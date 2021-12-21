Гороскоп на 22 декабря: Ракам - не волноваться по пустякам, Водолеям - быть открытыми

В среду, 22 декабря, зори рекомендуют завершать те дела, которые вы давно откладывали. Впереди – новые свершения.

Как рекомендуют провести день астрологи учитывая лунный календарь, и что звезды сулят всем знакам Зодиака на 22 декабря, читайте в материале Новини.LIVE.

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Гороскоп на 22 декабря для всех знаков Зодиака

Овен

Велика вероятность того, что окружение – к тому же не только посторонние, но и домашние – будут стараться раздражать. Главное, не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие.

Телец

Оригинальные идеи, отношения, технику желательно тестировать сразу, это поможет вам не тратить время на заведомо бесперспективные начинания.

Близнецы

В этот день лучше не посещать ателье или салон красоты, вы останетесь недовольны многими важными для вас эстетическими деталями.

Рак

Удача будет на вашей стороне, так что меньше волнуйтесь по пустякам. Обращайте больше внимания на те дела, которые приносят радость.

Лев

Астрологи рекомендуют сегодня обращать внимание лишь на действительно важные дела. Конечно же, вам приспичит выполнить все и больше из списка, но лучше сначала заняться тем, что действительно нужно.

Дева

Среда принесет изрядную порцию вдохновения, поэтому пользуйтесь моментом и выполните все рутинные дела, которые оттягивали на другое время. Это поможет избавиться от тяжестей, которые не позволяли стремительно двигаться вперед.

Весы

Ваше детское любопытство откроет перед вами немало новых дверей. Поэтому не обращайте внимания на мнения других.

Скорпион

В этот день желательно четко придерживаться плана, который вы составили накануне. И не отклоняться от намеченных дел, иначе не успеете ничего в срок. Совет извне окажется очень удачным и полезным.

Стрелец

Если ваша интуиция по какой-то причине откажется работать, лучше не принимать никаких решений, а все ответственные дела отложить на другое время.

Козерог

Если вы хотите наладить отношения с дорогим вам человеком, не ждите от него инициативы. Лучше скройте свою гордость и сделайте первый шаг.

Водолей

Вашу харизму оценят представители противоположного пола, возможны приятные романтические знакомства.

Рыбы

Кто - то очень заинтересован в ваших наработках и богатом опыте. Так что будьте начеку, особенно с конкурентами, и не разбазаривайте свои секреты.

Лунный календарь

22 декабря – 18-й лунный день

Этот день считается не очень добрым. Человек становится пассивным и может подвергаться чужому влиянию. Символ дня - "обезьяна", и люди становятся чем-то похожи на это животное. Все, что происходит с нами в этот день, является зеркальным отражением нашего отношения к миру. В этот день, окружающий мир показывает человеку, кем он является на самом деле. Соответственно, если на вас сыплются шишки, получается, вы что-то делаете не так, и нужно задуматься. Если же вас хвалят, в этот день, то можете порадоваться – это правда.

Не стоит планировать важные дела.

Надо стараться не поддаться желанию быть пассивными в этот день. Лучше меньше спать и дать себе некоторую умеренную физическую нагрузку.

Желательно отказаться от лечебных процедур, потому что ход лечения в 18-й лунный день может быть непредсказуем.

В этот день лучше отказаться от спиртного.

Стрижка волос приведет к потере собственности, кражам, могут заболеть ваши домашние животные (они чувствуют опасности, грозящие вам, и переживают за вас). По тибетским традициям это сжигающий день, и стрижка принесет вам серьезное ухудшение состояния здоровья.

Луна в знаке Лев

Дни Льва способствуют приподнятому, бодрому настроению. Нам кажется, что мы все можем, на все способны, еще немного – и весь мир будет у ваших ног. Так хочется, чтобы все нас хвалили, делали комплименты. Не скупитесь на добрые слова для других – вам ответят тем же.

Эти дни хороши для праздника, веселья. Наилучшим образом проходят презентации. Желательно нарядно одеться, привести себя в порядок и отправиться куда-нибудь, где много народу и царит праздничная атмосфера: в театр, на концерт, в гости. В эти дни люди придают особенно большое внимание внешности: то, как вы выглядите, будет непременно замечено. А потому постарайтесь, если хотите произвести благоприятное впечатление.

Что стоит знать о каждом из знаков Зодиака: