто процентов, что вы это потянете финансово. Сегодня велика вероятность того, что вам банально не хватит денег и вы будете вынуждены отказаться от задуманного.

Козерог

Чувствуйте жизнь как веселое приключение, добавьте ярких красок типа встреч с друзьями, шумных вечеринок, интересных концертов. Годится все, что побуждает ваше любопытство и воображение.

Водолей

Вам удастся избавиться от всего лишнего: от груды бумаг на столе и беспорядка в доме до эмоциональной очистки, способствующей самообновлению. Эти нехитрые действия зарядят вас на удачу.

Рыбы

Это период эмоционального и физического спада, во время которого лучше заниматься налаженными делами, не требующими особых усилий.

Лунный календарь

23 декабря – 19-й лунный день

Символ – "Паук", "Паутина". Один из сатанинских дней. Энергетика этого дня затуманивает разум и можно, как в паутине, запутаться в собственных низких чувствах и инстинктах: злости, зависти, желании мести, гордыни... Все проявления негативных эмоций нужно сдерживать, а еще лучше, трансформировать в положительные.

Нежелательно контактировать с незнакомыми людьми. Этот день лучше провести в одиночестве, или, хотя бы, ограничить себя в контактах.

Нельзя переедать и употреблять алкоголь.

В этот день желательно чистить помещение, а также тело и мысли. Хорошо пересмотреть свое прошлое, покаяться в грехах. Благоприятно очищать дом огнем, если луна не в огненных знаках.

Физические нагрузки нужно ограничить, а лучше, вообще, отменить все серьезные тренировки.

Стрижка в этот лунный день – продлевает жизнь – поэтому стоит посетить парикмахера.

Секс в этот лунный день лучше отложить до лучших времен.

Луна в знаке Лев

Дни Льва способствуют приподнятому, бодрому настроению. Нам кажется, что мы все можем, на все способны, еще немного — и весь мир будет у ваших ног. Так хочется, чтобы все нас хвалили, делали комплименты. Не скупитесь на добрые слова для других – вам ответят тем же.

Эти дни хороши для праздника, веселья. Наилучшим образом проходят презентации. Желательно нарядно одеться, привести себя в порядок и отправиться куда-нибудь, где много народу и царит праздничная атмосфера: в театр, на концерт, в гости. В эти дни люди придают особенно большое внимание внешности: то, как вы выглядите, будет непременно замечено. А потому постарайтесь, если хотите произвести благоприятное впечатление.

Что стоит знать о каждом из знаков Зодиака: