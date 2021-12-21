live
live
LIVE онлайн
Киев
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
-11°
Пробки
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
Выберите язык
Гороскоп на 22 декабря: Ракам - не волноваться по пустякам, Водолеям - быть открытыми

В среду, 22 декабря, зори рекомендуют завершать те дела, которые вы давно откладывали. Впереди – новые свершения.

Как рекомендуют провести день астрологи учитывая лунный календарь, и что звезды сулят всем знакам Зодиака на 22 декабря, читайте в материале Новини.LIVE.

Читайте также: В 2022 году три знака Зодиака ждут испытания

Гороскоп на 22 декабря для всех знаков Зодиака

Овен

Гороскоп на 22 декабря - Овен

Велика вероятность того, что окружение – к тому же не только посторонние, но и домашние – будут стараться раздражать. Главное, не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие.

Телец

Гороскоп на 22 декабря - Телец

Оригинальные идеи, отношения, технику желательно тестировать сразу, это поможет вам не тратить время на заведомо бесперспективные начинания.

Близнецы

Гороскоп на 22 декабря - Близнецы

В этот день лучше не посещать ателье или салон красоты, вы останетесь недовольны многими важными для вас эстетическими деталями.

Рак

Гороскоп на 22 декабря - Рак

Удача будет на вашей стороне, так что меньше волнуйтесь по пустякам. Обращайте больше внимания на те дела, которые приносят радость.

Лев

Гороскоп на 22 декабря - Лев

Астрологи рекомендуют сегодня обращать внимание лишь на действительно важные дела. Конечно же, вам приспичит выполнить все и больше из списка, но лучше сначала заняться тем, что действительно нужно. 

Дева

Гороскоп на 22 декабря - Дева

Среда принесет изрядную порцию вдохновения, поэтому пользуйтесь моментом и выполните все рутинные дела, которые оттягивали на другое время. Это поможет избавиться от тяжестей, которые не позволяли стремительно двигаться вперед.

Весы

Гороскоп на 22 декабря - Весы

Ваше детское любопытство откроет перед вами немало новых дверей. Поэтому не обращайте внимания на мнения других.

Скорпион

Гороскоп на 22 декабря - Скорпион

В этот день желательно четко придерживаться плана, который вы составили накануне. И не отклоняться от намеченных дел, иначе не успеете ничего в срок. Совет извне окажется очень удачным и полезным.

Стрелец

Гороскоп на 22 декабря - Стрелец

Если ваша интуиция по какой-то причине откажется работать, лучше не принимать никаких решений, а все ответственные дела отложить на другое время.

Козерог

Гороскоп на 22 декабря - Козерог

Если вы хотите наладить отношения с дорогим вам человеком, не ждите от него инициативы. Лучше скройте свою гордость и сделайте первый шаг.

Водолей

Гороскоп на 22 декабря - Водолей

Вашу харизму оценят представители противоположного пола, возможны приятные романтические знакомства.

Рыбы

Гороскоп на 22 декабря - Рыбы

Кто - то очень заинтересован в ваших наработках и богатом опыте. Так что будьте начеку, особенно с конкурентами, и не разбазаривайте свои секреты.

Лунный календарь

22 декабря – 18-й лунный день

Этот день считается не очень добрым. Человек становится пассивным и может подвергаться чужому влиянию. Символ дня - "обезьяна", и люди становятся чем-то похожи на это животное. Все, что происходит с нами в этот день, является зеркальным отражением нашего отношения к миру. В этот день, окружающий мир показывает человеку, кем он является на самом деле. Соответственно, если на вас сыплются шишки, получается, вы что-то делаете не так, и нужно задуматься. Если же вас хвалят, в этот день, то можете порадоваться – это правда.

Не стоит планировать важные дела.

Надо стараться не поддаться желанию быть пассивными в этот день. Лучше меньше спать и дать себе некоторую умеренную физическую нагрузку.

Желательно отказаться от лечебных процедур, потому что ход лечения в 18-й лунный день может быть непредсказуем.

В этот день лучше отказаться от спиртного.

Стрижка волос приведет к потере собственности, кражам, могут заболеть ваши домашние животные (они чувствуют опасности, грозящие вам, и переживают за вас). По тибетским традициям это сжигающий день, и стрижка принесет вам серьезное ухудшение состояния здоровья.

Луна в знаке Лев

Дни Льва способствуют приподнятому, бодрому настроению. Нам кажется, что мы все можем, на все способны, еще немного – и весь мир будет у ваших ног. Так хочется, чтобы все нас хвалили, делали комплименты. Не скупитесь на добрые слова для других – вам ответят тем же.

Эти дни хороши для праздника, веселья. Наилучшим образом проходят презентации. Желательно нарядно одеться, привести себя в порядок и отправиться куда-нибудь, где много народу и царит праздничная атмосфера: в театр, на концерт, в гости. В эти дни люди придают особенно большое внимание внешности: то, как вы выглядите, будет непременно замечено. А потому постарайтесь, если хотите произвести благоприятное впечатление.

Что стоит знать о каждом из знаков Зодиака:

  • Новини.LIVE перечислило людей, которым посчастливилось родиться под созвездиями, которым благоволит покровитель следующего года. Он одарит их деньгами и успехом.
Последние новости по теме:
author
Автор публикации
Надя Кибукевич
В 2018 году поступила в Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова, где учусь на специальности «Журналистика». Но свой настоящий профессиональный путь уверенно начинаю в холдинге LIVE.Network. Пишу новости обо всем и для всех.
Поделиться публикацией

Смешно

LOLStateNormal 0

Вот это да!

WowStateNormal 0

Печально

SadStateNormal 0

Возмутительно

AngryStateNormal 0
views-icon 518
гороскоп
Больше оперативных новостей ищите в
Похожие новости
Гороскоп на 24 декабря: Львам - быть оригинальными, Водолеям - обратить внимание на сны

Гороскоп на 24 декабря: Львам - быть оригинальными, Водолеям - обратить внимание на сны

23 декабря 21:00

Звездный гороскоп
Гороскоп на 23 декабря: Близнецам - не забывать об отдыхе, Девам - научиться говорить "нет"

Гороскоп на 23 декабря: Близнецам - не забывать об отдыхе, Девам - научиться говорить "нет"

23 декабря 00:07

Звездный гороскоп
Гороскоп на 21 декабря: Близнецам - быть решительными, Львам - не доверять всем подряд

Гороскоп на 21 декабря: Близнецам - быть решительными, Львам - не доверять всем подряд

21 декабря 00:04

Звездный гороскоп
Гороскоп на 20 декабря: Овнам – отдохнуть, Девам – избегать конфликтов

Гороскоп на 20 декабря: Овнам – отдохнуть, Девам – избегать конфликтов

20 декабря 00:16

Звездный гороскоп
Главная Звездный гороскоп Гороскоп на 22 декабря: Ракам - не волноваться по пустякам, Водолеям - быть открытыми
Этот сайт использует cookie-файлы.
Больше информации Согласен